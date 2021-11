Etiopija: Rat eskalira - borba oko pregovora

"Situacija u Etiopiji je vrlo prijeteća; to je vjerojatno najopasniji trenutak u ovoj zemlji desetljećima", kaže Murithi Mutiga, zaposlenik Međunarodne krizne skupine u Nairobiju u Keniji. "Glavni problem: sve su strane odlučile ovaj sukob riješiti vojnim putem", kaže on. Analitičar vidi da su snage Tigraya ojačane. "Čini se da su odlučni poduzeti odlučujući korak koji bi mogao dovesti do kraja opsade u Tigrayu ili kolapsa Abiyeve vlade", rekao je Mutiga za DW.

Sa svoje strane, vlada premijera Abija pooštrila je ratnu retoriku. S obzirom na moguće napredovanje u Adis Abebi, ona poziva na opće naoružavanje naroda i borbu svih civila. Promatrači govore o autobusima nasilno regrutiranih mladića i racijama u kojima su uhićeni Tigraeri koji su ostali u glavnom gradu. U međuvremenu, specijalni američki izaslanik Jeffrey Feltman stigao je u Addis Abebu. "Važno je da on, Afrička unija i mogući susjedi natjeraju sve strane da daju priliku pregovorima", kaže analitičar Mutiga.

"Abiy može otići u progonstvo"

Već tačno godinu dana etiopska vojska i trupe iz Tigraya, koje su na strani stranke TPLF (Narodnooslobodilački front Tigraya), bore se za regiju na sjeveru zemlje. Na obje strane su se pridružili borci dobrovoljci. TPLF je u međuvremenu primio pojačanje od OLA-e (Oromo oslobodilačka vojska) i izvještava o teritorijalnim osvajanjima u napredovanju prema glavnom gradu. Obojica su u petak najavili savez sa sedam drugih oporbenih skupina - s deklariranim ciljem "preokrenuti" "štetne učinke" Abiyeve vlade i dovesti do "sigurne tranzicije" u zemlji. Premijer Abiy Ahmed, koji je 2019. dobio Nobelovu nagradu za mir kao pomiritelj na Rogu Afrike, proglasio je u utorak izvanredno stanje. On opisuje čelnike TPLF-a kao teroriste, "rak" ili "korov". Poziv na Facebooku da se "pokopaju" borci koji napreduju uklonilo je sam Facebook u četvrtak.

Vojnici Tigraya

Ima li šanse za pregovore među neprijateljima? Norveški istraživač mira Kjetil Tronvoll smatra da je to nemoguće: "Ne postoje pregovori za preuzimanje vlasti. Možemo očekivati ​​kontinuirani sukob", rekao je on za DW. TPLF nema interesa političkim putem preuzeti vlast u Adis Abebi, ali želi svrgnuti Abija i sklopiti prijelazni sporazum u sljedećih nekoliko sedmica. Abiyeva politička karijera je gotova, kaže on i dodaje: „Može pobjeći i otići u progonstvo."

Volja za pobjedom

Za postrojbe regionalne vlade Tigraya ova borba nije vojni izazov, kaže Tronvoll: On procjenjuje da bi mogli stići do Addis Abebe u roku od sedam dana. Tronvoll objašnjava uspjeh vojnika iz Tigraya na sljedeći način: Abiy je pogriješio u obračunu s nacionalnom vojskom, kojom su dugo vremena dominirali Tigrayi. "Uhapsio je 17.000 vojnika i oficira u lancu zapovijedanja vladine vojske kada je došao na vlast. Svoju je vojsku razvlastio, jer im kao Oromac nije mogao vjerovati." Danas postoji mnogo nesuglasica unutar borbenih jedinica.

Tronvoll naglašava da trupe iz Tigraya imaju najjači borbeni moral, volju za pobjedom. Oružane snage Tigraya su, kako kaže, visoko disciplinirane, obrazovani su ljudi, a ne farmeri kao što su bili u pobunjeničkom ratu. To su liječnici i diplomirani studenti koji vjeruju u svoj kurs. Osim toga, kako kaže, za njih je riječ o opstanku njihovih obitelji. S obzirom na ovu situaciju, međunarodni napori bi, prema njegovom mišljenju, došli prekasno - a prije svega: "Većina diplomata ne poznaje složenu Etiopiju, ljude, raspoloženja u strankama."

Diplomacija je zakazala

Bayisa Wak-Woya, bivši djelatnik UN-a iz Etiopije, također govori o nazadovanju u diplomaciji: mnogi ne poznavaju različite tradicije i kulture nacije i stoga ne uspijevaju u svojim nastojanjima da posreduju, kaže on. "Vrlo je teško otkriti što se događa na ratnom području u Etiopiji. Transparentnost je rijetka roba u ovoj zemlji." Jedno je, kako kaže, međutim, sigurno: građanski se ratovi razlikuju od agresije. Državni suverenitet se ovdje, kaže, ne može koristiti za argumentaciju: "Ono što je kršenje ljudskih prava za neke je održavanje reda i zakona za druge." Tako je, kako dalje kaže, svim zaraćenim stranama otežan izlazak iz borbi na način da spase vlastito lice.

Kako je moguć put naprijed: "Vanjske sile trebale bi se suzdržati od zauzimanja strana i vršenja pritiska na sukobljene strane. Do sada diplomatski razgovori nisu urodili plodom jer je međunarodna zajednica počela osuđivati ​​strane. To nije dobar početak", rezimira Wak- Woya. Ali, kako kaže, još uvijek ima nade da se regija može pacificirati.

Stručnjaci kažu da je vrlo teško otkriti što se dešava na ratnom području u Etiopiji

Unutarnja ravnoteža je ispala iz kolosijeka

Postoje znatni napori u pripremi međunarodnih pregovora - to je potvrđeno i iz ekspertskih krugova. Ali ovdje je potrebna diskrecija kako se ne bi ugrozio mogući uspjeh. Kako bi se proniklo u iznimno složenu situaciju, konzultirali bi se znanstvenici. Desetljećima je unutarnja ravnoteža nezrelog političkog sustava u Etiopiji bila nepovezana, kaže Wolbert Smidt, etnopovjesničar i stručnjak za Etiopiju, u intervjuu za DW.

Porijeklo leži u vremenu kada se Etiopija proširila krajem 19. stoljeća kroz masovno širenje na susjedna područja koja su bila jezično, etnički i kulturno potpuno drugačije organizirana. Današnji konglomerat regionalnih država nije politički ravnopravan, razlike u obrazovanju, prosperitetu, pristupu moći i priznanju su izrazito različite.

Dajte realne ponude postrojbama koje napreduju

Simptom ove dugogodišnje marginalizacije sada je građanski rat. "Rasprave moraju razjasniti što je još zajedničko", kaže Smidt. Država je zadržala svoju autokratsku tendenciju. Ali prije svega mora biti jasno kakva je vojna situacija, umjesto da se reforme provode grubom silom. Afrički partneri smatraju da se Etiopija raspada zbog unutarnjih proturječnosti, kaže Smidt. "Sada moramo dati realne ponude postrojbama koje napreduju."

Smidt vidi nacionalni dijalog sa svim etničkim i političko-regionalnim skupinama kao jedino rješenje za mir. Ali prvo bi, kako kaže, oružje moralo zašutjeti. "Nijedna reforma, ma koliko bila idealistička, ne može funkcionirati ako ključni igrači nisu integrirani." Ovaj politički proces propao je prije nekoliko godina. "To znači da imamo samo kratkoročnu opciju da zaustavimo rat kako bi se uspostavila prijelazna vlada. Samo na toj osnovi može se stvoriti duži građanski proces", kaže on.

