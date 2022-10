Država na udaru mafije

Prošlog vikenda Belgijanci su od Erica Van Duysea, portparola Državnog tužilaštva, prvi put saznali šta je za dlaku spriječeno: dobijene su dojave da se sprema "napad na belgijskog ministra pravde", rekao je on. Državno tužilaštvo je o tome odmah obavijestilo ministra pravde i Krizni centar za sigurnost javnih ličnosti.

Vincent Van Quickenborne nije poznati evropski političar, već osoba koja je kao belgijski ministar pravde iz mirnog gradića Kortrijka uspio postati tema međunarodnih medija - posve neplanirano. Jer ono što je državno tužilaštvo okarakterisalo kao "napad" očigledno je trebalo da bude pokušaj otmice.

Sumnjivo auto u komšiluku

Ovaj pokušaj otmice je osujećen na temelju prethodnih upozorenja krajem prošle sedmice. Jednoj komšinici belgiskog ministra upao je u oči automobil nizozemskih registracija za koji se ispostavilo da je ukraden i u kome su pronađeni automatsko oružje i benzin. Tim autom je očito Van Quickenborne trebao biti kidnapovan.

Belgijski ministar pravde Vincent Van Quickenborne

Prije toga je policija u Kortijku rutinski provjeravala automobil iz Nizozemske i evidentirala lične podatke troje Nizozemaca. Ono što belgijska policija tada nije znala, što se ne može ni saznati u ovakvim prekograničnim provjerama: tri muškarca su u svojoj zemlji posjedovala kriminalne dosjee i bili su dobro poznati u lokalnom narko miljeu.

U međuvremenu su uhapšena četvorica osumnjičenih Nizozemaca, a istraga se nastavlja.

Ministar u „sigurnoj kući"

Državno tužilaštvo upozorava na ishitrene optužbe. Istraga je još, kako se ističe, na početku i poznato je da se u medijima ukazuje na „određene kriminalne krugove" a "posebno narko-scenu". To je „jedna od mogućnost, ali nije i jedina."

I sam ministar sumnja da iza pokušaja njegove otmice stoje narko karteli. On je za sada otkazao neke važne sastanke i sa porodicom je smješten u tzv. „sigurnoj kući". Belgijski premijer Alexander de Croo je ovu situaciju nazvao "potpuno neprihvatljivom". No, kako je došlo do svega toga?

Narko bande se prekogranično povezuju

Sve veća brutalnost

"Q", kako mnogi vole da zovu ministra, očito je bio na meti narkomafije. U Nizozemskoj i Belgiji su njeni pripadnici poznati po sve većoj brutalnosti i spektakularnim činovima prijetnje.

Jedan advokat je ubijen na ulici, a ubijen je i poznati istraživački novinar Peter R. de Vries, a nevine osobe su bile izložene unakrsnoj vatri bandi. Čak je i nizozemski premijer Mark Rutte, prema navodima državne sigurnosne službe, bio proglašen metom.

Nedavno je i nizozemska princeza Amalija, zbog prijetnji, zaštitu morala potražiti u kraljevskoj palati. Ona je pak tek kao studentkinja iselila iz palate i pokušala voditi relativno svakodnevni život.

Nizozemske bande prelaze u Belgiju

Ovakvo postupanje narko bandi, njihova spremnost na nasilje i direktnu konfrontaciju sa državnom vlašću inspirisana je njihovim latinoameričkim uzorima. Sumnja se da iza ovih zločina stoji nekoliko rivalskih bandi, koje su prvobitno bile stacionirane u Nozozemskoj, ali sve više prelaze u Belgiju.

U njihovom fokusu je posebno Antwerpen, zbog njegove velike luke. Ali veze narkobosova sežu i do Brisela, pa i do najudaljenijih provincija.

Antwerpen

Eskalacija nasilja na ulicama Antwerpena

Već nekoliko godina su pucnjave i bombaški napadi postali dio svakodnevnog života u Antwerpenu i njegovim predgrađima. I to se događa na veliko nezadovoljstvo gradonačelnika Antwerpena Barta de Wevera, koji je - striktno desničarski-konzervativno - u gradu zapravo želio uvesti zakon i red. Ovog ljeta je on čak bio primoran i da zatraži pomoć od Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Pri tome je ova zemlja zabilježila spektakularne uspjehe. Belgijanci su 2021. uspjeli odgonetnuti Sky ECC sistem šifriranja, koji je narkomafija uglavnom koristila za komunikaciju.

Otkako je policija stekla uvid u komunikaciju kriminalaca, izvršene su brojne racije u kojima je zaplijenjeno oko 90 tona kokaina u vrijednosti od 4,5 milijardi eura. A to je vjerovatno samo mali dio stvarnih količina narkotima koje se krijumčare u zemlju.

Država u državi

Istinska opasnost je da se, zbog moguće korupcije vlasti, snaga sigurnosti i pravosuđa, pomoću tolikih suma novca može stvoriti država u državi. U protekle dvije godine uhapšeno je više od 1.000 ljudi i zaplijenjene su velike količine novca i oružja. U Belgiji nema sumnje da je to samo glava Hidre.

Nadležni organi nastoje izvršiti stopostotne provjerei svih kontejnera u luci u Antwerpenu

Glavni državni tužilac Belgije, Ignacio de la Serna, upozorio je u februaru: "Mafija preuzima državu" i zatražio je povećanje broja zaposlenog osoblja. A briselski državni tužilac, Johan Delmulle, govorio je o opasnosti da Belgija postane „narko-država".

„Ne dozvolite da vas gadovi slome"

Quickenborne je s druge strane nekoliko puta najavio da želi podržati policiju sa 300 miliona eura više. Nadležni organi nastoje izvršiti stopostotne provjerei svih kontejnera u luci; trebalo bi biti dozvoljeno brže zatvaranje firmi koje imaju veze sa trgovinom drogom; trebalo bi se osigurati više sredstava kako bi se otkrile finansijske strukture narkomafije.

Uz to, Quickenborne je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima potpisao ugovore koji dozvoljavaju izručenje narkobosova i konfiskovanje njihove imovine. Očigledno je sve ovo bilo dovoljno da na sebe usmjeri bijes narko-kartela.

Ministar "Q." se pak do sada pokazao kao prilično ratoboran. "Nolite te bastardes carborundorum", napisao je on na svom Twitter profilu odmah nakon što je saznao za pokušaj otmice. Riječ je o pseudo-latinskoj izreci koja potiče iz američke tv-serije „The Handmaid's Tale" i znači nešto poput: Ne dozvolite da vas gadovi slome!

