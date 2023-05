ESC 2023: Impresivno finale

Sve u svemu, drugo polufinale Pjesme Evrovizije bilo je malo mirnije od prvog. Dok je u utorak skoro svaki nastup bio kao parti na sceni, u četvrtak je bilo više solo umjetnika. Sasvim sami na sceni, bez plesa i pompe, samo praćeni svjetlosnim efektima i projekcijama na ogromnom platnu. Ali, publika je očigledno željna nekog dešavanja na sceni.

Tako da su zemlje koje su predstavljene tihim notama imale težak put. No, ipak ima i izuzetaka: letonska pjevačica Alika otpjevala je baladu na klaviru, koju je u početku svirala „sama". Pjesmu je napisao kompozitor Vouter Hardi. On je odigrao ključnu ulogu u pobjedničkom naslovu "Arcade" 2019. Pjesma i Alikin promjenljiv glas od svilenkasto nježnog do snažnog ponovo će se čuti u velikom finalu ove subote.

Jermernka Brunette je takođe našla put do srca publike. Postigla je gol baladom koja se završava repom uz izuzetan ples - čak i bez pojačanja na sceni.

House i etno

Kipar se oslonio na tipičnu ESC baladu, koju je izveo mladi Andrew Lambrou, uz mnogo pirotehnike - i prošao u finale.

Gustaph je nastupio za Belgiju sa bezvremenskom vokalnom house-numerom i plesnom rutinom koja je bila izuzetno dobro primljena kod brojnih izvođača ove godine. Publika takođe želi da ponovo vidi "belgijskog Boya Georga” u subotu.

Gustaph - Belgija Foto: Jessica Gow/TT/picture alliance

Poljska je poslala pjevačicu Blanku u trku sa tipičnim ljetnjim hitom nešto poput Britni Spirs. I ona može ponovo da se takmiči u subotu sa svojim plesnim ansamblom.

Etnopop iz Albanije, tradicionalno pjevanje i lupanje bubnjeva sa Albinom i Familjom Keljmendi – takođe se dopalo publici.

Alternativni pop i gospel

Bend Joker Out je nastupio za Sloveniju. Njihov miks alternativnog popa i elektro je bio tako dobro prihvaćen da ponovo mogu da sviraju u subotu.

Joker Out - Slovenija Foto: Peter Kneffel/dpa/picture alliance

Litvanija je poslala pjevačicu Moniku Linkyte. Ono što je počelo kao tiha balada završilo se moćnim pop komadom sa dirljivim harmonijama gospel kvarteta. Ova pjesma je takođe ušla u finale.

Za Austriju su Teya & Salena otpjevale i otplesale svoju dobro postavljenu pjesmu o Edgaru Alanu Pou, uz koju je publika u dvorani već mogla i da pjeva - crveno-crno-bijeli spektakl ponovo se može vidjeti u subotu.

Teya & Selena - Austrija Foto: Roman Zach-Kiesling/ First Look/picture alliance

Voyager iz Australije je konačno donio malo buke na binu; moćna progresivna rok pjesma gotovo zvuči kao rok opera – dostojna je finala.

Australija i ESC dijele 40-godišnju istoriju. Tamo se takmičenje emituje od 1983. godine. Australija, međutim, učestvuje u Izboru za Pjesmu Evrovizije kao pridruženi član EBU od 2015. godine. Možda je to posljednji put ove godine – ugovor australijske televizije sa EBU (Evropskom radiodifuznom unijom, organizatorom ESC) uskoro ističe.

Voyager - Australija Foto: Jessica Gow/TT/IMAGO

26 činova u Velikom finalu

Ovih deset uspješnih izvođača takmičiće se pored ostalih deset iz prvog polufinala u subotu (13. maja od 21:00 po srednjeevropskom vremenu). Umjetnici iz takozvane velike petorke Engleske, Francuske, Italije, Španije i Njemačke nisu morali da se kvalifikuju, jer su to zemlje koje su najveći sponzori manifestacije.

U finale takođe ulazi i prošlogodišnji pobjednik Ukrajina sa duom Tvorči. Zbog ruskog agresorskog rata, zemlja ove godine nije mogla da bude domaćin takmičenja. Velika Britanija, koja je prošle godine zauzela drugo mjesto, uskočila je kao organizator Izbora za Pjesmu Evrovizije 2023. u ime Ukrajine.

Dobrih 11.000 ljudi će doživjeti veliko finale uživo u M&S Bank Areni u Liverpulu, desetine hiljada će pratiti razna javna gledanja - a očekuje se oko 180 miliona gledalaca širom svijeta.

Verka Serdučka će takođe nastupiti u Liverpulu - kao gošća Foto: Vladimir Sindeyev/Tass/dpa/picture-alliance

Ponovno okupljanje sa mnogim zvijezdama Evrosonga

Prateći program završne večeri je impresivan: neće se pojaviti samo Kaluš orkestar kao prošlogodišnji pobjednik iz Ukrajine, već i mnoge druge poznate ličnosti ESC iz prethodnih godina: Dankan Lorens (pobjednik 2019.), ukrajinske zvijezde Džamala (2016. pobjednica) i Verka Serdučka (2007. drugo mjesto), Italijan Mahmood (2019. rugo mjesto), Izraelka Neta (2018. pobjednica) i mnogi drugi.

I Nijemci mogu da se raduju finalu, jer će njemački predstavnik, bend Lord Of The Lost, po svoj prilici razbiti kletvu posljednjeg mjesta i imati šanse da se barem plasira negdje u sredini.

Lord of the lost bi trebalo da razbiju njemačku kletvu! Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

Publici će se predstaviti i tri zemlje bivše Jugoslavije: Hrvatska, Srbija i Slovenija.

