Erdoganovo „Da!“ ima svoju cijenu

Signal nije mogao biti jasniji. Novi glavni savjetnik turskog predsjednika za vanjsku politiku Akif Cagatay Kilic sastaje se u Ankari sa delegacijama Brisela, Helsinkija i Stockholma kako bi pregovarali o pristupanju Švedske NATO-u. Međutim, važne izjave po tom pitanju daje samo Recep Tayyip Erdogan. To je uradio još u zraku, tokom povratka iz Azerbejdžana. Turska novinska agencija Anadolu prenijela je njegove izjave iz aviona: "Gdje je stub NATO-a za borbu protiv terorizma? NATO treba to razjasniti jednom zauvijek. Ako ovo ne razjasnimo, ne možemo stati u Vilniusu i reći 'sve je u redu'...", rekao je Erdogan.

Antišvedski stav

Naredni samit NATO-a održava se za manje od mjesec dana, u Vilniusu, u Litvaniji. Švedskoj bi se tu zapravo trebalo dozvoliti da se pridruži NATO-u. Mnogi su očekivali da će Turska i Mađarska prestati da blokiraju učlanjenje Švedske, pa tako i direktorica Instituta za evropsku politiku Fundu Tekin. "Mene lično takođe čudi što se oni tako snažno drže svog antišvedskog stava, da tako kažem. Mislim da je sada sve postavljeno tako da je Erdogan dobio zgodnu priliku da popusti", kaže ona.

Švedska je Erdoganu izašla u susret pooštravanjem Zakona o terorizmu Foto: TUR Presidency/Murat Cetinmuhurdar/AA/picture alliance

Tekin se osvrće i na unutrašnjo-političke faktore. Kaže kako, s obzirom na pobjedu na izborima u maju, Erdogan sada može vladati mnogo opuštenije. "Nacionalno-politički argument", kojim bi pokazao snagu svojim stavom prema Švedskoj, sada također gubi na značaju", smatra ova direktorica Instituta za evropsku politiku. "To znači da bi Erdogan sada zapravo trebao izaći iz modusa izborne kampanje."

Propala Stoltenbergova posjeta

Ali, turski predsjednik je daleko od toga. To pokazuje i njegov govor na balkonu u izbornoj noći nakon pobjede. Erdogan ostaje u napadu. To nije promijenila ni posjeta generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga, koji je prisustvovao Erdoganovom polaganju zakletve. U svom aktuelnom statementu, Erdogan je "pomeo" i odbacio ono što je zapravo zamišljeno da bude snažan signal u pravcu Stoltenberga i NATO-a. "Rekli smo Stoltenbergu, ako želite da ispunimo Vaša očekivanja, onda Švedska najprije mora poduzeti mjere protiv aktivnosti terorističke organizacije", rekao je Erdogan i dodao:. "I dok nam je Stoltenberg to čvrsto obećao, teroristi su, u isto vrijeme, demonstrirali na ulicama Švedske." U Švedskoj je početkom mjeseca na snagu stupio novi Zakon o borbi protiv terorizma. "On ide jako daleko, ako se u obzir uzmu švedski standardi. To znači da se zaista može reći da je to ustupak Erdoganu odnosno da su mu izašli u susret", kaže ekspertica Tekin.

Švedski sudovi su, kako naglašava Tekin, također počeli da ispituju i nalažu odluke o protjerivanju. Navodi se da je Ankara prije izvjesnog vremena predala spisak od 130 imena Finskoj i Švedskoj: Prema navodima turskih medija, riječ je uglavnom o navodnim teroristima, čije izručenje Turska uporno traži.

Lutka koja simbolizira Erdogana na demonstracijama protiv turskog predsjednika u Štokholmu 12.1.2023. Foto: Realrojkom/Twitter/REUTERS

Želi li Erdogan bombardere F16?

Brisel se nadao da će tim koracima ispuniti uslove Turske sa samita NATO-a u Madridu prije godinu dana. Ali, sve do sada učinjeno Erdoganu nije dovoljno. Njegovo „Da!" za pristupanje Švedske NATO-u ima svoju cijenu. A ona je, izgleda, veća nego što se mislilo. Ekspertica Tekin se s tim u vezi osvrće na borbene avione F16 američke proizvodnje: "Erdogan će vjerovatno igrati na kartu nabavke aviona F16, kako bi dobio cijeli paket." Funda Tekin ne može da zamisli da Erdogan sve koči samo zbog pitanja ko demonstrira u Švedskoj, a ko ne.

Američki predsjednik Joe Biden čestitao je Erdoganu na izbornoj pobjedi i očigledno povezao ulazak Švedske u NATO sa isporukom borbenih aviona F16 - suprotno zvaničnoj verziji. Međutim, američki Kongres ne želi da isporuči borbene avione Turskoj, jer je Ankara kupila ruski odbrambeni raketni sistem.

"Sada je Erdogan imao priliku da ublaži zabrinutost u pogledu Turske kao veoma teškog partnera u NATO-u i da napravi ustupke sa svoje strane", kaže Tekin. Erdogan očigledno želi F16 na svom pragu prije nego što kaže "Da" učlanjenju Švedske u NATO. Ovo će, zasada, vjerovatno uništiti nade EU i Zapada u bolje odnose. Turski predsjednik, čini se, nastavlja njegovati imidž komplikovanog partnera.

