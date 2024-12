Dobre i loše vijesti na početku mandata vlasti u Srebrenici

"Nadam se da ovim krećemo u jednu novu politiku uvažavanja jedni drugih a ne da kao dosad nastavljamo jednu destruktivnu politiku gdje se uglavnom bavilo nacionalnim pitanjima koja su od nekih ljudi nametana, čini mi se svjesno, kako se ne bi govorilo o stvarnim problemima koje mi svi ovdje u Srebrenici imamo, - kazao je novi predsjednik Skupštine opštine Srebrenica Almir Dudić.

Nakon lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini u oktobru 2024. i provedenih procedura, 21 odbornik je 2. decembra položio zakletvu, čime je konstituisan novi saziv Skupštine opštine Srebrenica. Tajnim glasanjem odbornika za predsjednika Skupštine je izabran Almir Dudić, a za potpredsjednika dr Radomir Pavlović, koji dijeli mišljenje svog mlađeg kolege.

Finansijski problemi

„Obezbijedili smo široku skupštinsku većinu, tako da mislim da možemo raditi i donositi planove i programe za bolju budućnost. Prioritet nam mora biti oživljavanje Srebrenice i rješavanje kapitalnih problema svih građana kao što je vodovod, rehabilitacija Banje Guber i druga značajna pitanja", rekao je Pavlović.

Velika prepreka, koju nove vlasti u Srebrenici moraju savladati je deficit u opštinskom budžetu, koji po prvim procjenama iznosi više od 7 miliona KM , zbog kreditnih zaduženja, neizmirenih obaveza prema dobavljačima, dospjelih kamata itd. "To znači da smo mi u dubokom minusu za osam godina načelničkog mandata Mladena Grujičića, kojeg je 6 miliona KM sredstava doniranih iz Srbije dočekalo u budžetu pri dolasku na vlast. Prema nekim procjenama za vrijeme dva njegova mandata potrošeno je više od 90 miliona budžetskog novca i mi ćemo tražiti reviziju kako bi se utvrdilo gdje je otišao novac poreskih obveznika", kazao je Pavlović.

Almir Dudić Foto: Marinko Sekulic/DW

„Bolji život za sve"

Da bi svim građanima, koji u Srebrenici žive, ubuduće bilo bolje nada se i Hamdija Fejzić. On je ponovo izabran na mjesto zamjenika načelnika opštine Srebrenica sa kojeg je prije godinu dana bio smijenjen odlukom većine srpskih odbornika u tadašnjem sazivu SO. On je nakon toga i sudske presude da je smjena bila nezakonita bio vraćen, pa zatim odmah ponovo smijenjen na prijedlog bivšeg načelnika Grujičića.

"Mi moramo otopliti odnose i promijeniti situaciju koja u prethodnom periodu nije bila dobra. Ovaj grad zaslužuje bolje i ja se nadam da će ova ekipa koja je preuzela odgovornost da ubuduće vodi opštinu uspjeti da dovede do toga da svi građani ovdje imaju život dostojan čovjeka", kazao je Hamdija Fejzić.

Da bi se odgovorni u lokalnoj vlasti Srebrenice ubuduće trebali više baviti aktulenim problemima života svih a manje međunacionalnim prepucavanjem i inatom, kao što je dosada bilo, daje nadu raspodjela funkcija i izbor mlađih kadrova iz više stranaka sa oba nacionalna predznaka.

Tako su načelnik opštine Srebrenica Miloš Vučić, sekretarka SO Srebrenica Rada Stević, potpredsjednik SO dr Radomir Pavlović kao i načelnici Odjeljenja za finanansije Bojan Perjić i Odjeljenja za prostorno uređenje i urbanizam Mladan Zekić članovi SNSD-a RS.

Predsjednik SO Srebrenica Almir Dudić, zamjenik načelnika opštine Hamdija Fejzić i načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti Adem Mehmedović dolaze iz SDA BiH, Faruk Đozić, načelnik službe za opšte poslove član je Stranke za BiH a Dragan Janjić, načelnik odjeljenja za privredu i razvoj je član SDS-a.

Prizor sa sjednice Skupštine Srebrenica Foto: Marinko Sekulic/DW

Novoizabranima dati šansu

Koalicioni dogovor o skupštinskoj većini u Srebrenici, koji neki smatraju dobrim a drugi lošim potezom zabudućnost Srebrenice, ovako za DW komentariše lider lokalne SDA i predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću Naroda NSRS Alija Tabaković. "SDA je prihvatila da bude dio skupštinske većine, kako bi prije svega legitimno predstavljali svoj narod, koji je posebno u posljednje četiri godine bio potisnut iz političkog, ali i svakog drugog života u Srebrenici. Mi želimo da budemo na raspolaganju svakom čovjeku u Srebrenici."

On nije posebno zadovoljan izborom odbornika jer je malo novih lica, većina ljudi koji donose odluke izabrana je u drugi, a neki i sedmi, osmi mandat što po situaciji i stanju u Srebrenici govori da nešto nije u redu ili sa glasačkim procesom ili glasačima u Srebrenici, kaže Tabaković.

„No, treba dati priliku novoizabranom načelniku da vidimo šta može uraditi. Na njemu je da kreira i političku, ali i ekonomsku situaciju u Srebrenici. Na nama je da za to kreiramo pozitivnu političku klimu, kako bismo privukli pažnju svih aktera koji mogu pomoći jer Srebrenica je grad koji zaslužuje i treba da ima podršku svih nivoa vlasti, ali i od međunarodne zajednice", kazao je Alija Tabaković.

Hamdija Fejzić Foto: Marinko Sekulic/DW

Novi kadrovi

Novoizabrani načelnik Opštine Srebrenica Miloš Vučić rođen je 1988. godine u Bugojnu. Od 2005. godine živi sa majkom u Srebrenici, gdje su otvorili hostel. Završio je pravni fakultet i do izbora za načelnika u Srebrenici radio je kao pravnik u javnom preduzeću za telekomunikacije Republike Srpske (M: Tel) u Srebrenici i Zvorniku. Ovo mu je prvi izbor na političku funkciju, jer do sada se nije bavio politikom osim što je u medijima pominjan po rodbinskim vezama sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

U izjavi za DW kaže da on želi biti načelnik svih građana Srebrenice, ne dijeleći ih ni po kojem osnovu, da će tako i nastupati u zajedničkom interesu, te da ga raduje što su stranke, čiji su vrhovi često u nesuglasicama, postigle koalicioni dogovor.

"Nadam se da je dogovor političkih aktera u Srebrenici iskren i u cilju razvoja, napretka i rješavanja gorućih problema svih građana od komunalnih kao npr. snabdijevanja vodom za piće do ovih prioritetnih poput nagomilanog duga opštine i viška zaposlenih i lokalnoj administraciji", kaže Vučić

On još nije sasvim siguran koliki je ukupan dug opštine Srebrenica i kako će se sve to razriješiti a po pitanju najave revizije utroška budžetskih sredstava i smatra potrebnim preispitivanje određenih troškova. "Skupština djeluje nezavisno od načelnika, moramo dobro sarađivati i ako skupštinska većina odluči da je potrebno takvo što, ja tu neću imati primjedbi jer moje je samo da slušam šta skupština kaže", rekao je Vučić.

Miloš Vučić Foto: Marinko Sekulic/DW

Ići u dva pravca

"Odmah moramo ići u dva pravca istovremeno: u racionalizaciju i smanjivanje troškova i u dovođenje novih investitora i otvaranje novih radnih mjesta kako bi višku zaposlenih u administraciji bilo ponuđeno zaposlenje u realnom sektoru", kazao je Miloš Vučić.

Među Srebrenčanima je mnogo onih koji na promjenu vlasti gledaju skeptično govoreći kako je tu previše onih od rata do danas imaju uticaj i da oni samo mijenjaju sredstva ali ne i svoje ciljeve, od kojih Srebrenica i njen narod ukupno gotovo da nema nikakve koristi.

Da podjela vlasti nije svima za pravo, svjedoči i izjava aktuelnog lidera SDS-a u Srebrenici Momčila Cvjetinovića, koji je sada odbornik a u posljednjoj godini mandata načelnika Mladena Grujičića bio njegov zamjenik.

"Podjela vlasti u Srebrenici nije se odvijala transparentno. Stari koalicioni partneri SNSD i SDA su međusobno podijelili najbitnije funkcije, a ostalima ostatak po principu uzmi ili odustani. Posebno smo nezadovoljni što se nije ispoštovao dogovor sa sastanka u Banja Luci sa predsjednikom RS Dodikom o prihvatanju zajedničkog kandidata na izborima za načelnika Opštine Srebrenica.

Stanje i život građana u Srebrenici daleko je od dobrog. Pred novim načelnikom stoji mnogo posla na riješavanju problema. Kako za kraj reče jedan srebrenički šeret: "Miloš, novi načelnik, je dobro, pošteno i školovano dijete. Ali Bogami ne bih mu bio u koži jer valja napuniti praznu opštinsku kasu, zadovoljiti vječito gladne krokodile oko njega i još učiniti svima na volju..."

