Erdoganova poruka Švedskoj: ništa od ulaska u NATO

Turski predsjednik je porukom da ne podržava pristupanje Švedske NATO-u reagirao na paljenje Kurana ispred turskog veleposlanstva u Stockholmu. U mnogim islamskim zemljama je zbog te akcije došlo do prosvjeda.

Po riječima turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, Švedska ne može računati na potporu Turske za ulazak u NATO. „Ako ne iskazujete poštovanje prema Turskoj Republici ili vjerskim uvjerenjima muslimana, onda ne možete dobiti nikakvu podršku od nas u smislu NATO-a", rekao je Erdogan.

Time je on reagirao na prosvjed švedskih desničarskih ekstremista u kojima je spaljen Kuran ispred turskog veleposlanstva u Stockholmu. On je održan u subotu (21.1.) pod jakom policijskom zaštitom i iza metalnih barijera. Dansko-švedski desničarski ekstremist Rasmus Paludan održao je tiradu protiv islama i migranata, a potom zapalio primjerak Kurana.

Prosvjedi u Švedskoj nedavno su doveli do ponovnih problema s Turskom. Između ostalog, aktivisti su u središtu Stockholma za noge objesili lutku koja podsjeća na Erdogana, što je izazvalo srditu reakciju Ankare.

Švedska se ogradila od akcija

Švedska vlada ogradila se od paljenja islamske svete knjige, kao i od incidenta s lutkom, ali se pozvala na slobodu izražavanja mišljenja koja vrijedi u Švedskoj. „Sloboda izražavanja temeljni je dio demokracije", rekao je premijer Ulf Kristersson u odgovoru na Twitteru. „Ali ono što je legalno nije nužno prikladno. Spaljivanje knjiga koje su za mnoge svete čin je dubokog nepoštovanja drugih."

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg također je istaknuo da je sloboda izražavanja vrijedna imovina. On se apsolutno protivi ovakvom vrijeđanju, ali naglašava da to nije bilo protuzakonito. „Sloboda izražavanja je čvrsto usidrena (u Švedsko društvo), to je veliko i važno pravo.”

Do sada se Turska pokazala prilično kooperativnom u raspravi o pristupanju NATO-u, rekao je Stoltenberg. On upozorava da ratifikacija pristupnih protokola ne bi smjela propasti sada u samom finišu.

SAD sumnja u čin „provokatora"

Nacionalni parlamenti 28 od 30 zemalja NATO-a već su odobrili proširenje Saveza i izjasnili se za ulazak Švedske i Finske – jedino Mađarska i Turska još oklijevaju. Stoga Stoltenberg od njih traži „da ubrzaju te procedure u svojim parlamentima” kako ne bi došlo do raskola unutar Saveza.

Na tu opasnost upozorava i Washington. „Spaljivanje svetih knjiga je čin dubokog nepoštovanja”, izjavio je glasnogovornik State Departmenta Ned Price. U svojoj izjavi je on dodao da se možda radilo o činu „provokatora" u Stockholmu koji je „namjerno pokušao razdvojiti dva naša bliska partnera - Tursku i Švedsku".

Švedska policija je dopustila prosvjed pozivajući se na ustav i tamo zajamčenu slobodu okupljanja i izražavanja mišljenja. Turska je na to otkazala posjet švedskog ministra obrane, koji se u Ankari želio založiti za popuštanje turske blokade.

Turska već mjesecima blokira pristupanje NATO-u

„Jasno je da oni koji su omogućili takvu sramotu ispred veleposlanstva naše zemlje više ne mogu očekivati ​​nikakvu podršku s naše strane u pogledu njihove želje da se pridruže NATO-u", rekao je Erdogan u jednom govoru koji je prenosila televizija.

Turska je na to otkazala posjet švedskog ministra obrane, Pala Jonsona, koji se u Ankari želio založiti za popuštanje turske blokade. Foto: Fredrik Sandberg/TT/IMAGO

Turska kao članica NATO-a već mjesecima blokira prijem Švedske i Finske u vojni savez. Švedskoj se predbacuje podupiranje „terorističkih organizacija" poput Kurdske radničke stranke PKK, te zahtijeva izručenje niza ljudi koje Ankara smatra teroristima.

Finska ide sama?

Nakon drastičnih izjava turskog predsjednika Erdogana, Finska je po prvi put izrazila otvorenost za mogući ulazak u NATO samostalno. Finska bi mogla biti prisiljena razmotriti pridruživanje NATO-u bez svoje dugogodišnje saveznice Švedske, rekao je u utorak finski ministar vanjskih poslova Pekka Haavisto za finsku televizijsku kuću Yle.

Naravno, s obzirom na sigurnosne interese dviju zemalja, zajednički napredak i dalje je apsolutna prva opcija, naglasio je Haavisto. Međutim, treba biti spreman ponovno procijeniti situaciju ako se pokaže da je švedska prijava za članstvo u NATO-u dugoročno zapela, smatra finski ministar. No on je potom dodao da je još rano za neke definitivne komentare, te da je vjerojatno kako će pregovori Finske i Švedske s Turskom najprije neko vrijeme pauzirati, „dok se ne slegne prašina". To bi, smatra Haavisto, moglo potrajati nekoliko tjedana. Nakon toga će se vidjeti kako stvari stoje.

Prosvjedi protiv Švedske

Spaljivanje Kurana bilo je i povod za prosvjedni skup u Iraku. Ispred švedskog veleposlanstva u Bagdadu izbili su sukobi između prosvjednika i policije. Prema navodima Ministarstva unutarnjih poslova, u prosvjedu ispred veleposlanstva sudjelovalo je oko 400 ljudi, u neredima je ozlijeđeno sedam prosvjednika i jedan policajac. Prosvjednici su uzvikivali parole poput "Ne Švedskoj, da Kuranu!". Spaljivanje Kurana je izazvalo prosvjede i u drugim islamskim zemljama.

