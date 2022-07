Ekspanzija zelene električne energije u Njemačkoj

Puno vjetra i sunca uticalo je na značajno povećanje udjela ekološki proizvedene električne energije u prvoj polovini 2022. godine. Od januara do juna obnovljivi izvori energije pokrivali su 49 posto proizvodnje električne energije u Njemačkoj. Do tog rezultata došlo je njemačko Udruženje za energiju i vodoprivredu BDEW i Istraživački institut ZSW iz Stuttgarta. U odnosu na prethodnu godinu, to je povećanje od šest posto. Za to je uglavnom zaslužan jak vjetar i solarni prinosi u proljeće.

Vjetroturbine odnosno vjetroparkovi, raspoređeni na kopnu, imali su udio od 21 posto njemačke proizvodnje električne energije, u usporedbi sa 17 posto u istom razdoblju prethodne godine. Dvanaest posto električne energije proizvedeno je solarnim modulima, dok je godinu dana ranije ta brojka iznosila deset posto. Strukovno udruženje još nije dalo nikakve informacije o tačnom omjeru uglja, gasa i nuklearne energije.

Hidroelektrane daju samo malu količinu električne energije

Nijemci su u prvom polugodištu ukupno potrošili manje struje. Potrošnja električne energije pala je za dvije milijarde kilovat sati na, kako se procijenjuje, 281 milijardu. Sunce, vjetar i drugi obnovljivi izvori energije proizveli su 139 milijardi kilovatsati, dok su konvencionalni izvori energije generirali 159 milijardi kilovatsati. Razlika između ukupno proizvedenih 298 milijardi i potrošenih 281 milijardu kilovatsati izvezena je u inostranstvo.

Ekspanzija obnovljivih izvora energije

Šefica BDEW-a Kerstin Andreae pozvala je na brzu izgradnju obnovljivih izvora energije: "Oni su ključ za zelenu opskrbu električnom energijom i grijanjem, za industriju koja se bazira na vodiku i za klimatski neutralnu automobilsku industriju." Postoji hitna potreba za djelovanjem, posebno u slučaju energije vjetra na njemačkom kopnu. Izgradnja vjetroelektrana je posljednjih godina bila u zastoju. Predstavnici industrije kažu da su razlozi za to predugi procesi planiranja i odobravanja gradnje vjetroturbina i vjetroparkova. A hidroelektrane daju samo malu količinu električne energije.

Njemačka vlada želi pokrenuti ofanzivu u proizvodnji zelene energije

Prema medijskim izvještajima, klubovi poslanika vladajućih stranaka u ponedjeljak (4.7.) su u Bundestagu postigli dogovor o masivnoj izgradnji obnovljivih izvora energije. Novinska agencija dpa javlja da se raznim zakonima namjerava stvoriti osnova za dugoročnu i klimatski neutralnu opskrbu električnom energijom.

Posljednje razlike oko stavki u takozvanom uskršnjem paketu ministra privrede Roberta Habecka raščišćene su u parlamentarnom procesu. Paket je prethodno usvojen u kabinetu i o njemu se raspravljalo u Bundestagu, ali liberali (FDP) su pozvali na niz promjena. „Sporazum će sada osigurati da EEG - zelena naknada za struju - koja je 1. jula svedena na nulu, bude trajno ukinuta", rekao je potpredsjednik parlamentarne skupine FDP-a Lukas Köhler i dodao: "Finansiranje obnovljivih izvora energije putem računa za struju je prošlost."

Osim toga, odlučeno je da će svaka njemačka pokrajina morati staviti na raspolaganje oko dva posto svojih zemljišnih posjeda za vjetroelektrane. Köhler je naglasio da svaka pokrajina može sama odlučiti kako će postići cilj a propisivanje minimalne udaljenosti vjetroturbina od stambenih zgrada i dalje ostaje na snazi.

