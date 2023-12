Dojava o mogućem terorističkom napadu u Kölnu

Informacije o mogućem napadu dobijene su od jedne inostrane obavještajne službe: Postoji mogućnost da više osoba planira da izvrši terorističke napade tokom posljednjeg dana ove godine na nekoliko lokacija u Evropi. Jedna od tih lokacija bi mogla biti Kölnska katedrala. U tim informacijama bila su i konkretna imena osoba koje bi mogle biti uključene u napad. One se nalaze u Austriji, Španiji i Njemačkoj. Prema informacijama do kojih su došli njemački javni emiteri ARD i SWR, u fokusu je posebno jedan muškarac iz Saarlanda.

Dobijena tek nekoliko dana pred Badnje veče, ova dojava je u tešku situaciju dovela njemačke sigurnosne službe.

Hapšenje u Saarlandu

U fokusu njemačkih istražnih organa je muškarac iz Saarlanda. On je vlastima odavno poznat kao ekstremista, ali postoje nejasne indicije o njegovoj mogućoj umiješanosti u bilo koji konkretno kazneno djelo. Uprkos tome, on je u subotu uhapšen. Vlasti do ponoći u nedjelju moraju odlučiti da li je materijal koji imaju na raspolaganju dovoljan za izdavanje naloga za hapšenje. Ako nije, on mora biti pušten.

Iako se dojava zapravo odnosi samo na doček Nove godine, policija u Kölnu je ovaj slučaj shvatila vrlo ozbiljno Foto: Vincent Kempf/dpa/picture alliance

Savezni tužilac u Karlsruheu takođe je bio uključen u cijelu akciju, ali je, prema informacijama iz sigurnosnih krugova, skeptičan zbog tankih činjeničnih dokaza. Nadležne službe u subotu naveče nisu o tome izdale nikakvo zvanično saopštenje. Iz krugova direkcije pokrajinske policije moglo se pak čuti da bi bili sretni da je Savezno tužilaštvo iz Karlsruhea preuzelo slučaj.

Sigurnosne mjere u Kölnskoj katedrali

Iako se dojava zapravo odnosi samo na doček Nove godine, policija u Kölnu je ovaj slučaj shvatila vrlo ozbiljno. Šef kriminalističke policije u Kölnu Michael Esser u subotu je izjavio da čak i ako se dojava odnosi na novogodišnju noć, "učinićemo sve što je u našoj moći da osiguramo sigurnost posjetilaca katedrale na Badnje veče".

Katedrala bi, nakon pretresa tokom subotnje večeri, trebala biti otvorena u nedjelju. Posjetiocima božićnih sajmova se savjetuje da izbjegavaju nošenje torbica i sličnog asesoara kako bi se pojednostavile kontrole. Policija u Kölnu će se sa detaljnijim informacijama o istrazi obratiti tokom dana.

