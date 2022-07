Eskalacija "rata ručnicima"

Slika njemačkih i britanskih turista koji se svako praskozorje bore za omiljeno mjesto na plaži ili uz hotelski bazen, i to zauzimanjem mjesta ručnicima, poželjno sa zastavama dotičnih zemalja. To je odavno dio narodnih priča u ljetovalištima širom Sredozemlja. No što kod većine izaziva kimanje glavom ili podsmijeh, za neke je očito pitanje života i smrti.

Bazenski šerifi

Ove godine, kao i mnogo toga vezano uz odmor i putovanja, i ovo pitanje je eskaliralo. "Ljudi su zbog pandemije dugo čekali na svoj odmor i možda sada, više nego prije, imaju osjećaj da moraju izvući maksimum iz vremena provedenog na odmoru", kaže stručnjak za turizam Alexis Papathanassis s Visoke škole za turizam u Bremenu. On se u svom radu posebno usredotočio na fenomen ranojutarnjeg sporta zauzimanja poželjnih mjesta na plaži ili uz hotelski bazen.

Koliko je star ovaj rat toliko su stari i pokušaji odgovornih da tom ratu stanu na kraj. Na španjolskim Tenerifama mnogi hoteli su uposlili "bazenske šerife" koji ujutro obilaze bazene i uklanjaju ručnike koji tu stoje od ranih jutarnjih sati.

U mitologiji europskih turista titula "ratnika ručnicima" ipak pripada Nijemcima.

Pritom se hoteli pozivaju na kućno pravilo po kojem je rezervacija mjesta dozvoljena tek od 10. No, mnogi "ratnici ručnicima" dolaze u ranu zoru i odlaze natrag na spavanje ili doručak, dok mjesto na ležaljci ostaje nepristupačno drugima. Slučajevi kao onaj u Novom Vinodolskom gdje protiv "ručnik ratnika" interveniraju gradske vlasti, u Španjolskoj za sada nisu poznati.

Fenomen toaletnog papira

Papathanassis se ovom fenomenu posvetio u jednom stručnom radu i došao kroz razgovore s turističkim radnicima ili gostima do zaključka kako mnogi gosti brane svoje mjesto pod suncem isključivo zato što misle da neće biti dovoljno mjesta. "To je slično kao i s fenomenom toaletnog papira tijekom pandemije: Ljudi čuju da nečeg nema i počnu se ponašati kao da toga stvarno nema i stvaraju zalihe", kaže Papathanassis.

No izgleda da u mitologiji europskih turista titula "ratnika ručnicima" ipak pripada Nijemcima. Tu prednjače i Britanci koji su ovu borbu s "Teutoncima" uklopili i u brojne reklame u kojima je riječ o "beach towel brigade" pri čemu se naravno misli na Nijemce.

Prizor sa plaža na Mallorci

Zrakoplovna kompanija Swiss se također narugala svojim susjedima i u jednoj reklami poslala jednog švicarskog gardistu (koji inače čuva Vatikan) da na plaži čuva ručnik jednog njemačkog turista.

Papathanassis smatra da je sve to malo prenapuhano. "Ja se u svom znanstvenom radu bavim ozbiljnim problemima vezanim uz turizam poput pranja novca, seksualnog nasilja ili kriminala ili prometnim problemima. Tu je 'rat ručnicima' zaista teško uzeti ozbiljno", zaključuje ovaj stručnjak za turizam.

