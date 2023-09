Engleski se sve više prihvata u Njemačkoj

Od sudova preko učionica do visoke politike: Njemačka sve više prihvata engleski jezik. To je pokušaj da se zemlja učini globalno privlačnijom, ali, ovaj jezički skok ima i svoju svoju cijenu.

Prošla su vremena kada su njemački političari odbijali da govore engleski. Još 2009. godine tadašnji ministar vanjskih poslova Guido Westerwelle došao je na naslovne strane jer je odbio zahtjev novinara BBC-a da mu odgovori na pitanje na engleskom jeziku. „U Njemačkoj očito, govorimo njemački", rekao je Westerwelle na njemačkom.

Ali sada su mnogi njemački visoki zvaničnici spremni da pokažu svoje lingvističke sposobnosti. Ministar odbrane Boris Pistorius i ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock često to rade kada su službeno u inostranstvu, a ministar finansija Christian Lindner pojavio se na Bloomberg TV-u kako bi raspravljao o stanju njemačke ekonomije.

Bivša kancelarka Angela Merkel gotovo nikada nije govorila engleski, niti u obraćanju na Harvardu 2019., niti u intervjuu za CNN s Christiane Amanpour. Međutim, kada se na CNN-u pojavio njen nasljednik Olaf Scholz, podrazumijevalo se da govori na svom "drugom" jeziku.

A kada ga je britanski novinar zamolio za odgovor na engleskom na konferenciji za novinare nakon izbora, on nije odgovorio vesterveleovskim podsmijehom, već šolcianskom ozbiljnošću — jednako suhoparno na engleskom kao što se često izražava na svom maternjem nemačkom.

Danas se Liberalna stranka (FDP), koju je Westerwelle nekada vodio i za koju je biznis na prvom mjestu („business first") , najviše zalaže za više engleskog u službenim/državnim poslovima.

Privreda i pravosuđe

S obzirom na veličinu njemačke privrede, koja je zavisna od izvoza i koja je udomila velike svjetske kompanije, engleski jezik je u kontekstu poslovanja stvar izbora.

Često može doći do prekograničnih trgovinskih sporova, koji zahtijevaju "brzo i profesionalno rješavanje", izjavila je zamjenica glasnogovornika njemačke vlade Christiane Hoffmann, obraćajući se novinarima prošle sedmice. Ranije ovog mjeseca vlada je odobrila nacrt zakona, koji je iznio ministar pravde Marco Buschmann (FDP), a koji predviđa etabliranje trgovačkih sudova u Njemačkoj, koji bi mogli rješavati predmete na engleskom jeziku.

Cilj zakona, za koji će biti potrebno odobrenje parlamenta, je da "ojača privlačnost Njemačke kao sudske i poslovne lokacije", rekao je Hoffmann.

Jedan trgovački sud, koji može rješavati sporove na engleskom jeziku, osnovan je još 2018. u njemačkoj finansijskoj prijestolnici Frankfurtu. On je dio mreže trgovačkih sudova širom Evropske unije, koje države članice sve više osnivaju nakon Brexita, S obzirom da je UK izašla iz EU, Njemačka, Francuska i Holandija se sada nude kao alternativa britanskom pravnom sistemu.

Ali, „ova tranzicija bi mogla potrajati godinama", kaže za DW Michael Weigel, pravni advokat i član Njemačke savezne advokatske komore. Razlog je što postoji puno starijih sudija, čije je znanje engleskog ograničeno. "Baš kao što je to sa bilo kojom vrstom usavršavanja i specijalizacije, ljudima je potrebno vrijeme da savladaju ove vještine. A to košta i novca", rekao je Weigel.

Engleski jezik u javnim servisima i službama

Prošle godine, FDP je najavio svoj interes za uvođenje engleskog kao službenog i drugog jezika u javnoj upravi.

Nedavno usvojeni zakon o useljavanju kvalifikovane radne snage ima za cilj da olakša strancima da nađu posao u Njemačkoj, uključujući i brže priznavanje njihovih stranih kvalifikacija i diploma.

No, po pravnom kodeksu njemački je jedini službeni jezik u zemlji: Zahtjevi i dokumenti koji se podnose službenom organu/instituciji na stranom jeziku moraju biti prevedeni.

Zvanično uključivanje engleskog kao drugog službenog jezika morale bi odobriti savezna i pokrajinske vlade - ali do sada je samo FDP zagovarao takvu promjenu.

Od kompanija se očekuje da "budu otvorene za kandidate koji govore engleski", rekao je generalni sekretar FDP-a Bijan Djir-Sarai u februaru 2023. i dodao: "A onda ćete i od naših vlasti i administracije moći očekivati ​da ljudima ponude sveobihvatne usluge na engleskom."

Ulrich Silberbach, predsjedavajući Udruženja njemačkih državnih službenika (činovnika) tvrdi da se engleski već uveliko koristi u vladinim uredima. "Jezička kompetencija u administraciji prvenstveno je pitanje novca", rekao je on za tabloid Bild, dodajući da mnogi klijenti radije govore francuski, arapski ili farsi, nego engleski. „Treba nam obuka, alati za prevođenje (translation tools) i jezički posrednici, ali to su sve ulaganja u personal", rekao je on. "Neće nam pomoći samo paušalno uvođenje obaveze korištenja engleskog", dodao je Silberbach.

Engleski jezik u svakodnevnom životu i školama

Od 2005. godine engleski se uči u svim njemačkim osnovnim školama, s izuzetkom francuskih pograničnih regija. Na oko 10% univerzitetskih odsjeka u Njemačkoj nudi se nastava na engleskom jeziku, navodi Njemačka služba za akademsku razmjenu. Većina njih su pritom postdiplomski studiji. U ove podatke su uključeni i privatni univerziteti koje rade izvan njemačkog državnog visokoškolskog sistema koji je uglavnom besplatan.

Njemačka često bilježi loše rezultate u tzv. anketama useljenika odnosno anketi mreže Expat Insider sa sjedištem u Minhenu,- uprkos tome što je domaćin velikoj populaciji migranata. Za mnoge je tu jezik odlučujući faktor.

Berlin je tu možda izuzetak: 2017. godine tadašnji ministar zdravlja Jens Spahn požalio se da se u glavnom gradu ne može proći samo s njemačkim: „Smeta mi što u nekim berlinskim restoranima konobarice govore samo engleski. U Parizu mi se to sigurno ne bi moglo desiti".

U stvari, sasvim je normalno da mladi iseljenici rade u modernim restoranima ili prodavnicama bez ikakvog znanja njemačkog, dok je njihovim roditeljima izbjeglicama uskraćen pristup njemačkom tržištu rada uprkos dobrog poznavanja engleskog jer ne govore dovoljno njemački. Sa modernizacijom Zakona o imigraciji, ovo bi se trebalo promijeniti.

