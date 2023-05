Erdogan- vječni predsjednik

Erdogan je pobijedio na predsjedničkim izborima u Turskoj. Tokom predizborne kampanje, on je još više polarizirao društvo i time produbio podjele u njemu, smatra Erkan Arikan, šef turske redakcije DW-a.

Turci u Njemačkoj slave pobjedu Erdogana Foto: Omer Messinger/Getty Images

Svako u Turskoj i ostatku svijeta, ko se nadao da bi ova zemlja nakon više od 20 godina mogla dobiti novog predsjednika, ostao je - nakon drugog kruga predsjedničkih izbora - gorko razočaran. Jer, Recep Tayyip Erdogan je stari i ujedno novi predsjednik. Ova pobjeda nije slučajna. Kao predsjednik, Erdogan je imao sve mogućnosti da svoju predizbornu borbu provede uz veliku medijsku kampanju: predizbornim oglašavanjem na državnoj televiziji i velikim nastupima širom zemlje a sve to je plaćeno iz državne kase.

A njegov protivnik? On je raspolagao ograničenim sredstvima iz stranačke kase. Osim toga, Kemal Kilicdaroglu uopšte nije dobio vrijeme i prostor za emitovanje u medijima dovedenim na Erdoganov kurs. To vam je kao da imate Erdogana sa Formulom 1 i profesionalnim timom koji se utrkuje sa Kilicdarogluovim improvizovanim četverotočkašem.

Pravi razlog Erdoganove pobjede

Možemo konstatovati da postoje tri bitna razloga, koja su masovno uticala na izbornu kampanju i rezultat u Turskoj. Prvo, u februaru je Turska doživjela najveću prirodnu nepogodu i katastrofu. U razornom zemljotresu je poginulo više od 51.000 ljudi. Drugo, zemlja se nalazi u teškoj ekonomskoj situaciji, sa decenijama neviđenom inflacijom a nezaposlenost je posebno evidentna među mlađom populacijom. Ne treba zanemariti ni odliv mozgova u proteklih nekoliko godina. Treće, od 2015. godine u zemlji se nalazi veliki broj izbjeglica, uglavnom iz Sirije, Iraka, Irana i Afganistana, a prema podacima UN-ovog Komesarijata za izbjeglice (UNHCR), taj broj je premašio 4 miliona. I Erdogan i Kilicdaroglu su tokom predizborne kampanje više puta govorili da će riješiti "problem izbjeglica". Kako? Jednostavno - "sve će ih poslati kući".

Uz sva tri problema: izbjeglice, zemljotrese i ekonomiju, većina birača smatra da će Erdogan, koji je na vlasti više od 20 godina, vjerovatno lakše pronaći rješenja nego opozicioni lider koji nikada nije bio na odgovornim i važnim pozicijama u vlasti.

Proslava Erdoganove pobjede na izborima u Berlinu Foto: Omer Messinger/Getty Images

Šta će se dalje događati u Turskoj?

U svom prvom pobjedničkom govoru u nedjelju uveče u Istanbulu, Erdogan je oštro napao opoziciju i LGBTI+ zajednicu, kao što je to činio prethodno, tokom predizborne kampanje. To je signal da će situacija i dalje biti teška, kako za opoziciju, tako i za manjine u zemlji.

I još nešto je Erdogan poručio svojim biračima: "Današnja pobjeda je samo početak. Iduće godine ćemo ponovo osvojiti Istanbul i Ankaru na lokalnim izborima!" Za Erdogana je tako nakon perioda jedne izborne kampanje uslijedio period pred drugu izbornu kampanju. To je poklič na borbu posebno gradonačelnicima CHP Ekremu Imamogluu iz Istanbula i Mansuru Yavasu iz Ankare.

Također je jasno da Erdogan, nakon svoje izborne pobjede, hitno mora nešto poduzeti kako bi podstakao ekonomiju u Turskoj. Stoga ne iznenađuje njegova izjava sa „Tourbusa" (autobusa korištenom tokom izborne kampanje) u Istanbulu, u kojoj je on naglasio čestitke koje je dobio iz Zaljevskih država. "Krenut ću na putovanje zahvalnosti u region", rekao je Erdogan. To je znak, smatraju eksperti, da će nabaviti više svježeg novca.

Erkan Arikan, šef turskog programa DW-a Foto: Ronka Oberhammer/DW

Šta radi lider opozicije?

U mnogim zemljama širom svijeta, poraženi kandidati bi se nakon poraza na izborima povukli i ustupili svoje mjesto nekom drugom, kako bi mogao uslijediti novi početak. Kada se, te izborne večeri, saznalo da će opozicioni lider KIlicdaroglu održati konferenciju za novinare, u Ankari su se proširile glasine da će on objaviti ostavku na čelu stranke. Ali, to se nije desilo. U Turskoj nikada nije bilo najava ostavki. Pa tako ni u slučaju Kemala Kilicdaroglua. I zato nije bilo iznenađujuće što je najavio da želi ostati na čelu svoje stranke. Rekao je i kako neće razočarati one koji su ga podržavali.

Ostaje da se vidi da li je to pravi signal za nestabilnu opoziciju. Činjenica je: Erdogan će u budućnosti rijetko imati posla i dodira sa predsjednikom CHP Kilicdarogluom. Jer propali predsjednički kandidat neće biti niti u Parlamentu niti će se šetati po istom tepihu, jer nije dobio mandat. Erdogan je, s druge strane, već ovjekovječen u knjigama istorije kao predsjednik koji je uveo Republiku u drugi vijek, kao predsjednik koji će četvrt stoljeća značajno oblikovati Tursku.

