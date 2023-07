Eskalacija sukoba kriminalnih klanova u Njemačkoj

Dvorana za vjenčanja u malom industrijskom parku u Duisburgu: starješine velikih sirijskih obitelji i članovi libanonsko-turskih klanova sastali su se ovdje prošlog četvrtka. Došli su iz cijele Njemačke na "mirovne pregovore" i to samo muškarci - žena nije bilo.

Ovome su prethodile masovne tučnjave i potezanje noževa i mačeta sredinom juna, najprije u Castrop-Rauxelu, a potom i u Essenu. Bilanca sukoba: najmanje desetak ozlijeđenih, uključujući teško ozlijeđenog Sirijca koji je morao biti operiran, te sedam ozlijeđenih policajaca.

Novinari ARD-ovog političkog magazina Kontraste bili su ekskluzivno prisutni na sazvanom mirovnom summitu u Duisburgu. Ispred kamere, sudionici su predstavili kao izraziti poštovatelji zakona. “Ispričavamo se njemačkoj policiji”, rekao je Nihat G., koji je govorio u ime libanonske strane. "Nadajmo se da se ti problemi neće ponoviti", dodao je on.

Mirovni sporazum "samo kao show"

U sukobima je u prvom redu bio i sam G. - to dokumentiraju video snimke. G. ima i arapski naziv: Al-Zein. On pripada velikoj obitelji, koja je u Njemačkoj poznata prije svega u Berlinu i Sjevernoj Rajni-Vestfaliji. Pojedini pripadnici ove grupe više puta su osuđivani za teška kaznena djela.

Istraživač migracija i stručnjak za klanovski kriminalRalph Ghadban ne vjeruje miroljubivosti izraženoj u Duisburgu: "Smatram cijelu stvar kao predstavu za smirivanje vlasti. Sukob može ponovno izbiti u svakom trenutku."

Okidač: obiteljski sukob

Ali što stoji iza ovog sukoba? Konkretni okidač vjerojatno je bila susjedska svađa. Novinari magazina Kontraste su uspjeli razgovarati s uključenim obiteljima. Omarovi su iz Sirije, do prije nekoliko dana živjeli su u istoj kući u Castrop-Rauxelu kao i obitelj O. Oni pak imaju tursko-libanonske korijene.

Racija protiv klanovskog kriminaliteta (arhivska fotografija) Foto: Marcel Kusch/dpa/picture alliance

Njihovo prezime je ozloglašeno u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji: u aktualnom policijskom izvješću o klanovskom kriminalu ono zauzima prvo mjesto. Nijednom drugom imenu klana ne pripisuje se toliki broj prijestupnika i zločina. Međutim, da bi se pojavilo u statistici, dovoljno je "prezime relevantno za klan" počinitelja - ne pravi se razlika na osnovu prijestupa. Obitelj O. za magazin Kontraste je rekla da nemaju nikakve veze s kriminalnim klanovima, no nisu željeli dalje komentirati.

Prema riječima sirijske obitelji, prvo su se sukobila djeca, a potom je sukob eskalirao. "Došlo je 13 muškaraca i udaralo mog oca, stvarno jako u glavu”, kaže kći sirijske obitelji Omar. Susrećemo ih na mjestu koje mora ostati tajno, obitelj je iz straha napustila Castrop-Rauxel. Otac joj je u tučnjavi ostao bez jednog zuba, a ozlijeđena je i ona: na video snimcima napravljenim neposredno nakon zločina ona se može vidjeti s velikom posjekotinom na čelu.

Upravo se te slike šire internetom i imaju utjecaj čak do Bliskog istoka. Na Tiktoku, jedan muškarac obučen kao šeik poziva na pravdu: "Allah kaže u Kur'anu: Napadajte one koji vas napadaju jednako žestoko kao što su oni napali vas."

Ovaj čovjek očito pripada plemenu Al-Busarayah - baš kao i obitelj Omar. Izvorno dolazi sa nomadskog sjeveroistoka Sirije. Međutim, bijeg od građanskog rata u Siriji doveo je mnoge od njih u Njemačku - a s njima i plemenski stav: "Nakon što su stigli u Njemačku, neki Sirijci sa sjeveroistoka počeli su postavljati strukture paralelne s njemačkom državom. Sve sporove treba riješiti interno", kaže za Kontraste analitičar rođen u Siriji koji radi za razne savezne agencije i želi ostati anoniman.

Umiješanost u trgovinu drogom i pranje novca

Prema njegovim riječima, postoje indicije da su neki članovi Al-Busarayaha umiješani u trgovinu drogom i pranje novca. Značajan izvor prihoda navodno je krijumčarenje ljudi u Europu. Te se usluge otvoreno nude u videima objavljenim na internetu.

S napredovanjem Sirijaca, prethodno dominantne kriminalne strukture su se našle pod pritiskom, kaže Ralf Ghadban: "Libanonskim klanovima su bila potrebna desetljeća da izgrade svoju mrežu. Sirijci su imali koristi od ovog iskustva i odmah su uskočili. Oni istiskuju Libanonce u području droga i krijumčarenja ljudi."

Situacija sa sukobina velikih obitelji organiziranih u klanove sve više zabrinjava njemačke političare Foto: picture-alliance/dpa/P. Zinken

"Riječ je o milijunima"

Ovo rivalstvo je i pravi razlog zašto je spor između susjeda mogao eskalirati do te mjere. Pristigli Sirijci napali su osumnjičene članove tursko-libanonskih klanova u Castrop-Rauxelu, pozivajući se na Al-Busarayah. Deseci njih potom su upali u popularni sirijski restoran u Essenu i distribuirali videosnimke toga na internetu. Bila je to demonstracija moći. "U igri su milijuni iza scene", kaže Ghadban.

Postoji i daljnja, politička razina sukoba, na koju ukazuje islamski učenjak Ahmad A. Omeirate. Mnogi od Sirijaca koji su pobjegli u Njemačku protive se režimu sirijskog vladara Bašara al-Asada. "Međutim, uz Hezbollah, libanonsko-iranska milicija je na strani diktatora Bashara al-Assada u sirijskom ratu", kaže on.

To neprijateljstvo također igra ulogu, smatra već spomenuti analitičar rođen u Siriji. Prema njegovim informacijama, među napadačima u Essenu bili su i pristaše Hezbollaha. On pretpostavlja da Assadov režim posebno želi uvući sirijske izbjeglice u sukobe. "U njemačkom društvu ovo je namijenjeno izazivanju zahtjeva za deportacijama. Ali ako ih se želi deportirati u Siriju, mora se prihvatiti Assada kao partnera u pregovorima", kaže on.

Ministar unutarnjih poslova Sjeverne Rajne-Vestfalije, Herbert Reul Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS

Njemački političari alarmirani

Ova situacija sve više zabrinjava njemačke političare. Ministar unutarnjih poslova Sjeverne Rajne-Vestfalije, Herbert Reul (CDU), posvetio se borbi protiv klanovskog kriminala. U intervjuu za Kontraste, on sada govori o "izazovu da Sirijci možda više ne žele biti samo poslušnici, već radije grade svoje vlastite strukture."

Razvoj događaja pomno se prati i u Berlinu. Do sada, navodi magazin Kontraste, vlasti još nisu dobile nikakve informacije o izraženim kriminalnim strukturama među Sirijcima. Nova senatorka za pravosuđe Felor Badenberg (izvanstranački) oslanja se na opsežnije prikupljanje nezakonito stečene imovine u borbi protiv klanovskog kriminala.

U nadležnim državnim tužiteljstvima sada bi trebalo "višestruko povećati broj zaposlenih", rekla je senatorka za magazin Kontraste. Ona je dogovorila se aktualnim gradonačelnikom Berlina Kaiom Wegenerom (CDU) da će se dio prikupljenih sredstava biti vraćen pravosuđu. Ideja koja stoji iza toga: novac od klanova stečen kriminalom trebao bi se koristiti za borbu protiv klanovskog kriminala.

zi/tagesschau.de

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu