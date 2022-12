Djeda Mraz kao neprijatelj

Vrijeđa li Djeda Mrazovo dijeljenje paketića nečije vjerske osjećaje? Trebaju li Bošnjaci-muslimani kititi jelku? Ova pitanja ponovno su "užarila" društvene mreže. Ali, čini se da se veliki broj Bošnjaka u BiH ne slaže s kritikama nekih bošnjačkih političara, ali i upozorenjima iz pojedinih vjerskih institucija kako "jelka, Djed Mraz i Nova godina nisu dio islama i tradicije Bošnjaka".

Brojni Bošnjaci u obrani jelke

Odluka federalnog ministra Edina Ramića iz Stranke demokratske akcije (SDA) da se u njegovom ministarstvu "sačeka na odobrenje dodjele poklon paketića mališanima sve dok se svi ne izjasna da ih to ne vrijeđa na vjerskoj osnovi" uzburkala je javnost. Korak dalje išao je Upravni odbora Sindikata MUP-a FBiH da ove godine neće biti novogodišnje predstave i dodjele paketića za djecu, na što su se usprotivili iz Skupštine ovog sindikata.

Prošle godine u Zenici je postavljen veliki bilboard 'Jelka, Djed Mraz i Nova godina nisu dio islama i tradicije Bošnjaka". Ovogodišnja izjava mladog političara Harisa Zahiragića i sada novoizabranog federalnog zastupnika SDA, stranke koja ističe kako se zalaže za građansku BiH, da "nikad nije i neće kititi jelku i u kući imati Djeda Mraza", rezultirala je žustrom raspravom na društvenim mrežama, kao i kritikama brojnih Bošnjaka. Oni navode kako to nije slavljenje katoličkog Božića već novogodišnja tradicija.

Pozornost javnosti zaokupljao je i kalendar Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo gdje je 1. siječnja označen je kao “katolička Nova godina”, kraj navedenih Pravoslavne i Hidžretske Nove godine.

Novinar i urednik istraživačkog portala Žurnal, Eldin Karić, s 'legurom' sarkazma i satire, to je ovako komentirao: "Pravom Bošnjaku smeta jelka, ali ne smeta apartman na Bjelašnici. Pravi Bošnjak ne vjeruje u Djeda Mraza ali vjeruje na riječ da postoji diploma koju nitko nije vidio. Pravi Bošnjak ne dijeli paketiće za Novu godinu, ali ne vidi u čemu je problem što se djeca liječe SMS-porukama. Pravi Bošnjak voli SDA i glasa za Komšića, svi ostali su izdajice, UZP, FGR, yutelovci, kiafiri, zločinci". Mnogi postavljaju pitanje jesu li uistinu Djed Mraz i jelka najveći problem u BIH?

„Djed Mraz nije u islamskoj tradiciji Bošnjaka i muslimana“

Djed Mraz i Nova godina i dalje su vrlo prisutni u bh običajima. Mnoga javna poduzeća organiziraju podjelu novogodišnjih paketića - poput Centrotransovog Djeda Mraza za mališane Sarajeva ili pripadnika Interventne službe spašavanja Živinice obučenih u kostime Djeda Mraza koji su poklonima razveseljavali djecu u bolnici u Tuzli.

Centrotransov Djeda Mraz dijeli paketiće

Neki bh vjerski portali to nazivaju "problemima i društvenim devijacijama", a pojedini vjerski dužnosnici zbog toga kritiziraju Bošnjake. Tako se u hubi (propovijedi) Medžlisa Islamske zajednice u Sarajevu kaže: "Djeda Mraz je izravno povezan s kršćanskom tradicijom i samo je drugo ime za osobu poznatu kao 'Sveti Nikola'. Oni koji prešućuju ovu činjenicu (...) u stvari nameću Djeda Mraza kao općeprihvaćeni simbol darovanja djece povodom nove kalendarske godine. To nije poznato, priznato i prihvaćeno u islamskoj tradiciji Bošnjaka i muslimana širom svijeta".

Pri tom se zaključuje kako je pravo svakog pojedinca i obitelji da po vlastitoj savjesti i izboru prihvate ili ne prihvate ove simbole, ali da "mnogi pokušavaju muslimane utopiti u svoje običaje govoreći kako su to međunarodni praznici". "Muslimani moraju čuvati svoju kulturu, običaje i tradiciju. Ako se povedu za tuđim običajima i poprime njihove osobine tada nestaje multikulture i oni su njihovi sljedbenici".

„U BiH se sve politizira, pa i Djed Mraz"

Ali, u BiH se skoro sve politizira, pa tako i pitanje 'Djeda Mraza', odnosno "poziva na zabranu" ovakve tradicionalne proslave praznika i blagdana, kaže za DW Faruk Kajtaz, novinar i književnik iz Mostara. Smatra kako je "plašenje" ljudi Djeda Mrazom jednako glupo koliko i pokušaj da se to predstavi kao "dokaz sveprisutne radikalizacije".

"Tko nešto slavi ili slijedi neku tradiciju, mora imati puno pravo na to. Kao i onaj koji to nema namjeru činiti. Naravno, sve u okvirima zakona i to u cijeloj BiH. Sve ostalo je u domenu kulturoloških i vrijednosnih modela, koje sljedimo ili ne i bez obzira na nacionalnu ili religijsku pripadnost.", smatra Kajtaz.

Da ovo nije samo "fenomen iz BiH", pokazuju i kritike pratitelja na društvenim mrežama koje je doživio napadač Liverpoola Mohamed Salah nakon što je i ove godine objavio fotografiju s obitelji ispred okićene jelke. On je samo jedan od brojnih muslimana koji su zbog okićene jelke ili Djeda Mraza doživjeli kritike.

Bh Bošnjaci su istinski Europljani

Emil Karamatić, kolumnist, novinar, radijski urednik i književnik, govoreći na ovu temu, osvrće se posebno na bh političare. "Političari u BiH su čudo. Ako nemaš neprijatelja, a oni su im potrebni za funkcioniranje, onda su nevjerojatno sposobni izmišljati neprijatelja. Kad izgube inspiraciju u traženju neprijatelja ili kad im nestane stvarnih likova ili maski koje se drugom na glavu navlače puno lakše nego sebi, onda se počne pribjegavati mitologijama", kaže Karamatić i ističe kako je "jeftino pala građanska priča".

"Bošnjaci u BiH jesu istinski Europljani i to im ne može nitko narušiti. Pokušaji da ih se trivijalnostima gura u radikalizam, propast će brže od "građanske" ideje koju su nametali nacionalisti. Kad tonete na političkoj sceni onda i Djed Mraz može biti neprijatelji", zaključuje Karamatić "novogodišnju priču" iz BiH.

