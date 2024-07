EURO 2024: školski izlet "Elfa" do Berlina

Joshua Kimmich i David Raum obožavaju prirodu, pogotovo im se sviđa fotosinteza. U to nema sumnje kada se prati aktivnosti na social media kanalima Njemačkog nogometnog saveza (DFB). Njemački reprezentativci tamo s puno angažmana demonstriraju znanje koje su stekli na nastavi botanike. S lopatama u rukama, opremljeni zemljom za cvijeće i velikom kantom vode, njih dvojica su se u kampu „Elfa" u bavarskom Herzogenaurachu zaputili na posao – kako bi zasadili dva nova stabla.

Kopalo se, sadilo drveće, odmah i navodnjavalo, sve je bilo gotovo za samo nekoliko minuta. „Dajemo ljudima mogućnost da zavire u kamp, da vide kakvi smo mi inače privatno", objasnio je Raum na konferenciji za medije. „To je šaljiv način na koji omogućujemo drugima da sudjeluju u svakodnevnoj zabavi koju imamo."

U komentarima na objave DFB-a na društvenim mrežama može se često pročitati da sve to djeluje kao školski izlet, napomenuo je njemački branič. „Baš je cool vrijeme koje ovdje provodimo, i ako još i pobijedimo, onda je zabava još veća." Scene poput ove su dokaz za dobru atmosferu koja vlada u taboru njemačke izabrane vrste.

„Teške situacije"

Njihove dosadašnje predstave na Europskom prvenstvu (EP), na domaćem terenu, rezultirale su prvim nastupom u četvrtfinalu još od kontinentalnog turnira održanog 2016. DFB trenutno i na travnjaku, ali i izvan njega demonstrira mješavinu opuštenosti i napetosti. Toni Kroos kaže da su za to zaslužni neki posebni trenuci, koje je momčad saveznog izbornika Juliana Nagelsmanna proživjela proteklih mjeseci.

„Imali smo mi teške situacije", kaže vezni igrač. „Pobjeda protiv Nizozemske u ožujku nam je puno toga dala. Takve stvari pomažu da se prebrode i teške faze, da se ostane miran, da nastaviš vjerovati u sebe." Kasni pogodak za izjednačenje protiv Švicarske također je imao pozitivan efekt na momčad. „Vidi se da uspijevamo izaći i iz poteškoća, da ostvarujemo uspjehe. To je važno svakoj ekipi. To je važno za utakmice koje nam, nadam se, tek predstoje. Mi smo spremni za njih."

16-godišnji Lamine Yamal, koji u španjolskoj La Ligi igra za FC Barcelonu, impresionirao je njemački „Elf" Foto: Laci Perenyi/IMAGO

Lamine Yamal

U četvrtfinalu Europskog prvenstva Njemačku očekuje najteži protivnik. Španjolska je za sada najbolje momčad turnira, to je jedina ekipa koja je na EURO 2024 zabilježila četiri pobjede u sva četiri dosadašnja nastupa.

Probleme njemačkom obrambenom redu mogli bi zadavati prije svega „Wunderkinder" Lamine Yamal i Nico Williams, kako ih se naziva u medijima. „To su dva top-igrača, ali nisu tu samo njih dvojica”, kaže Raum. „Kompletna španjolska ekipa je brutalno dobra."

A pogotovo tek 16-godišnji Yamal, koji u španjolskoj La Ligi igra za FC Barcelonu, impresionirao je njemački „Elf": „Impresivno je vidjeti kako konstantno igra u Barceloni. Može se s pravom reći da je on najbolji igrač Barcelone”, hvali ga Kroos. "Mi znamo da se zajedno moramo braniti protiv njih. Mi ćemo pokušati držati ga na kratkom užetu, što je moguće kraćem."

Titula za kraj karijere?

Za Kroosa bi utakmica protiv Španjolske mogla biti zadnji meč u njegovoj karijeri. 34-godišnjak nakon EP-a odlazi u nogometnu mirovinu. U redovima madridskog Reala je Kroos na savršen način okončao klupsku karijeru – oprostio se uz osvajanje svoje šeste titule Champions League.

Za Tonija Kroosa bi utakmica protiv Španjolske mogla biti zadnji meč u njegovoj karijeri Foto: Memmler/Eibner-Pressefoto/picture alliance

I ne skriva da bi na sličan, uspješan način vrlo rado htio okončati i reprezentativni put. "Što se tiče nacionalnih reprezentacija, to je druga najvažnija titula koju se može osvojiti”, kaže on.

"Da nisam mislio da imamo šansu da s ekipom to i ostvarimo, ja se ne bih vratio. Ali ne može se isplanirati titulu. S Realom je to dobro funkcioniralo. I ovdje ću to pokušati, ali sigurno se neću raspasti ako to ne uspijemo. Cilj mog povratka je bilo osvajanje titule prvaka Europe.”

Prednost domaćeg terena?

A što se tiče Kroosa i njegovih kolega iz "Elfa”, ovaj "školski izlet" uzduž i poprijeko Njemačke mogao bi potrajati još nekoliko dana – kako bi ih na koncu odveo u Berlin. Na finale. Neovisno o tome kako će završiti utakmica protiv Španjolske, neovisno o daljnjem tijeku turnira, "Elf” je već sad uspio postići nekoliko stvari. Nakon nekoliko godina s puno razočaranja, vratila se euforija oko najvažnije momčadi DFB-a, a upravo ta euforija mogla bi biti jedan od odlučujućih faktora u četvrtfinalu. "Prednost domaćeg terena je tu, nadamo se podršci kao u Dortmundu", kaže Kimmich.

"Na koncu smo upravo mi, igrači na terenu, odgovorni za to da fanovi budu uz nas. Sigurno će odlučujući faktor biti i naša mentalna snaga."

