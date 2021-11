Edi Rama o "opasnosti" od online medija

Prema riječima albanskog premijera Edija Rame, online mediji u Albaniji mogu potencijalno biti jednako štetni kao nacistička propaganda, pedofilija i terorizam. Rama je iznio ovo mišljenje tokom OSCE-ove 8. Konferencije za medije za jugoistočnu Europu "Novinarstvo u vrijeme krize", koja je nedavno održana u glavnom gradu Albanije, Tirani.

"Kada pokušate zamisliti što bi nacistički propagandni stroj učinio svijetu sa ovom slobodom govora, to šokira", rekao je Rama. "Ili čak i ne pokušavajući to uopće zamisliti, pokušavate procijeniti štetu koja se u svakodnevnom životu događa od izvora zla na ovom svijetu - terorizma, fundamentalizma, pedofilije, bolesti suvremenog društva - koji kroz slobodu medija ... mogu utjecati na mnoga ljudska bića, skupine u potrebi i slabe dijelovi našeg društva“, rekao je Rama.

Gjergj Erebara, novinar koji radi za Balkansku istraživačku mrežu, BIRN Albanija

Gjergj Erebara, novinar koji radi za Balkansku istraživačku mrežu, BIRN Albanija, smatra da Rama koristi ovo gledište kao izgovor za obranu kontroverznog zakonskog paketa, koji je naišao na široko protivljenje, protiv klevete uvedenog 2018. godine, koji mnogi smatraju „ratom“ protiv online medija.

"Ramina izjava bila je prisilni i ne baš uvjerljiv pokušaj da ponovo da on sam snažno vjeruje da je ta sloboda pretjerana i da se on mora iz predstrožnosti pozabaviti zloupotrebom slobode izražavanja, ali da smo ga svi pogrešno razumjeli i vidimo ga kao nadobudnog diktatora, dok on, u stvari, ima dobre namjere, poput toga da nas zaštiti od nacizma ili zaštite djece od pedofilije“, kaže Erebara za DW.

Degradacija medija u Albaniji

Erebara također naglašava da zakoni i inicijative kojima se nastoji cenzurirati medije nisu jedini problem: "Rama je kroz svoju političku karijeru pokazao svoju želju da kontrolira sve vrste medija. Novinari to znaju i svjedoci su činjenice da je njegov model medijske korupcije, koja ima pristup javnom odlučivanju, glavni faktor koji je doveo do kontinuirane degradacije medija u Albaniji u posljednjih 15 godina.“

Erebara dalje kaže da je Agencija za medije i informiranje, koja je nedavno osnovana u Albaniji, "formalizacija onoga što je vlada dosad nezakonito učinila".

Tužite novinare zbog klevete

Dorian Matlija već 17 godina radi kao odvjetnik u Albaniji. U posljednjih 11 godina zastupao je novinare na sudovima u ime organizacije Res Publica. U ovom trenutku on i njegove kolege brane novinare u čak 50 tužbi. Matlija kaže da, iako se protiv novinara vodi niz različitih vrsta procesa, dominiraju slučajevi u kojima su novinari tuženi zbog klevete.

Odvjetnik Dorian Matlija

Nedavno su se pojavila dva nova fenomena: Prvo, tužbe SLAPP -a (strateške tužbe protiv sudjelovanja javnosti), koje su tužbe u kojima tužitelj ne mora nužno pobijediti, ali ima namjeru potrošiti vrijeme i resurse novinara i obeshrabriti druge novinare da pišu kritičke članke o moćnim političarima ili biznismenima; drugo, klevetničke kampanje, koje su skup članaka jednog ili više drugih medija koji, iz interesa koji nisu medijski, nastoje naštetiti ugledu i vjerodostojnosti novinara u javnosti ”, kaže Matlija za DW.

Borba protiv novinara sofisticiranijim sredstvima

Matlija napominje da se protiv novinara danas vodi manje kaznenih predmeta nego u prošlosti. To znači da Albanija svjedoči onome što Matlija naziva "sofisticiranim ratom" gdje se zapravo koriste naizgled manje brutalna, ali zapravo štetnija sredstva za promicanje autocenzure među novinarima.

Matlija kaže da dok su sudovi općenito pozitivni prema novinarima, postoje političke intervencije u procesu donošenja odluka. "U konkretnim slučajevima suci su donijeli nepovoljne odluke zbog političke ili ekonomske važnosti posebnih subjekata. Ovdje spominjem slučaj tužbi premijera Edija Rame, koji su po mom mišljenju kao profesionalaca uvelike prihvaćeni u kontroverznim odlukama“, kaže on.

