Direktor Yad Vashema: "Ako vidite antisemitizam, djelujte odmah"

"Nažalost, antisemitizam raste u cijelom svijetu", kaže Dani Dayan. Od prije gotovo godinu i pol ovaj 67-godišnjak je predsjednik Yad Vashema - u svijetu najvažnijeg memorijalnog centra posvećenog žrtvama holokausta, koji se nalazi na Brdu sjećanja u Jeruzalemu. U intervjuu za Deutsche Welle, Dayan kaže da ga rastuća mržnja prema Židovima širom svijeta potiče da upozori svakog šefa države: "Ako vidite antisemitizam, djelujte odmah. Nemojte čekati. Ako budete čekali, antisemitizam će poprimiti prevelike razmjere, monstruozne razmjere, bit će ga nemoguće zaustaviti."

22. januara Dayan dolazi u Njemačku – prvi put u životu. Dug put - ne samo zato što je Dayan rođen u Argentini 1955., gdje je odrastao i živio sve dok se njegova obitelj nije preselila u Izrael 1971. U Izraelu je kasnije postao jedan od vodećih političkih vođa pokreta izraelskih doseljenika na okupiranoj Zapadnoj obali. Njegova politička prošlost više ne igra nikakvu ulogu, kaže Dayan. Otkako je postavljen na čelo Yad Vashema, Dayan je, prema vlastitom priznanju, postavio "zaštitnu barijeru" između sjećanja i politike. Njegova trenutna misija za njega je, kako kaže, sveta.

Kada je bio "veoma mlad", Dayan se zakleo da nikada neće putovati u Njemačku, zemlju počinitelja. "Tada to nije imalo nikakve veze s mržnjom ili nečim sličnim", kaže on u intervjuu s dopisnicom DW-a Rebeccom Ritters. „Time sam htio odati moje poštovanje za šest milijuna ubijenih Židova."

Oduprite se počecima

U intervjuu DW-u, Dayan poredi sadašnjost sa tridesetim godinama prošlog stoljeća i ističe jasne razlike. U to vrijeme u Njemačkoj jača nacionalsocijalistički pokret okupljen oko Adolfa Hitlera, a masovna ubojstva europskih Židova rezultat su rasnog fanatizma nacionalsocijalista. Situacija danas, kaže on, nije ista kao onda. „Daleko smo od toga", kaže Dayan. „Ali, za razliku od ljudi prije 80 godina, danas znamo što se može razviti iz opasnih početaka, što se sve može dogoditi", kaže on.

Tadašnja generacija, kaže on, možda nije smatrala mogućim da će neko, ko pali knjige i sinagoge, spaljivati ​​i ljude. Za danas, kaže, vrijedi: "Znamo da se može dogoditi da ljudi budu spaljeni." Zato danas, kaže Dayan, imamo veliku odgovornost boriti se protiv antisemitizma, rasizma i ksenofobije.

Prvi susret u Yad Vashemu

Dayan u Njemačku dolazi na poziv predsjednice njemačkog Bundestaga Bärbel Bas. U aprilu 2022. ova političarka iz njemačke Socijaldemokratske partije (SPD) je posjetila Izrael. Bila je prva visoka predstavnica Njemačke koja je sudjelovala na godišnjoj ceremoniji obilježavanja holokausta u Knessetu, izraelskom parlamentu, kada se čitaju imena žrtava. I Bas, koja potiče iz Duisburga, je posjetila Yad Vashem. Tamo joj je Dani Dayan uručio istraživački rad o Židovki iz njezinog rodnog grada, Irmi Nathan, koju su nacisti ubili 1942. godine.

Izložba u Bundestagu

Bas je tada pozvala Dayana, koji nikada nije želio doći u Njemačku, da otvori izložbu u susret ovogodišnjoj komemoraciji žrtvama nacionalsocijalizma 27. januara u Bundestagu u Berlinu. Dayan i Bas će tako 24. januara govoriti u Paul-Löbe-Haus, jednoj od središnjih zgrada Bundestaga pored Reichstaga, na otvaranju izložbe pod nazivom "Šesnaest objekata - sedamdeset godina Yad Vashema". Izložba prikazuje 16 predmeta iz zbirke Yad Vashem, svjedočanstva o svakodnevnom životu Židova koji su morali napustiti Njemačku ili su ih ubili nacisti: dječje igračke, svijećnjak za Hanuku, dnevnik, ali i klavir. 16 predmeta iz 16 njemačkih saveznih država koji prikazuju istoriju i izgubljene životne priče.

Memorijalni centar Yad Vashem, za čije je osnivanje odluka pala u avgustu 1953. - prije gotovo 70 godina, također koristi ovakve izložbe kako bi održao sjećanja. Ovaj vječni spomen odražava se i u hebrejskom nazivu "Yad Vashem", koji je posuđen iz knjige proroka Izaije u Bibliji i znači "Jedno mjesto i jedno ime". "Neki od predmeta, koje imamo ovdje, izazivaju suze u očima svakoga ko je ljudsko biće", kaže Dayan u intervjuu za DW.

"Utrka s vremenom"

Danas je sve manje živih svjedoka holokausta. Samo nekoliko vrlo starih ljudi može o tome pričati mlađim generacijama. Dayan gleda unaprijed, u vrijeme kada više neće biti preživjelih: "Kada to vrijeme dođe, prasti će broj onih, koji relativiziraju i poriču holokaust. Oni vjeruju da je došao njihov čas", kaže on. Zato je sjećanje i borba protiv mržnje prema Židovima "utrka s vremenom".

Dayan vidi obilježavanje Holokausta kao "vrlo učinkovito sredstvo u borbi protiv antisemitizma". Yad Vashem, kaže on, "ne pokušava preodgojiti antisemite. Mi pokušavamo naučiti pristojne ljude (...) da zauzmu stav protiv antisemitizma."

Direktor Yad Vashema to objašnjava koristeći dva primjera, dvije američke slavne osobe koje su posljednjih mjeseci privukle pozornost kontroverznim izjavama. Reper Kanye West (45), koji se više puta žestoko izražavao protiv Židova i pribjegavao uobičajenim klišejima, je, kaže Dayan, vrlo jasno antisemit. „Ja ga ne bih pozvao u Yad Vashem, jer bi to bio gubitak vremena", kaže on. S druge strane, kako kaže, svakako bi pozvao glumicu Whoopi Goldberg (67), koja je Holokaust doživljavala kao sukob dviju bijelačkih skupina koje nemaju veze s rasnom mržnjom. "To su besmislice", kaže Dayan. "To nije antisemitizam. To je neznanje", kaže on. Goldberg, dodaje on, naprosto nije upoznata sa činjenicom da su nacisti - s pravom ili ne - Židove smatrali rasom.

Susreti na visokom novu planirani u Berlinu

Tokom svog prvog putovanja u Njemačku, Dayan će provesti dva dana u Berlinu. Planirano je da se, osim s predsjednicom Bundestaga, susretne i sa njemačkim predsjednikom Frank-Walterom Steinmeierom i kancelarom Olafom Scholzom, te saveznim ministrom financija Christianom Lindnerom, šefovima Zelenih i čelnikom Kršćansko-demokratske unije, Friedrichom Merzom. Dayan će posjetiti spomenik ubijenim Židovima Europe u središtu Berlina i Židovski muzej. Susrest će se i s članovima židovske zajednice u Berlinu. Večer nakon otvorenja izložbe putuje u New York.

Riječ je o tome da se plamen sjećanja na žrtve Holokausta održi živim, dodaje Dayan, opisujući tako svoj rad. Ovako nešto se, kaže on, više nikada ne smije dogoditi. „Ovaj strašni događaj 20. stoljeća ne smije se nikada više ponoviti, ni židovskom narodu niti bilo kojem drugom narodu", kaže Dayan.

