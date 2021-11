Djeca zlostavljana u državnim lječilištima

Desetljećima su oni i njihove sudbine bili zaboravljeni. Već nekoliko godina njihov glas se sve više čuje: glas nekadašnje djece (Verschickungskinder), poslane u „toplice" ili „domove za oporavak", u kojima su bili izloženi sistematskom psiho-fizičkom zlostavljanju. Anja Röhl, koja je i sama kao dijete bila u ovakvom domu, svakodnevno se brine o nekadašnjoj djeci-žrtvama i nastoji ublažiti njihovu patnju. Sada je prikupila hiljade izvještaja sa detaljima strahota koje su doživjeli. Svakim danom je ovakvih izvještaja sve više.

Osam do dvanaest miliona njemačke djece je, poput Anje Röhl, poslano na ozdravljenje u Domove za oporavak u vremenskom periodu od 1950-tih pa sve do 1990-ih godina. Bila je to prava industrija grana u čiji rad su, između ostalog, bila uključena zdravstvena osiguranja, zdravstvene ustanove i higijenski zavodi kao i službe za brigu o djeci i mladima. Zapravo, djeci u domovima je trebala biti dobro. Cilj je bio da se opuste, ojačaju na svježem zraku i uz dobru hranu. Međutim, dešavalo se upravo suprotno a nakon višesedmičnih kura, oni su traumatizirani napuštali toplice.

Još uvijek se ne zna tačan broj traumatizirane djece ali se pretpostavlja da je od 50-tih do 90-tih godina u ustanove za oporavak poslano do 12 miliona mališana

Batine, kazne, tablete za spavanje

Djeca su bila izložena batinama i kaznama a davali su im i tablete za spavanje. Sada postoji bezbroj izvještaja o tome kakav je bio svakodnevni život u „toplicama". Politički magazin ARD Report Mainz nekoliko je puta izvještavao o patnji djece u ovim „lječilištima": o sadističkim odgojnim metodama u domovima, kaznama i seksualnom zlostavljanju. Novinari su informirali javnost o korištenju tableta za spavanje i sedativa, te o ulozi visokopozicioniranih nacističkih počinitelja, kao i o tome kako nebrojena bivša djeca, poslana u ovakva „lječilišta" pate od sjećanja i trauma do danas.

Anja Röhl se sada svakodnevno bori da se za tu patnju ne samo sazna u javnosti, već i da dođe do suočavanja sa prošlošću. "Hitno nam je potrebno da se umrežimo i da osnujemo Kontaktne punktove za pogođene, psihologe i istoričare kao i da sav materijal ide u arhive." Zato je Anja Röhl osnovala inicijativu koja djeluje širom Njemačke. "Ljudi imaju pravo na suočavanje i prerađivanje onog što su doživjeli", kaže Röhl. A to može podstaknuti samo politika.

Još nakon prvih izvještaja o sudbini ove djece političari su obećali da će se pozabaviti ovom temom. To je bila tema u nekoliko državnih parlamenata i njihovih odbora. Nekoliko ministara na državnoj razini obećalo je da će se posvetiti ovom pitanju. Na konferenciji ministara za porodična pitanja u maju 2020. odlučeno je da se događaji u lječilištima moraju "potpuno razjasniti". Savezna vlada je pozvana da zajedno s pogođenima pokrene razjašnjavanje skandala u cijeloj zemlji.

No, gotovo godinu i po dana nakon ove odluke i pred smjenu vlade, nije se daleko odmaklo. Bivša djeca-žrtve, okupljena oko Anje Röhl, žale se da se do sada nije dogodilo ništa presudno. "Konkretno, nažalost, ništa nije urađeno, nije bilo brze reakcije", primjećuje Röhl.

Došlo je samo do neobavezujućeg sastanka Inicijative za pomoć zlostavljanoj djeci i predstavnika njemačke savezne vlade - bez konkretnih rezultata. „Na daljnje obećane termine čekamo mjesecima. "Imamo osjećaj da oni igraju na vrijeme. Ne osjećamo da nas shvaćaju ozbiljno", kaže Anja Röhl. Brza obrada slučajeva je jako važna. Jer za mnoge od oboljelih boravak u tzv. lječilištima desio se prije 40 ili 50 godina: "Bojim se da će starije žrtve uskoro umrijeti, ne možemo više čekati."

Slika "Banje za djecu" u Bad Salzdetfurth - roditelji su djecu slali na oporavak iz najboljih namjera

Odgovornost nije razjašnjena

Na upit TV-magazina Report Mainz, Ministarstvo za zdravstvo, Ministarstvo za socijalna pitanja i Ministarstvo za porodična pitanja rekli su da žele dati svoj doprinos u suočavanju sa ovom temom. Međutim, zbog neriješenih nadležnosti i procedure oko formiranja nove vlade daljnja rasprava još nije moguća. Prema informacijama Report Mainza, tri ministarstva nisu razjasnila ni koje je od njih nadležno za sudbinu zlostavljanje djece u lječilištima. Oni su samo saopštili da je to pitanje "u nadležnosti buduće vlade".

Za Anju Röhl i njenu inicijativu status obrade ovih slučajeva je razočaravajući. "Uznemireni smo i ljuti", rekla je u intervjuu za Report Mainz. Jedina nada za mnoge od pogođenih je da će nova vlast konačno sa riječi preći na djela kako se sudbina djece u njemačkim toplicama ne bi ponovo pala u zaborav.

