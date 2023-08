Die Welt: „Dvije istine iz Lieberosea“

Jedna bosanska obitelj je pobjegla iz gradića Lieberose u strahu od neonacista. Je li to cijela istina, pita se njemački listi Die Welt. Što se doista dogodilo u tom mjestu na istoku Njemačke?

„Istina broj jedan kaže da je iz ovog brandenburškog mjesta jedna bosanska obitelj nakon samo tri dana pobjegla u Berlinu i to zbog rasističkih napada. Ali izgleda da postoji i druga istina", piše njemački list Die Welt u reportaži iz Lieberosea. Što se doista dogodilo u naselju udaljenom oko 30 kilometara od Cottbusa? To je predmet istrage koja je još u tijeku. „A istina dva, a u nju vjeruju ljudi iz mjesta, kaže da se radilo o međusobnim napadima. Bosanski otac te obitelji je navodno napao dva mladića jednim remenom", piše berlinski list. Policija istražuje detalje i te verzije, o čemu je DW već nedavno pisao u članku u kojem je samohrana majka Enisa B. opisala svoju verziju priče. Po informacijama Die Welta, postoji i nalog za uhićenjem tog muškarca, u vezi jednog drugog delikta. S obzirom na to da je istraga u tijeku, ni policija a ni Državno odvjetništvo ne žele komentirati ovaj slučaj.

Enisa B. se sa svojih četvero djece koncem srpnja doselila u Lieberose. Iznajmili su stan u prizemlju jedne kuće. 33-godišnjakinja podrijetlom iz Tuzle u Njemačkoj živi od 2015. Godinama je obitelj živjela u Berlinu, od socijalne pomoći, u jednom manjem stanu. Enisa B. je bila u potrazi za većim stanom, ali nije uspjela pronaći ništa prikladno za skroman budžet s kojim raspolaže, cijene stanova su u Berlinu porasle proteklih godina. I tako je sreću potražila u provinciji, u Lieberoseu.

Selidba u Lieberose

„27. srpnja, bio je to četvrtak, došao je dan selidbe. Enisa B. se s četvero djece i jednim muškarcem, za kojeg je policiji rekla da je to njezin poznanik, ali se očito radilo o njezinom bivšem partneru, odnosno ocu njezine djece, odvezla u Brandenburg", piše berlinski list.

"Izgleda da postoji i druga istina", piše njemački list Die Welt u reportaži iz Lieberosea Foto: Frank Hammerschmidt/picture alliance/dpa

„Samo tri dana i četiri noći je navodno potrajalo dok se u Lieberoseu nisu manifestirali rasistički napadi, i to u tolikoj mjeru da su Enisu B i njezinu djecu očito potjerali iz mjesta. Ali bijeg je možda imao druge razloge", tvrdi Die Welt.

Njemački list prenosi Enisinu verziju priče, s kojom je ona upoznala i humanitarnu organizaciju Opferperspektive e. V. Tu se spominje jednog muškarca koji je kucao na njezin prozor, koji je uzvikivao „Heil Hitler", skupina mladih osoba koje su dan kasnije rasistički vrijeđali Enisinu 12-godišnju kćerku. Ali i, kako piše Die Welt, Enisinog bivšeg partnera koji je mladićima zaprijetio da se izgube, pritom je u rukama imao nekakav alat, kako se tvrdi. Oni su navodno pobjegli, ali i zaprijetili da će se vratiti – s oružjem, piše Die Welt. Nakon toga se obitelj zabarikadirala u stanu, a iduće jutro alarmirali su policiju. Opferperspektive je nakon toga na Twitteru objavila detalje, nakon čega su o toj priči izvijestili brojni mediji u Njemačkoj, među njima i DW. No, je li sve to bilo tako ili postoji I druga verzija istina, pita se Die Welt.

Možda su dobacili „nešto glupo"

"Ne mogu si zamisliti da se cijela stvar odvijala tako kako se predstavlja", citira Die Welt Kerstin Michelchen. 63-godišnjakinja je 19 godina bila načelnica Liberosea, ona tvrdi da u tom mjestu nema desno-ekstremnih grupa, te dodaje da joj nisu poznati slični slučajevi. Novinari berlinskog lista su razgovarali s Michelchen, ona smatra da je sve bilo drugačije, jer kako kaže, svaka priča ima dvije strane. „Nije to bila skupina mladića, već dva mlada muškarca starih oko 20 godina. Ona ih poznaje od malih nogu. To su bili pristojni momci, koji su se kao i mnogi drugi u njihovoj dobnoj skupini sigurno dosađivali i sjedili na glavnom trgu”, tako Die Welt prenosi njezine riječi. Ipak se dodaje kako ona ne isključuje mogućnost da su oni dobacili "nešto glupo”.

Što se doista dogodilo u Lieberoseu? To trenutno istražuje Državno odvjetništvo Cottbus Foto: Frank Hammerschmidt/picture alliance/dpa

Michelchen za Die Welt opisuje kako se posljednjih godina puno toga primijenilo u mjestu, da za mlade nema puno posla, da klub za mlade više ne radi, i da se generalno gledajući ne treba čuditi "kada se mladi možda daju zavesti političkim raspoloženjem”. Ona napominje da ta dva mlada čovjeka nisu desni ekstremisti, iako se tako oblače, dodaje Die Welt. Otac jednog od th mladiće je upravo muškarac koji je kucao ma prozor Enise B. i uzvikivao "Heil Hitler”, kaže Michelchen. "On je malo čudan”, kaže ona. I dodaje da je i bosanska obitelj suodgovorna za ono što se dogodilo u mjestu. Michelchen ne razumije kako se samo moglo dogoditi da stvari tako eskaliraju.

Što se doista dogodilo u Lieberoseu? Zašto je bosanska obitelj tako naglo napustila mjesto? Kakvu ulogu u svemu ima muškarac koji je očito bivši partner Enise B.? To trenutno istražuje Državno odvjetništvo Cottbus. Glasnogovornika Policije Cottbus Ines Filohn za Die Welt je potvrdila da su kaznene prijave podnijeli i bosanska obitelj, ali i dva spomenuta mladića. Protiv bivšeg partnera Enise B. se, kako dodaje Die Welt, istražuje zbog sumnje u nanošenje opasnih tjelesnih ozljeda. Istražuje se i protiv muškarca koji je navodno uzvikivao „Heil Hitler", i to zbog sumnje u korištenje protuustavnih simbola.

Zašto je obitelj tako naglo pobjegla?

Ali zašto je obitelj tako naglo napustila Lieberose? Po informacijama Die Welta, odlučujuću ulogu bi mogao imati bivši partner Enise B., kojeg policija traži. Trenutno se ne zna gdje se on nalazi. Bosanska obitelj danas živi u Berlinu, Enisa B. i njezina djeca su smješteni kod jednog poznanika, piše Die Welt. I na kraju dodaje: „Nikada više se ne žele vratiti u Lieberose."

