Dragocjeno oružje neprijatelja

„Rusi se upravo natječu sa zemljama Zapada u isporuci oružja Ukrajini“, šali se brigadir Oleksandr Saruba iz Centra za ispitivanje osvojenih oružanih sustava glavnog stožera ukrajinskih oružanih snaga. Tu je već preko 800 različitih primjeraka oružja i vojne opreme koje su ukrajinske snage osvojile od Rusa i koji se sad koriste u borbi protiv agresora.

Popis je dugačak i tu su i topnički sustavi, tenkovi, oklopna i druga vozila – zaplijenjena je čak i jedna pokretna sauna. Mnogo toga je dragocjeno za borbu koja se vodi, na primjer kod elektronskog vođenja rata i zračne obrane. No najviše je „malenog“ oružja, dakle naoružanja pješačkih jedinica kao što su ručno oružje i minobacači. Toga ima već nekoliko tisuća komada.

Najvećim djelom takvo oružja pada u ruke ukrajinskim vojnicima u ofenzivnim operacijama. Što se brže napreduje, to je veća vjerojatnost da će Rusi prvo gledati kako da spase vlastitu kožu i opremu ostaviti često tek s minimalnim oštećenjima. Često ruski vojnici ostavljaju oružje i opremu tek zbog malenih nedostataka, objašnjava Saruba.

Ruski sustav višecijevnog raketnog bacača Grad Foto: Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa/picture alliance

Odmah opet na bojišnicu

Sudbina te vojne opreme ovisi o stanju pojedinog primjerka: ako se može koristiti, ona se evidentira kod te ukrajinske vojne jedinice i daje se dozvola za njeno korištenje u borbi. Oštećeno i neispravno oružje se popravlja, a ako vojnici te jedinice nemaju iskustva u korištenju s tim oružanim sustavom, organizira se njihova obuka.

Vojnik ove specijalne tehničke službe kojeg zovu „Pirat“ nam objašnjava kako je 95. ukrajinska desantna jedinica u oslobađanju Izjuma u regiji Harkova osvojila najnoviji sustav višecijevnog raketnog bacača Grad. Oružje se najprije moralo popraviti, ali sad je već u borbi protiv Rusa. U ruke im je pala i ruska haubica 2A65 Msta-B koja je doduše bila još u arsenalu SSSR-a, ali koju su Rusi modernizirali.

Ne samo topništvo, nego je osvojeno i streljivo: „Kad smo prešli rijeku Oskil, tražili smo moguća neprijateljska uporišta, vozili smo naokolo i sakupljali sve što smo našli. Tamo smo našli na stotine i stotine topničkih granata“, kaže nam drugi vojnik ove jedinice.

„Tenk im je bolji..."

Velik dio zbirke osvojenog oružja su ruski tenkovi – trenutno ih ima više od 300 što bi bilo dovoljno za deset oklopna bataljuna, kaže nam Olekandr Saruba. 92. ukrajinska mehanizirana brigada je kod Kupjanska osvojila i mnoštvo ruskih tenkova T-72. Među njima su i najnoviji modeli T-72 B3M koji su modernizirani 2014. i 2015., objašnjava nam tenkovski stručnjak ove tehničke jedinice kojeg zovu „Chicago“. „U usporedbi s našim T-64, njihovi tenkovi su mobilniji i brži. T-72 je po svojim osobinama mnogo brži, pokretniji i bolje oklopljen.“

Najnoviji modeli ruskog tenka T-72 B3M Foto: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images

I ti osvojeni tenkovi se brzo nađu na bojišnici, ali sad s ukrajinske strane. Tenkisti ga cijene i iz drugog razloga: „Motor našeg T-64 tako urla da ga se može čuti na tri, četiri kilometara. T-72 je mnogo tiši tako da se možete prišuljati neprijatelju koji će ga primijetiti tek kod prvog hica“, kaže nam „Chicago".

Otkrića u krhotinama

Dragocjenost za ovu tehničku jedinicu nije samo oružje koje se može upotrijebiti, nego mnogo toga mogu saznati i iz uništene vojne opreme, čak i iz ostataka ispaljenih raketa i bespilotnih letjelica koje su oborene. Zadaća ovog centra je saznati sve o njima kako bi se razvile taktike i sredstva u borbi protiv njih, objašnjava nam brigadir. Naravno da se tako otkrivaju i vojne tajne protivnika koje onda i Ukrajinci mogu koristiti u razvoju svojeg oružja, a svakako zanimaju i prijatelje Ukrajine na Zapadu.

Tu ima doista zanimljivih nalaza kao što je ruski sustav izviđanja Strelec. To je zapravo računalo kojeg nose vojnici i koje emitira podatke o ciljevima na bojišnici i njihovoj udaljenosti središnjem računalu. Saruba nam kaže kako se ruski proizvođač ovog sustava hvali da je pomoću njega otkriveno 40% ciljeva na prostoru bojnog djelovanja. To on smatra čistim pretjerivanjem, ali dodaje kako je to „zanimljivo otkriće“ iz tehnološkog očišta.

Tehnologija iz doba „partnerstva"

Zanimljive stvari se ne nalaze u elektronskim uređajima, nego i u ruskim oklopnim vozilima. U doba tamo negdje do 2014. kad se Rusija još smatrala partnerom Zapada, ta je zemlja surađivala s vojnom industrijom mnogih zemalja tako da je uz njihovu pomoć modernizirala svoje oružane sustave. Tako se u ruskim tenkovima mogu naći i najnovija optička pomagala i elektronika koja je proizvedena u drugim zemljama.

I ruske rakete često sadrže dijelove proizvedene u inozemstvu, u pravilu je to elektronika, optika, ali i elektromotori, kaže nam Saruba. „Na primjer, u (krstarećoj) raketi CH 101 koja se najčešće koristi protiv Ukrajine su 53 dijela koji se proizvode u inozemstvu. To je tako u čitavoj paleti ruskih krstarećih i balističkih projektila. Isto tako u doista svim topničkim sustavima neprijatelja, baš kao i u sustavima elektronskog ratovanja i protuzračnoj obrani su dijelovi koje Rusija uvozi iz inozemstva", kaže bojnik Saruba.

Evidentira se sve sastavne dijelove ruskih sustava koji su proizvedeni u inozemstvu Foto: Bahmut Pavlo/Ukrinform/Abaca/IMAGO

Dokazi za nove sankcije

To je onda već i treća zanimljivost koju otkriva ova tehnička služba ukrajinske vojske: koje tvrtke možda još uvijek krše sankcije protiv Rusije i što bi još trebalo doći na popis zabrane. A tu se vidi kako se Rusi sve više snalaze s onim što već imaju ili što mogu dobiti, makar to onda i nije optimalno za vojnu uporabu. Tako se sve češće vide univerzalni čipovi koji se mogu programirati za svakakve električne uređaje, bila to perilica za rublje ili raketa. U izviđačkim bespilotnim letjelicama Orlan-10 se u međuvremenu ugrađuju optički senzori kakvi se ugrađuju i u obične digitalne kamere poput onih koje se koriste zapravo u nadzoru zgrada za kućnu uporabu.

„Kako je svijet globaliziran, tako su i ti elementi standardizirani i lako je promijeniti tvrtku kod koje će se kupovati“, kaže nam Saruba. Njegov centar isto tako pomno evidentira sve sastavne dijelove ruskih sustava koji su proizvedeni u inozemstvu, a to će onda biti dokazi kojim se mogu temeljiti sljedeće sankcije protiv Rusije.

