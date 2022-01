u fokusu

DW-ekskluzivno: Izvješće otkriva IT-sigurnosne propuste u aplikaciji za OI u Pekingu

Onaj ko putuje u Kinu na Olimpijske igre 2022. mora instalirati aplikaciju "My2022". No softver ima ozbiljne sigurnosne nedostatke. To pokazuje izvješće o IT sigurnosti do kojeg je DW ekskluzivno došao.

Sigurnost podataka na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu je ionako kritizirana