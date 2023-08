"Ekstremizam": Uoči nove presude Alekseju Navalnom

Rusko pravosuđe želi osuditi Alekseja Navalnog za "ekstremizam". Suđenje ruskom opozicionaru odvijalo se iza zatvorenih vrata na Gradskom sudu u Moskvi. No, saslušanja su održana u kaznenoj koloniji br. 6 u selu Melekhov, nekih 250 kilometara od Moskve, gdje je Navalni osuđen i okviru prethodnog postupka.

Koliko godina će biti pridodato dosadašnjoj zatvorskoj kazni od devet godina, bit će objavljeno 4. avgusta. Tužitelji traže 20 godina zatvora sa strogim uvjetima u kojima bivaju smješteni opasni povratnici, osuđenici na doživotni zatvor i osobe kojima je smrtna kazna zamijenjena doživotnom robijom. Navalni je već 17. put u samici iz koje ne smije izaći do presude.

"Navaljni prvi put na sudu zbog političkih aktivnosti"

Leonid Volkov iz Navaljnijevog tima smatra da "postupak zbog ekstremizma" protiv opozicionara treba poslužiti kao primjer. Stoga ga on računa sa žestokom kaznom. "Prvi put se Navaljnom sudi na temelju političkog zakona, odnosno zbog političkih aktivnosti", naglasio je Volkov u podcastu DW-a "DW Novosti Show". Posebnost novog slučaja je, kako je rekao Volkov, njegov isključivo politički karakter.

Prvo veliko suđenje, koje je trajalo godinama i završilo s presudom od pet godina uvjetne kazne, vođeno je protiv Navalnija zbog optužbi za pronevjeru. Godine 2009., kao guverner regije Kirov, navodno je uvjerio državnu šumarsku tvrtku da ponudi drvnu građu ispod tržišne cijene. Kasnije je osuđen na tri i pol godine zatvora zbog prijevare i pranja novca u slučaju Yves Rocher, iako su dužnosnici tvrtke potvrdili da nije učinjena nikakva šteta. Zajedno sa svojim bratom Olegom, Navalni je organizirao slanje proizvoda ovog francuskog kozmetičkog koncerna. Konačno, u martu 2022. Aleksej Navaljni je osuđen na devet godina zatvora zbog "prijevare i nepoštivanja suda".

Prvo veliko suđenje, koje je trajalo godinama i završilo s presudom od pet godina uvjetne kazne Foto: Natalia Kolesnikova/AFP

"Kremlj je stalno govorio: 'Gledajte, on je varalica... On je samo lopov'.' Stoga su ta suđenja nastojali što je više moguće pretvoriti u paradna suđenja. Međutim, novi slučaj Navaljnog čisto je političke prirode. Njemu se na teret jednostavno stavljaju sve njegove političke aktivnosti koje je Kremlj od 2011. retrospektivno proglasio ekstremističkima", rekao je Volkov.

Navaljnijeva glasnogovornica Kira Jarmiš svaku moguću presudu smatra nezakonitom od samog početka, a cijeli slučaj potpuno izmišljenim. “Zato ćemo naravno dati sve od sebe da o tome obavijestimo cijeli svijet”, naglasila je ona u razgovoru za DW nakon prvog ročišta u slučaju “ekstremizam”.

U trenutnom slučaju protiv Navalnog, koji obuhvata 196 fascikla, govori se o kršenju nekoliko članaka Kaznenog zakona. On je navodno stvorio "ekstremističku" organizaciju. Ta se optužba odnosi na njegovu Fondaciju za borbu protiv korupcije (FBK) i njegov ured. Uz to, navodi se da je navodno "javno pozivao na ekstremističke aktivnosti". Ovdje je Navalni optužen na osnovu izjave trećih strana. Tereti ga se i za "oživljavanje nacionalsocijalizma" i "uvlačenje maloljetnika u radnje opasne po život". To je povezano s njegovim pozivima na skupove. Navalnom je dano samo deset dana da se upozna sa kompletnim materijalom.

Kako je tekao sudski proces u slučaju "ekstremizam”?

Prema riječima Kire Jarmysch, rusko pravosuđe želi provesti suđenje za "ekstremizam" što je moguće tiše zbog "nedostatka dokaza". A Leonid Volkov kaže: "Kremlj će učiniti sve da informacije ne procure."

Pripremno ročište najprije je odgođeno sa 31. maja na 6. jun. Zatim je suđenje prebačeno s Moskovskog gradskog suda u zatvorsku koloniju u kojoj se nalazi Navalni. Nakon pripremnog ročišta rečeno je da će prvo ročište 19. juna biti javno. Novinarima je također trebao biti omogućen ulazak u sudnicu na području kaznene kolonije. No, 16. juna je obznanjeno da novinari prijenos suđenja mogu pratiti samo u posebnoj prostoriji. Na posljednjem suđenju Navalnom, međutim, prenos je više puta prekidan i potpuno isključen tokom njegove završne riječi.

Novinari su ostali izvan sudnice Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/picture alliance

Budući da je suđenje u procesu "ekstremizam” bilo iza zatvorenih vrata, detalje su otkrivali samo sudionici procesa. Glavni izvori informacija bili su svjedoci odbrane koji su ročištima prisustvovali putem videolinka. Među njima su bivši moskovski gradski zastupnik Aleksej Gorinov i opozicioni političari Vladimir Kara-Murza i Ilja Yašin, koji su već osuđeni po političkim optužbama.

Jašin je na Telegramu napisao: "Prošle srijede bio sam izravno povezan videom iz zatvora sa suđenjem protiv Navalnog. On je tražio da budem ispitan kao svjedok, što je sudac odobrio. Uglavnom, Aleksej je sam vodio ispitivanje, što je u određenim momentima bilo smiješno."

Tokom "ispitivanja" Ilje Jašina pokazalo se da je Aleksej Navalni optužen da je njegovo sudjelovanje na izborima bilo izgovor za preuzimanje vlasti. "Ilja, prema optužnici, kandidirao sam se za gradonačelnika Moskve 2013. s ekstremističkim motivima, kako bih potaknuo mržnju i srušio vladu. Znate li nešto o tome?", upitao je Navalni Yašina, na što je on odgovorio: "Svrgavanje vlade na izborima? Hmm...Koliko se sjećam bio si odobren kao kandidat kojeg podržava trećina biračkog tijela. Po logici tužiteljstva zajedno s tobom bi cijeli birački odbor i stotine hiljada Moskovljanima trebalo suditi." "Nemojte tužitelju davati ideje!", ironično je odgovorio Navalni. Kako je Jašin kasnije napisao na Telegramu o ovoj epizodi suđenja, Navalni je bio "dobro i u dobroj formi unatoč svom maltretiranju".

Pjesma repera kao 'dokaz'

Tužiteljstvo je kao "dokaz" u slučaju "ekstremizam" navelo šaljivu pjesmu "Navalni Ljoča" ruskog repera Morgensterna. "Ljoča" je nježan nadimak za rusko ime "Aleksej". Reper je svoju pjesmu izveo prije posljednjih predsjedničkih izbora 2018., za koje Aleksej Navalni nije dobio dozvolu za učestvovanje. Navalni je pročitao tekst pjesme u sudnici. "Prvo se tajnica počela smijati kad je shvatila o čemu je riječ, zatim sudski izvršitelji. Kad smo došli do riječi 'Navalni Ljoča, ej', nasmijao se i sudac", napisao je Navalni na svojim društvenim mrežama ironično primijetio: "Pa dobro, prilično jak dokaz da sam, kako kaže tužiteljstvo, planirao nasilno svrgavanje Vladimira Putina."

Ni novinarima ni gostima nije bilo dopušteno prisustvovati završnom govoru Navalnog Foto: Moscow City Court Press Service/dpa/picture alliance

Ne samo Navalni i članovi njegova tima, već i svjedoci stalno naglašavaju da je cijeli proces apsurdan. Tako je Vladimir Kara-Mursa, koji je osuđen na 25 godina zatvora zbog veleizdaje, usporedio ono što se dogodilo sa Kafkinim "suđenjem" i citirao Navalnog koji je tokom "ispitivanja" svjedoka na suđenju rekao: "Samo na našim sudovima ekstremist može (Navalni, op. ur.) imenovati izdajicu (Kara-Mursu) kao svjedoka."

Ni novinarima ni gostima nije bilo dopušteno prisustvovati završnom govoru Navalnog. Zbog toga su zaposlenici Navalnog zamolili poznate ruske muzičare, umjetnike i znanstvenike da je prenesu. Odgovarajući video snimili su pjevačica Lisa Monetočka, glumac Dmitri Nazarov, redatelj Andrei Sviagintsev, ekonomist Sergei Gurijev i druge kulturne i slavne osobe. Aleksej Navalni ističe da svako mora nešto žrtvovati kako bi se "stvorila nova država". Podsjeća i na riječi sovjetskog književnog znanstvenika Jurija Lotmana da se ljudi u životu uvijek trebaju oslanjati na dvije "noge": savjest i intelekt. "Ne želeći se oslanjati na savjest, moja Rusija je napravila nekoliko velikih skokova, odgurajući pri tome sve oko sebe, ali onda je poskliznula i srušila se uz prasak - uništivši sve oko sebe", citirao ga je Navalni.

