Peter Tatchell je aktivista za ljudska prava i protivnik monarhije. On je već spreman za akciju 6. maja, na dan krunisanja novog kralja. Na njegovom kućnom stolu je poster na kojem piše: "Rezovi? Srežite monarhiju". Tatchell govori o ogromnom bogatstvu kraljevske porodice i činjenici da se ona finansira i novcem poreskih obveznika. Ali to je samo jedna od mnogih kritika. "Ono što je zaista nečuveno je da postoji tajni postupak po nazivu 'King's Consent' ('Kraljeva saglasnost') koji daje kralju i njegovim nasljednicima pravo na uvid u zakone koji se tiču njihove imovine, kao i pravo da na njih stave veto."

Protesti u prošlosti bili teško zamislivi

To je, po mišljenju Petera Tatchella, veliki problem jer to znači da su članovi kraljevske porodice iznad zakona. I pored toga su javni protesti i demonstracije za života kraljice Elizabete II bili nezamislivi. Sada je, međutim, nastupila nova era. U novembru 2022. su već letjela jaja u pravcu kralja. To se desilo u engleskom gradu Yorku, gdje je kralj Charles III. imao jedan službeni termin. 23-godišnji Britanac, koji je bacao jaja u pravcu Charlesa, kasnije je osuđen na 100 sati društveno korisnog rada.

- pročitajte i ovo: Koliko je sigurna britanska monarhija u rukama Charelsa III?

Podrška stanovništva monarhiji opada

Sa stanovišta mladih, monarhija je oličenje nepravednog društva, kaže istoričarka Ana Vajtlok sa londonskog City University. Whitelock smatra da budućnost monarhije visi o koncu jer je monarsima potrebna podrška stanovništva - a ona se sve više smanjuje. To pokazuju i ankete, na primjer Instituta za istraživanje javnog mnijenja YouGov. U 2013. godini 75 posto Britanaca je bilo za monarhiju kao oblik vladavine, danas ih je samo 58 posto. Podrška je još manja među mladima između 18 i 24 godine. U ovoj starosnoj grupi broj onih koji su za monarhiju se u posljednjih 10 godina prepolovio sa 64 na 32 posto.

Protivnici monarhije smatraju da će još za života kralja Charlesa doći do promjene u republiku Foto: Andrew Matthews/empics/picture alliance

Kralj Charles III. Ne mora plaćati porez na nasljedstvo

Graham Smith vjeruje da će monarhija biti ukinuta još za života kralja Charlesa. Smith je šef organizacija "Republika", čije ime sve govori i koja vodi kampanju za ukidanje monarhije. Smith želi vidjeti izabranog predsjednika na čelu države. On nema mnogo dobrog da kaže o kraljevskoj porodici: "Nismo otišli predaleko ako kažemo da je monarhija korumpirana. I to zato što članovi kraljevske porodice stalno zloupotrebljavaju javna sredstva za lične izdatke i troškove. Oni zloupotrebljavaju i svoj položaj kako bi bili izuzeti iz mnogih zakona. I naravno izbjegavaju poreze", kaže Graham Smith.

Kada je Čarls naslijedio kraljičino bogatstvo, trebao je platiti poreze na nasljedstvo u dvocifrenoj milionskoj sumi, kaže Smith. Ali kralj ne mora da plaća porez na nasljedstvo.

- pročitajte i ovo: Čarls III i njegovo teško nasljeđe

Jednostavan prelazak iz monarhije u republiku?

Graham Smith vjeruje da će prelazak u republiku biti relativno jednostavan, kada većina bude za to. Tada bi mogao da se održi referendum, a onda bi parlament trebalo samo da donese zakonsku odluku o ukidanju monarhije i uvođenju republike. To nije tako daleko. Na krunidbenoj procesiji u subotu, protivnici monarhije ponovo će stajati na rubu ulice, držati transparente i skandirati: "Not My King!" - „To nije moj kralj!".

ARD-Tagesschau/jr

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu