"Djeca Evrope" Davida Seymoura

Djeca u fokusu: Putovanje po Njemačkoj 1947.

Za "This Week" Seymour je 1947. pravio slike u Berlinu i Rurskoj oblasti. I ovdje su njegov glavni motiv bila djeca - kao i ovdje pred Brandenburškom kapijom. Djeca i mladi su za Chima bili istinske do tada nevidljive žrtve Drugog svjetskog rata. Zato ih je stavio u prvi plan. Njegova fotoreportaža "We went back" iz 1947. bila je prethodnica za UNICEF-ov foto projekat.