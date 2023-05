"Platforma za rasplamsavanje vatrometa individualizma"

Odnos prema publici je primjetan već nakon prvog pojavljivanja na pozornici koja se iz godine u godinu mijenja, jer Dino Merlin ide u korak s vremenom: kako tehničkom, tako i onom koji vodi do mladih.

Ono što je u prvom planu je iskren odnos prema publici. „Iskrenost je riječ koja je svijetu najpotrebnija. Trebamo biti iskreni jedni prema drugima. Mnoge teškoće, koje sada svijet ima bi bile lakše podnošljive da ima iskrenosti. Mladima trebamo napraviti igralište gdje se mogu igrati sa svojim individualizmom, ali nikoga ne treba osuđivati zato što ide za boljim životom“, izjavio je Dino Merlin za DW.

Nakon spektakla u Rudolf Weber-Areni

Album “Sredinom” iz 2000. godine bio je jedan od najprodavanijih albuma na području čitave Jugoistočne Evrope u posljednjih deset godina. Foto: Thomas Lammertz/Dino Merlin Press

Dino Merlin je u njemačkom gradu Oberhausenu održao koncert na kojem su bile dvije, pa i skoro tri generacije koje su odrasle uz njegovu muziku. „Laska mi to što su uz moje pjesme odrasle generacije. To je nešto što je najvrjednije u mom životu iz razloga što sam nebrojeno puta susreo ljude ili čuo da su neka djeca učila jezik uz moje pjesme. To je bilo ujedno i odgovorno, ali s moje strane i zahvalno. Sada kada vidim da su arene i dvorane po Njemačkoj i Zapadnoj Evropi pune roditelja i njihove djece onda je moje zadovoljstvo još veće“.

Publika u punoj Rudolf Weber-Areni, iz svih država bivše Jugoslavije je uživala u vrhunskom performansu ispunjenim brojnim specijalnim efektima. Za neke, ovo je bila muzika njihove mladosti, a za neke jest muzika njihove mladosti.

"Pozitivno komešanje”

Dosta je i onih koji su napustili svoje zemlje i bolje sutra potražili u zemljama Zapadne Evrope. Na pitanja o odlasku mladih kaže:

„Duša traži društvo. Ljudi su i egzistencijalno u potrebi da odlaze. Nemam pravo ništa da kažem jer je moja pozicija sasvim drugačija od onih kojim je potrebno da egzistencijalno riješe svoj problem u Njemačkoj, Švedskoj itd... Cijeli svijet je u nekom komešanju. Ljudi odlaze i dolaze. Sve je to, tako da kažem, jedno pozitivno komešanje gdje ne treba nikada praviti barijere i zidove, jer ne postoji zid koji može pregraditi ideje. Naravno, mi Bosanci i Hercegovci, ali i ljudi koji žive na Balkanu, trebamo se izboriti za to da svojim idejama i razmišljanjima privučemo mlade ljude da imaju ono što imaju u Njemačkoj. U BiH bi možda trebali svi da povedemo malo više računa; od nas građana do političara, jer oni nisu tu tek tako jer ih biraju građani."

Sa Dinom Merlinom u glas Foto: Thomas Lammertz/Dino Merlin Press

"Taj cijeli krug potrebno je učvrstiti kako bi mladi ljudi i u svojoj domovini našli platformu gdje se vatromet individualizma može da rasplamsa, kaže Dino Merlin i dodaje: „Neka sa ovog prekrasnog mjesta večeras u svijet ode želja za mir, dobro i sreću svim dobrim ljudima svijeta. Živi mladosti“, poručio je Dino Merlin na kraju koncertnog spektakla u susret kojem mu je, kao prvom umjetniku s prostora bivše Jugoslavije koji je nastupio u ovoj Areni dodijeljena plaketa „Premiere award“ od strane Rudolf Weber-Arene.

