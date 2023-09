EU: Novi migracijski pakt na čekanju

Slagalica još nije dovršena. Njemačka je odustala od protivljenja dijelu pakta o migracijama. Sada drugi imaju dvojbe. To je, kako se čini, beskonačna priča iz Bruxellesa, piše za DW Bernd Riegert.

Unatoč teškim pregovorima, ministri unutarnjih poslova Europske unije nisu uspjeli dovršiti kompliciranu zagonetku zvanu “Novi migracijski pakt”. Ovaj četvrtak u Bruxellesu nije dovršen posljednji dio slagalice, konkretnije "krizni mehanizam". O posljednjim detaljima sada bi se trebalo pregovarati "u sljedećih nekoliko dana", rekao je predsjedavajući Vijeća ministara unutarnjih poslova, Španjolac Fernando Grande-Marlaska. On je naveo da je za pakt bila velika većina članica EU. Jedino su se Poljska i Mađarska otvoreno usprotivile prijedlogu. Italija je izrazila dvojbe i sada želi dodatno ispitati i proučiti tekstove.

Krizni mehanizam ostaje sporan

Na početku sastanka njemačka ministrica unutarnjih poslova Nancy Faeser (SPD) bila je optimistična. Konačno, nakon burne reakcije kancelara Olafa Scholza (SPD) koja je bila usmjerena na koalicijskog partnera Zelene, odustala je od službenog protivljenja Njemačke kriznom mehanizmu koji je dio pakta. Faeser je u Bruxellesu predstavila novi tekst. Posebno joj je bilo važno da države poput Italije ili Grčke, u koje migrantistižu prve, ne mogu same određivati ​​kada nastupa kriza, odnosno kada je sustav azila preopterećen.

"Za nas je važno da se osigura da i u slučaju krize ili instrumentalizacije jedna država ne može olako smanjiti standarde. Za to smo formulirali daljnje uvjete", rekla je Nancy Faeser u Bruxellesu. To znači da se postupci mogu pooštriti, produljiti i provesti uz prilagodbe samo ako to većinom odluče države EU. Tu je stavku pokrenula Italija koja bi u slučaju krize željela omogućiti što većem broju migranata da što brže putuju prema sjeveru kako bi rasteretila vlastite objekte.

Pakt o migracijama stupa na snagu tek za dvije godine

"Za nas je važno da se osigura da i u slučaju krize ili instrumentalizacije, jedna država ne može olako sniziti standarde. Za to smo formulirali daljnje uvjete", rekla je Nancy Faeser Foto: Bernd Riegert/DW

"Moramo postati strožiji, moramo postati jasniji, moramo postati i čvršći, kako bi s druge strane sustav bio dostupan onima kojima je naša pomoć stvarno potrebna”, rekao je austrijski ministar unutarnjih poslova Gerhard Karner. On je podsjetio na načela velikog migracijskog pakta, kojeg su ministri unutarnjih poslova dogovorili u junu. On obuhvata mnogo više od samog kriznog mehanizma, koji bi se trebao koristiti samo u ekstremnim situacijama. Migracijski pakt, o kojem se još mora pregovarati s Europskim parlamentom kao suzakonodavcem, predviđa brze postupke na vanjskim granicama za 30.000 ljudi u isto vrijeme. Deportacije izravno s granice trebale bi biti moguće. Njime je propisano i prijavljivanje svih dolazaka.

Po prvi put u povijesti EU-a, pakt uključuje obvezujuću uredbu o kvotama za raspodjelu tražitelja azila u svim državama članicama. Vjerojatno će trebati najmanje dvije godine dok se ne prilagodi zakonodavstvo za veliki pakt i dok se ne postave prvi kampovi za procedure na granicama.

Međutim, Poljska i Mađarska definitivno ne žele provesti pakt. Migracijski pakt stoga nije rješenje za trenutačno veliki broj dolazaka u EU, primjerice na talijanski otok Lampedusa.

Prekoračenje trajanja vize ostaje problem

Povjerenica EU-a za migracije i unutarnje poslove Ylva Johansson istaknula je često zaboravljenu činjenicu da polovica svih tražitelja azila i migranata ulazi u EU s važećom vizom, a zatim ostaje nakon isteka roka valjanosti vize i podnosi zahtjev za azil. Osobe koje to čine su, kako je rekla, problem koji treba hitno riješiti. Ne treba se, rekla je, koncentrirati samo na "neregularne dolaske” mediteranskom ili balkanskom rutom. "U isto vrijeme imamo 600.000 zahtjeva za azil u EU (ove godine). To je više nego dvostruko više od neregularnih dolazaka. To pokazuje da se radi o puno više od pukog sprječavanja neregularnih dolazaka", rekla je Ylva Johansson. Također je naglasila da se mora razgovarati s trećim zemljama o onima koji "legalno stignu u EU avionima i podnose zahtjev za azil". Srednjoročno, bi također trebalo preispitati praksu izdavanja viza članica EU-a osobama iz Afrike ili Azije, što bi vjerojatno brže smanjilo broj dolazaka nego dugotrajna provedba odredbi migracijskog pakta.

Fernando Grande-Marlaska je najavio dalje pregovore Foto: Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images

Bolja suradnja s tranzitnim zemljama

Sa stajališta belgijske državne tajnice za migracije Nicole de Moor, bolja suradnja s tranzitnim zemljama i zemljama porijekla migranata mogla bi kratkoročno pomoći. Kao i gotovo svi ministri, ona već godinama poziva na ciljane sporazume sa sjevernoafričkim državama, Pakistanom i Bangladešom. "Moramo postići napredak u našim odnosima s trećim zemljama, tranzitnim državama i zemljama podrijetla. Moramo tamo ulagati, ponuditi gospodarske mogućnosti i obrazovanje. Istodobno, moramo blisko surađivati ​​kada je riječ o sigurnosti granica i deportacijama", rekla je ona. Najnoviji sporazum ove vrste kakav je EU sklopila je izjava namjere s autokratski vođenim Tunisom, koji je udaljen samo 190 kilometara od talijanskog otoka Lampeduse. Ukratko rečeno sporazum funkcionira ovako: novčana i ekonomska pomoć za protuuslugu zadržavanja migranata i krijumčara. Na istom principu je već je 2016. EU postigla sporazum s Turskom.

Tunis ne želi postati granična straža EU-a

Međutim, provedba ovog sporazuma se sporo odvija. EU je nedavno doznačila Tunisu prvu tranšu od 67 milijuna eura. EU, posebice talijanska vlada, koja je pomogla u pregovorima o sporazumu, očekuje da će tuniška obalna straža poduzeti snažnije mjere protiv prenatrpanih krijumčarskih brodova u vlastitoj zoni duljine dvanaest milja. Trenutačno je broj prelazaka iz Tunisa još uvijek veliki. Stručnjaci za migracije i austrijski ministar unutarnjih poslova Gerhard Karner vide svojevrsnu paniku kod migranata: mnogi su htjeli brzo napustiti zemlju prije nego što se tuniška obalna straža ozbiljno počne provoditi sporazum. "Sada moramo oživjeti ovaj dogovor s Tunisom. On mora djelovati ili početi djelovati", rekao je Gerhard Karner.

U intervjuu za Deutsche Welle tuniški ministar unutarnjih poslova Kamel Fekih odbacio je ideju da bi njegova zemlja mogla djelovati kao neka vrsta granične policije ili izbjegličkog kampa za Europsku uniju: "Od početka smo naglašavali da se migracijom ne može upravljati bez rješavanja njezinih uzroka (...) Ali Tunis može zaštititi samo svoje granice. Ne može biti čuvar granice za druge, osim (neizravno) tako što će nadzirati vlastite granice." Prema riječima ministra unutarnjih poslova, Tunis je sam u teškoj situaciji i ne može prihvatiti veliki broj izbjeglica iz Afrike južno od Sahela.

