"EU bi bio sigurniji sa zemljama zapadnog Balkna kao članicama"

Glavni razlog nastupnog posjeta albanskog premijera Edija Rame kancelaru Olafu Scholzu, kako je objasnio u intervjuu za dnevnik Die Welt, je skupljanje podrške za što brži prijem Albanije u Europsku uniju. "Kancelar se pokazao spremnim ubrzati ovaj proces", rekao je Rama. Scholz je time na istoj liniji kao i njegova ministrica vanjskih poslova Annalene Baerbock kao i ostatak njegove socijaldemokratsko-zeleno-liberalne vlade.

Sigurnosno pitanje

Pojačana okrenutost zemljama zapadnog Balkana ubrzana je nakon napada Rusije na Ukrajinu i straha od negativnog efekta koji bi ovi događaji mogli imati po ovu, još uvijek nestabilnu, regiju. Rama je u svom intervjuu isticao upravo taj sigurnosni aspekt. "Europska unija bi bila sigurnija i jača sa zemljama zapadnog Balkana", rekao je Rama. Kao ilustraciju je naveo situaciju s izbjeglicama 2015. kada je stotine tisuća izbjeglica s Bliskog istoka preko zemalja zapadnog Balkana stiglo u Europsku uniju. "Da su te zemlje tada bile članice EU-a bilo bi mnogo lakše oslabiti taj izbjeglički val", smatra albanski premijer.

Vučić, Rama i Zaev na samitu Open Balkan 2021. u Tirani

On se također slaže s ocjenom da je situacija u regiji nakon ruskog napada na Ukrajinu još osjetljivija. "Regija je zbog jakog ruskog utjecaja ranjiva. Ne u Albaniji ali zato u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i prije svega Srbiji je prisutan ruski utjecaj. No vrlo je dobar znak što se Srbija prilikom osude ruske agresije u Glavnoj skupštini UN-a svrstala na stranu Zapada", rekao je Rama. On je u obranu uzeo vodstva Francuske i Njemačke koja se nalaze na udaru kritika zbog preblagog odnosa prema ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. "Ja ne mislim da su Merkel ili Steinmeier bili preblagi prema Putinu. Oni se nisu ustručavali osuđivati Rusiju kada je to bilo potrebno", kaže Rama.

Nema nestašica zahvaljujući Srbiji

Rama je objasnio kako trenutno u Albaniji nema pretjeranih problema s rastom cijena namirnica što se djelomice može zahvaliti i – Srbiji. "Postoji važan most prema Srbiji koja već godinama isporučuje žitarice albanskim poduzećima. Mi smo stvorili zalihe tako što smo našim uvoznicima dali jamstva da neće upasti u probleme ako kupuju više nego što je to uobičajeno. Cijene su doduše visoke ali ne možemo govoriti o nekim eksplozijama", zaključio je Rama.

