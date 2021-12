EK: Protiv omikrona pomažu samo vakcine i booster-cjepiva

Unatoč sve većem broju infekcija u zemljama EU i mogućim opasnostima od omikron-varijante korona virusa, granice unutar Unije trebale bi ostati otvorene, a putovanja za one koji su cijepljeni, testirani ili su prebolovali infekciju trebala bi ostati moguća. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen zajedno sa svojom komesarkom za zdravstvo Stellom Kyriakides izjasnila se za to u Bruxellesu. "Zeleni korona certifikat EU-a predstavljao je veliki uspjeh. To će tako i ostati, čak i s Deltom ili Omikronom", poručila je von der Leyen obraćajući se novinarima.

Certifikatom se potvrđuje cijepljenje, imunitet ili negativan test i do sada je takva vrsta potvrde bila dovoljna za prelazak granice. Ali, sada su Portugal i Irska nametnuli novo pravilo i insistiraju da svaka osoba predoči i negativan test na koronu za ulazak u ove zemlje, čak i ako se radi o cijepljenim osobama ili onima koji su se oporavili od infekcije koronom. Druge zemlje EU mogle bi krenuti istim putem.

Predsjednica EK Ursula von der Leyen želi održati slobodu kretanja unutar EU

Komisija EU dopušta pojedinim državama članicama da izdaju nova pravila za putovanja ako smatraju da je to potrebno. Međutim, ti propisi uvijek moraju biti "personalizirani" i odnositi se na osobe. „Paušalno zatvaranje granica, neovisno o testovima, nije dobrodošlo", rekla je predsjednica Evropske komisije i dodala kako je u ovom slučaju riječ o statusu infekcije svake osobe. "Ne radi se o državnim granicama. S epidemiološke tačke gledišta, granice su samo slučajne", rekla je Ursula von der Leyen, koja je i sama liječnica.

Evropska komisija međutim insistira na koordiniranom djelovanju. Na primjer, zeleni korona-pasoš EU morao bi biti prilagođen aktuelnoj situaciji. Njegovo važenje trebalo bi isteći nakon devet mjeseci, ukoliko njegov vlasnik nije primio dopunsko cjepivo.

Neophodne konsultacije i dogovori

No, među 27 država članica EU ne vidi se puno koordiniranog pristupa po pitanju obaveznog cijepljenja. Neke zemlje, poput Austrije i Njemačke, željele bi uvesti tu obavezu za sve. Neke države, poput Francuske, Italije ili Grčke su proglasile obaveznu vakcinaciju za određena zanimanja ili određene grupe stanovništva. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen samo je rekla da sada treba ozbiljno razgovarati o obaveznom cijepljenju, ali nije iznijela svoje lično mišljenje.

Stopa cijepljenih protiv Covida-19

Stope cijepljenih u samoj EU se jako razlikuju od zemlje do zemlje. Tako je naprimjer na Malti vakcinisano 81 posto stanovništva a u Bugarskoj 25 posto. Evropska komisija stoga još jednom poziva stanovništvo na cijepljenje i ukazuje na neophodnost osvježenja vakcine. Oko 150 miliona građana EU još uvijek nije cijepljeno. "To ne možemo prihvatiti", izjavila je Ursula von der Leyen.

Komisija EU isporučit će "Booster-vakcine"

Evropska unija odgovorna je za nabavku vakcina u svim zemljama članicama. Ove godine državama EU isporučeno je nešto više od milijardu doza, navodi Komisija. U prvom tromjesečju 2022. slijedi isporuka daljnih 360 miliona za "booster shots". Cjepivo bi za djecu u EU trebalo biti dostupno od 13. decembra.

Predsjednica Evropske Komisije odbacila je kritike Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) da će EU gomilati cjepiva. "Evropa je jedini region na svijetu koji izvozi vakcine. Ove godine 1,4 milijarde doza ide u 150 zemalja", rekla je von der Leyen. No, tačno je i da je Africi isporučeno samo 165 miliona doza cjepiva. Do sredine iduće godine obećano im je 700 miliona. „Zato je važno ojačati globalnu inicijativu Ujedinjenih naroda za cijepljenje - Covax", ističe Ursula von der Layen.

Predsjednica Evropske komisije kritično gleda na slobodan pristup patentima za cjepiva protiv korone, što zahtijevaju mnoge humanitarne organizacije. „Imati patent ne znači da automatski možete proizvoditi vakcinu. Zato je pristup koji ima EU: izgradnja proizvodnih kapaciteta u Africi i osiguravanje prinudnih licenci proizvođačima u skladu s pravilima Svjetske trgovinske organizacije (WTO)", kaže Ursula von der Layen. U Senegalu je kompanija Biontech/Pfizer podigla tvornicu za proizvodnju cjepiva uz veliku finansijsku potporu EU.

"Utrka s vremenom"

Prilikom ulazaka u EU iz trećih zemalja, Komisija EU očito nije slijedila pristup po kojem se ograničenja putovanja moraju odnositi na osobe i biti povezana s testiranjem. Mnoge države članice zaustavile su dolazak putnika iz Južnoafričke Republike, što je masovno kritizirao predsjednik ove zemlje Cyril Ramaphosa. Ursula von der Leyen izričito je zahvalila Južnoafričkoj Republici što je brzo otkrila mutaciju omikrona i na to upozorila svijet. Nije, međutim, spomenula obustavu ulaska putnika u zemlje EU. "O Omikronu znamo dovoljno da bismo bili zabrinuti. Znamo i da se ovdje radi o utrci s vremenom. Više informacija ćemo imati za dvije do tri sedmice, čak i ako se to čini kao vječnost u pandemiji", rekla je predsjednica Evropske komisije.

Do tada bi trebala biti dostupna saznanja o tome koliko je zarazna južnoafrička varijanta korone, da li izaziva težak ili blag tok bolesti i pomažu li protiv nje vakcine, koje stoje na raspolaganju. No, kako zaključuje predsjednica EK Ursula von der Layen, "nauka nam već poručuje da su cijepljenje i Booster-vakcine najbolja raspoloživa sredstva protiv korone".

