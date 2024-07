Dodik izgubio kontrolu u Domu naroda BiH

Godinu i po dana političkog mrcvarenja oko petog delegata iz Republike Srpske u Domu naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine, dobilo je svoj epilog. Centralna izborna komisija BiH u žrijebu za petog delegata izvukla je opozicionog Nenada Vukovića (PDP), koji će u Dom naroda ući na mjesto Snježane Novaković Bursać (SNSD).

„Kandidatska lista koja osvaja mandat je kandidatska lista PDP, Partija demokratskog progresa“, pročitano je nakon izvlačenja kuglica u prostorijama Centralne izborne komisije BiH.

U PDP-u slave, nakon što su kako kažu pokradeni prilikom izbora delegata prije godinu i po dana u Narodnoj skupštini RS. Tada su liste PDP-a i SNSD-a imale po 12 glasova ali je jedan listić PDP-a proglašen nevažećim, na šta se PDP žalio prvo Centralnoj izbornoj komisiji BiH koja je žalbu odbila, a nakon toga i Ustavnom sudu BiH.

Prekompozicija vlasti

Ustavni sud Bosne i Hercegovine prihvatio je apelaciju u martu ove godine i naložio CIK-u da poništi odluku o izboru jednog delegata. CIK je priznala sporni listić liste PDP-a za Dom naroda BiH, što je sud kasnije i potvrdio odbijanjem žalbe SNSD-a na ovu odluku.

„Ostaje žal što smo propustili godinu i po dana, a to je period u kojem smo vodili bitku pred pravosudnim institucijama da dođemo do ovog žrijeba jer smo cijelo vrijeme mislili da su naše liste i tada bile validne. Pravda je dostižna, a upornost važna“, rekao je nakon žrijebanja novi delegat Nenad Vuković, koji sada ne isključuje mogućnost promjene političkih odnosa na nivou BiH nakon.

Dom naroda BiH ima 15 delegata, deset se bira iz Federacije BiH a pet sa teritorije Republike Srpske i svaka odluka osim kvoruma, mora imati i entitetsku većinu. SNSD je i u prethodnom mandatu imao četiri delegata, što mu je omogućavalo da zajedno sa HDZ-om BiH drži potpunu kontrolu ovog tijela. To se nastavilo i u ovom mandatu, pa se mnogi nadaju da bi moglo doći do prekomponovanja vlasti, iako za to postoji mala vjerovatnoća.

„Nama nije intencija da što prije dođemo u poziciju vlasti i sjednemo u fotelje, ali jeste da pokušamo riješiti najlošiji sastav Savjeta ministara od osnivanja zajedničkih institucija do danas“, kaže Vuković, očekujući pokretanje procedure razrješenja Savjeta ministara.

„Mi ne kažemo da imamo većinu, ali trebamo da pokrenemo“, kaže Vuković.

Dodik: „Nema povlačenja“

Imali većinu ili ne, zeleno svjetlo od Dodika neće dobiti. Neposredno prije žrijebanja Dodik je rekao da neće prihvatiti bilo kakvu promjenu i da je ovakav način izbora „smišljena prevara“.

„Riječ je o najeklatantnijem degradiranju Narodne skupštine Republike Srpske jer je po Ustavu Bosne i Hercegovine jedino Narodna skupština ta koja bira delegata u Dom naroda, i niko drugi. Ako je bilo nešto nepravilno, postupak je morao biti vraćen u Narodnu skupštinu, a ne da neko otima Srpskoj izabrane delegate“, rekao je Dodik, najavljujući da neće povući svog delegata.

„Ta farsa ima za cilj jedno. Da se Republici Srpskoj otme njen izabrani delegat koji je izabran u skladu sa Ustavom. Svi delegati koji su izabrani neće se povući i nikakva Centralna izborna komisija im ne može oduzeti mandate koje su dobili u skladu sa Ustavom i zakonom“, kategoričan je Dodik.

Pozvanim da reaguje osjetio se i premijer RS Radovan Višković, koji je u cijelu priču uključio i „zapadne ambasade“, optuživši ih da imaju direktan uticaj na CIK BiH.

Dodik: Ako je bilo nešto nepravilno, postupak je morao biti vraćen u Narodnu skupštinu, a ne da neko otima Srpskoj izabrane delegate Foto: Dragan Maksimović/DW

Pravo na srpstvo

„Da se dvije godine od završetka Opštih izbora na prostoru BiH mijenja narodna volja i da se time na sve moguće načine pokušavaju u vlast instalirati poslušnici, koji bi u narednom periodu trebali da implementiraju one prljave i nečasne radnje koje zapadne ambasade provode u BiH u obračunu sa Republikom Srpskom“, naglašava Višković.

Delegat SNSD-a u Domu naroda Radovan Kovačević, otišao je korak dalje pa položio pravo SNSD-a na srpski nacionalni interes, kao jednoj partiji koja može da brani interese RS. Kaže da SNSD ima četiri delegata i da će četiri delegata ostati na tom mjestu.

„Mućak delegata kojeg nam podmeću iz nekog pokvarenog jajeta, RS neće prihvatiti. U Domu naroda postoje očigledno delegati koji predstavljaju narode i sada postoji jedan delegat koji predstavlja CIK. On ne predstavlja srpski narod jer njega srpski narod nije izabrao“, kaže Kovačević.

Vuković kaže da ne zna kako neko može da ne se ne povuče nakon ove odluke.

„Ne zna šta bi to uopšte moglo da znači. Fizički ga neće povući? Vjerovatno neki spin i ekstremna nervoza koja je danas krunisana gubitkom jednog delegata“, kaže Vuković, ističući da će interesi srpskog naroda biti zaštićeni više nego ranije jer je SNSD branio svoje, a ne interese RS.

Dva scenarija

Samo su dva moguća scenarija. Prvi je da Vuković preuzme novi mandat nakon što sa pozicije odstupi Snježana Novaković Bursać. Drugi, vjerovatniji, ostavlja delegata SNSD-a na poziciji u Domu naroda s obzirom da u Izbornom zakonu nije definisano oduzimanje mandata na ovaj način, pa nema ni zakonske mogućnosti da CIK reaguje. Ukoliko se na taj način stvari budu razvijale, onda bi bila ponovo pokrenuta apelacija pred Ustavnim sudom BiH, što bi značilo još najmanje godinu dana do konačne odluke, nakon čega dolaze i novi izbori. Do tada bi najvjerovatnije rad Doma naroda bio blokiran.

Iako opozicija ističe da se otvara prostor za promjenu vlasti i prekomponovanje Savjeta ministara BiH, čak i da dođe do toga, SNSD i dalje može sa tri delegata u Domu naroda rušiti kvorum, što bi bio izvjestan scenario u slučaju pokušaja rušenja Savjeta ministara BiH.

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu