EK uvjetno preporučila status kandidata BiH

Preporuka o davanju statusa kandidata BiH za prijem u EU je uslovna, jer Europska komisija očekuje ispunjavanje osam određenih uslova. Komisija preporučuje da Vijeće EU da Bosni i Hercegovini status kandidata ali da se podrazumijeva ispunjavanje slijedećih uvjeta:

usvojiti prioritetno izmjene integrisani amandmane u postojećem Zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću

usvojiti zakon o visokom sudskom i administrativnom savjetu i usvojiti zakon o sudovima Bosne i Hercegovine

donijeti zakona o sprečavanju sukoba interesa

preduzeti odlučne korake za jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala

odlučno unaprijediti rad na obezbjeđivanju efikasne koordinacije na svim nivoima kapaciteta upravljanja granicom, kao i obezbjeđivanju funkcionisanja sistema azila

obezbijediti zabranu torture, posebno uspostavljanjem nacionalnog preventivnog mehanizma protiv torture i zlostavljanja

garantovati slobodu izražavanja i medija i zaštitu novinara, posebno osiguravanjem odgovarajućeg sudskog postupanja u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima

obezbijediti rezultate u funkcionisanju na svim nivoima mehanizma koordinacije o pitanjima EU, uključujući razvoj i usvajanje nacionalnog programa za usvajanje pravne tekovine EU. Status kandidata dolazi uz velika očekivanja ostaju, rečeno je u Briselu

Uslovi su uglavnom vezani za 14 prioriteta koje je Evropska komisija predstavila 2019. godine, u mišljenju o spremnosti BiH da postane zemlja kandidat.

“Davanje statusa zemlje kandidata je ponuda sa evropske strane upućena je BiH i narodu BiH. Mi to činimo za narod BiH, međutim to dolazi uz visoka očekivanja. Politička elita to mora pretvoriti u stvarnost”, rekao je u Briselu povjerenik za proširenje EU, Oliver Varhely.

Varhely je rekao da će u decembru Evropska komisija donijeti konačnu odluku.

“Komisija je spremna intezivirati svoju potporu i biti pouzdan partner na tom putu. Komisija nastavlja pratiti i izvještavati o provedbi 14 ključnih prioriteta. Ovih 14 prioriteta se ne mijenja i ne može se o njima pregovarati. BiH ih mora ispuniti sve prije nego sto bude u mogućnosti otvoriti pregovore”, istaknuo je evropski komesar za proširenje.

