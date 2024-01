"Dodirivanje rane Auschwitza" - njemački učenici i sjećanje

“Stvarno sam željela ići na ovo putovanje", kaže Cara, 17-godišnja učenica iz Kerpena kod Kölna. Ona je ove sedmice sa svojim vršnjacima iz škole u Oswiecimu u Poljskoj u posjeti Memorijalnom centru nekadašnjeg njemačkog koncentracijskog logora - logora smrti Auschwitz-Birkenau. To je mjesto užasa.

"Hodajući tamošnjim logorom dobila sam osjećaj o tome da su ljudi koji su tamo bili zatvoreni, s kojima se tako užasno postupalo, stajali na istom mjestu prije 80 godina", kaže Cara zamišljeno u razgovoru za DW.

Najgori koncentracijski logor

Učenici pohađaju srednju školu Willy Brandt u Kerpenu u blizini Kölna - grad od 67.000 stanovnika ima partnerski odnos s poljskim gradom Oswiecimom, zapadno od Krakova, od 1967. godine. Na periferiji Oswiecima nalazi se spomen mjesto na najveći i najgori koncentracijski logor nacističke ere. Ovdje su Nijemci ubili više od milijun ljudi u godinama do 1945., većinom Židova. Auschwitz je simbol sustavnog istrebljenja ljudi.

Cara zajedno sa 17 i 18 godina starim učenicama i učenicima iz njene škole boravi na mjestu zločina protiv čovječnosti. Cara i Elias, Tamara i Esther, svi polaznici dvanaestog razred škole, skupa sa ostalih 20-ak kolega iz razreda od jeseni prošle godine se pripremaju za ovaj gotovo cjelosedmični boravak u Oswiecim/Auschwitz International Youth Meeting Center.

Auschwitz je simbol sustavnog istrebljenja ljudi. Foto: Friso Gentsch/dpa/picture alliance

"Sudjelovanje je dobrovoljno. Za ovaj projekt se prijavljuje i onda ponekad moraš biti i odabran", objašnjava učiteljica Katrin Kuznik, koja je ovakva putovanja organizirala nekoliko puta. Bio je to "izazov”, kaže, izazov za nju. Ona kaže da su djeca međutim dobro pripremljena, te da mogu prilično dobro obraditi iskustva, i u okviru grupnih rasprava. "Velika je odgovornost pružiti podršku, ali do sada je uvijek dobro funkcioniralo", kaže učiteljica.

Njemačka, desničarski ekstremizam, sjećanje

Njemačka i zločini nacionalsocijalizma, ubistvo miliona Židova u Holokaustu, progon i ubijanje Roma i Sintija, homoseksualaca, političkih disidenata, hrabrih svećenika, civila. Gotovo 80 godina nakon oslobođenja Njemačke od nacionalsocijalizma, zemlju uznemiruju desničarske ekstremističke snage i uspon "Alternative za Njemačku" (AfD).

Kako zemlja održava živim sjećanje? Gdje je stalni podsjetnik kada zašute svjedoci, posljednji preživjeli? Kako brinuti o odgovornosti neovisno od državnih govora na službenim danima komemoracije?

Jewish Claims Conference sada je predstavila izvještaj u kojem se navodi da je 245.000 žrtava Holokausta još uvijek živo širom svijeta, 14.200 u Njemačkoj. Većina ih je vrlo stara i potrebna im je njega. Mali broj njih se još može pojaviti u javnosti. Među njima je Margot Friedländer, koja unatoč svojoj 101 godini, još uvijek nastupa u javnosti. Svako pojavljivanje preživjelih logoraša ispunjeno je emocijama. Ono svjedoči o njihovoj životnoj snazi, o njihovom svjedočenju, njihovom upozorenju.

Christoph Heubner iz Berlina, koji je 1980-ih pomogao u planiranju izgradnje i koncepta centra za mlade u Oswiecimu, dugo je bio potpredsjednik Međunarodnog odbora za Auschwitz (IAK). Malo ljudi poznaje toliko preživjelih Holokausta u Njemačkoj kao on. Kada opisuje kako doživljava istupe suvremenih svjedoka u školama ili na spomen-događajima, istupe koji i same starce uzburkaju i vrate u sjećanja, on to izražava jednom riječju: velikodušno. "U njihovom unutarnjem životu postoji područje u koje ne zadiremo i gdje su potpuno sami. Gubitak cijele obitelji, male sestre, roditelja... U dijeljenju svoje boli oni su velikodušni prema ljudima koji danas žive."

Christoph Heubner iz Berlina je 1980-ih pomogao u planiranju izgradnje i koncepta centra za mlade u Oswiecimu Foto: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

"Smjernice za zaštitu demokracije"

Heubner smatra da je "naravno tužno izgubiti toliko ljudi." Kaže da je upravo posljednjih godina postalo jasno koliko su osobni razgovori s preživjelima važni mnogim ljudima u Njemačkoj, posebice mladima. Oni su, kaže Heubner, također važni kao podsjetnik i “vodič za zaštitu i očuvanje demokracije.”

No u razgovoru za DW Heubner nije pesimističan. O održivosti svega, kako kaže, zapravo i ne razmišlja puno. Jer zapravo, kaže, svaka generacija i svaka dobna skupina počinje se iznova baviti temom i šokira se njome "u jednom vrlo pozitivnom smislu, emotivnoj i intelektualnoj reakciji". Heubner kaže da to može biti umjetnička rasprava, film, čitanje knjige, posjet spomeniku. Svaka će nova generacija pronaći način da uroni u te ljudske sudbine, kaže on.

Na licu mjesta u Auschwitzu, Manfred Deselaers (68) jedan je od sugovornika mladih posjetitelja. Ovaj katolički svećenik iz njemačkog Aachena živi u Oswiecimu više od 30 godina. Ovih dana iz štampe izlazi u prevodu s poljskog knjiga Piotra Zylke „Dodirivanje rane Auschwitza – njemački svećenik pripovijeda“.

Za Deselaersa, koji je jednako cijenjen i uvažavan zbog svog rada u i Poljskoj i u Njemačkoj, posjet spomeniku ovih dana "nije samo pitanje znanja, već i naš poziv: kako trebamo živjeti da bismo bili u mogućnosti gledali preživjele u oči čiste savjesti?" Svi mladi ljudi koji su došli u Auschwitz, bili oni iz Njemačke, Poljske ili Izraela, uključujući i mlade s migrantskom pozadinom, smatrali su da "nije riječ samo o žalovanju za prošlom patnjom i odavanju počasti mrtvima, već o pozivu na odgovornost za naš zajednički svijet", kaže on za DW. Sjećanje također znači: „To se dogodilo, dakle bilo je moguće, dakle moguće je, dakle može se dogoditi opet – Auschwitz opisuje dimenziju naše odgovornosti", kaže on.

Manfred Deselaers, katolički svećenik iz njemačkog Aachena živi u Oswiecimu više od 30 godina Foto: Kyodo/picture alliance

"Puno dublje razumijevanje”

Tako i četvero studenata iz Kerpena doživljava Auschwitz. Ovdje je hodnik u barake gdje su ljudska kosa ili okviri naočala naslagani u prosječnu visinu čovjeka. Tihi dokaz užasa. Elias (18) oštro objašnjava da Auschwitz nije muzej. Muzej je "više mjesto za oči. Hodaš okolo, vidiš, fizički percipiraš." Auschwitz, kaže, doživljavate na potpuno drugoj razini, "razvijate puno dublje razumijevanje”. Doživjeti Auschwitz na licu mjesta i pripremiti se za njega "pomaže vam da se možete nositi s ovom prirodno teškom temom", kaže on.

A učenica Tamara (18) kaže da je “definitivno važno” dati učenicima priliku da posjete takvo mjesto. Ne mora to nužno biti Auschwitz, već svakako spomen obilježje, bivši logor. Ovo je "nešto sasvim drugo” od puke lekcije iz istorije, kaže Tamara.

Obveza za škole u Njemačkoj da posjećuju spomen mjesto iz nacističke ere skoro ne postoji. Povremeno se pojavljuju odgovarajući zahtjevi političkih stranaka. No, stručnjaci su suzdržani. Ipak, raste broj škola koje – poput Gimnazije Willy Brandt u Kerpenu – pripremaju i provode posjete. Godine 2014. Konferencija ministara kulture (KMK), koja okuplja ministre obrazovanja njemačkih saveznih država, predstavila je „preporuke o kulturi sjećanja kao objektu povijesno-političkog obrazovanja u školama“, u kojima se govori da su posjete memorijalnim mjestima u skladu s tim. Godinu dana kasnije postavljeno je pitanje o tome saveznim državama. No, odgovor je bio da gotovo nigdje nisu bile definirane obavezne posjete.

Sat povijesti na TikToku To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Početkom decembra 2023., dva mjeseca nakon napada na Izrael od strane radikalnog islamističkog Hamasa, kojeg Njemačka, EU i druge zemlje svrstavaju u terorističke organizacije, KMK se izjasnio o sveobuhvatnim mjerama protiv antisemitizma i neprijateljstva prema Izraelu. Pri tome je pledirano za jaču prisutnost židovskog života i židovske perspektive – te za sustavno podučavanje o antisemitizmu, židovskoj povijesti i sadašnjosti.

"Postalo je mnogo važnije”

Učenici iz Kerpena vratit će se u Njemačku pod utjecajem dojmova koje su ponijeli iz najgoreg koncentracijskog logora u povijesti. Učiteljica Kužnik kaže da joj je važno "da i roditelji, baš kao i učenici vide koliko je ovo putovanje važno". Možda bi, kaže ona, s obzirom na političku situaciju, primijetili "da je posjet spomen obilježju postao još važniji nego što je bio prije nekoliko godina".

Pratite nas i na Facebooku , preko X-a , na Youtubeu , kao i na Instagramu