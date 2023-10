EU zabranjuje mikroplastiku u brojnim proizvodima

Pasta za zube, piling ili gnojivo: Mnogi proizvodi koji sadrže mikroplastiku uskoro se više neće smjeti prodavati u EU. Kakav to ima utjecaj? I što to znači za industriju i potrošače?

Bilo u dubinama mora ili na planinskim vrhovima, u hrani, u pitkoj vodi ili u našoj krvi: samo je nekoliko mjesta na kojima do sada nije pronađena mikroplastika. UN procjenjuje da je broj mikroplastičnih čestica u međuvremenu veći od broja zvijezda u našoj galaksiji.

Mikroplastika se može širiti zrakom, vodom ili tlom i ne može se ukloniti nakon što uđe u okoliš. Budući da se ne razgrađuje prirodno, može stoljećima predstavljati prijetnju životinjama i biljkama te ući u prehrambeni lanac. Kakve to tačno posljedice može imati na naše zdravlje još uvijek nije dovoljno istraženo.

Trenutačno se, prema procjenama, svake godine u EU pusti oko 42 000 tona mikroplastike koja se namjerno dodaje proizvodima.

"Zato je toliko važno zaustaviti ispuštanje u okoliš", kaže Johanna Bernsel, glasnogovornica Europske komisije.

Europska komisija sada je usvojila mjere u skladu s propisima REACH za kada je riječ o štetnim hemikalijama. To znači da će u EU biti zabranjena prodaja mikroplastike i proizvoda u koje je ona namjerno dodana.

Na koje proizvode utječe zabrana mikroplastike?

Novom zabranom mikroplastika je definirana kao "čestice sintetskog polimera manje od pet milimetara koje su organske, netopljive i nerazgradive". One se nalaze u brojnim proizvodima, uključujući šminku, kozmetiku, proizvode za čišćenje, svjetlucave proizvode, pesticide, gnojiva, igračke, lijekove i granule za umjetne sportske površine. Čestice mikroplastike djeluju, na primjer, kao abrazivne čestice u pastama za zube ili pilinzima ili utječu na konzistenciju tekućina kao vezivna sredstva.

Mikroplastika u Make-upu Foto: MICHELE SPATARI/AFP/Getty Images

Novo pravilo ne utječe na građevinske materijale koji sadrže mikroplastiku, ali je ne oslobađaju, kao ni na proizvode koji se koriste za industrijska postrojenja. Međutim, proizvođači moraju godišnje prijaviti svoje procijenjene emisije mikroplastike i dati upute o korištenju i odlaganju pogođenih proizvoda kako bi spriječili ispuštanje mikroplastike.

Zabrana se odnosi na proizvode proizvedene unutar EU-a te na uvoz iz inozemstva onih proizvoda koji sadrži mikroplastiku.

"U tom smislu se podstiče inovativna snaga europske industrije”, kaže Bernsel.

Kada pravila EU-a o mikroplastici stupaju na snagu?

Za neke proizvode, uključujući mikrozrnca, šljokice i neke kozmetičke proizvode, zabrana prodaje primjenjivat će se od sredine oktobra. Za ostale proizvode postoji prijelazno razdoblje od četiri do dvanaest godina, ovisno o složenosti proizvodnje i dostupnosti odgovarajućih alternativa mikroplastici.

Razdoblje odgode od osam godina primjenjuje se na materijale za punjenje kao što su granule koje se koriste na sportskim terenima kako bi se operaterima dalo vremena da pređu na alternative. Podnim oblogama većine postojećih sportskih objekata će u tom razdoblju isteći vijek trajanja te će ih u svakom slučaju biti potrebno zamijeniti.

Postoji li zamjena za mikroplastiku?

Marc Kreutzbruck, voditelj Instituta za tehnologiju plastike na Univerzitetu u Stuttgartu, kaže da ne postoje zamjene koje nam mogu pomoći u postizanju klimatskih ciljeva a koje su bolje od plastike.

„Nažalost, to je tako jer je plastika materijal koji se može oblikovati na vrlo niskim temperaturama", kaže on. „Bez obzira da li je riječ o metalu, keramici ili staklu, svi drugi materijali zahtijevaju mnogo više energije za proizvodnju proizvoda. A energija se može izjednačiti s emisijom CO2."

Mikroplastika na plaži Foto: Alfonso Di Vincenzo/IPA/Kontrolab/picture alliance

Ona smatra da je jasno je ovdje riječ o o odgovornosti i održivosti.

"Moramo uspjeti stvarno dostići 100 posto recikliranja. Plastika nije jednokratna roba, već reciklirana roba koju treba skupljati jer je zaista vrijedna i to mora ući u svijest ljudi", kaže on.

Postoje i drugi pristupi kao što je primjerice korištenje biorazgradive plastike, koja se brzo razgrađuje kada se ispusti u okoliš. Međutim, ona zasad im vrlo mali tržišni udio. Također se ne može koristiti za sve proizvode, posebno za kompleksne poput proizvode za pakiranja hrane.

Bernsel kaže da je za pronalaženje održivih alternativa potreban zajednički napor političara, industrije i istraživačke zajednice. Ona je uvjerena da će zabrana pružiti potrebne poticaje za to.

"Vjerujemo da budućnost hemijske industrije leži u naglašavanju održivosti i održivih alternativa. Ovo je prilika za europsku industriju da bude na čelu razvoja prema većoj održivosti i inovacijama. Tako možemo sačuvati svoju konkurentsku prednost", kaže Bernsel.

Kakve će učinke imati zabrana mikroplastike?

Kao dio akcijskog plana "Zero Pollution”, EU se obavezala postići 30-postotno smanjenje otpada od mikroplastike do 2030. godine. Nova uredba prvi je korak prema ostvarenju tog cilja.

Očekuje se da će zabrana spriječiti ispuštanje oko pola milijuna tona mikroplastike u okoliš. Ali Kreutzbruck poziva da se mora učiniti mnogo više.

"Važno je razumjeti koliki je veliki udio mikroplastike u kozmetici: mjereno ukupnim unosom plastike, on se kreće oko jedan posto. To znači da je dobro da se ove mjere poduzimaju, ali one su samo grebanje po površini", kaže on.

U budućim koracima i mjerama EU bi također mogla zabraniti mikroplastiku koja se nenamjerno ispušta, primjerice trošenjem automobilskih guma tokom vožnje ili pranjem odjeće.

Bernsel se nada da bi nova regulativa o mikroplastici u EU mogla potaknuti druge regije svijeta da usvoje slične propise.

"Naravno da ne možemo propisati pravila za druge zemlje ili regije u svijetu. Ali davanje ekoloških primjera od strane EU pokazalo se vrlo uspješnim u drugim područjima u prošlosti", kaže Bernsel.

Pratite nas i na Facebooku , preko X-a , na Youtubeu , kao i na Instagramu