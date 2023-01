Demohrišćani i useljavanje: Više od pitanja stila i tona

Njemačka je useljenička zemlja i kvalificirani radnici su dobrodošli – u ovome se demohrišćani slažu sa vladajućim strankama SPD-om, Zelenima i FDP-om. No, Klub poslanika CDU/CSU, koji su sada najveća opoziciona skupina u Bundestagu, želi postaviti i jasne granice po pitanju migracija i integracija. Ove sedmice se održava prvi od nekoliko specijalnih sastanaka, koji bi trebali rezultirati jasnim kursom demohrišćanskih stranaka CDU/CSU- po ovom pitanju. Demohrišćani su na te sastanke pozvali i eksperte za useljenička pitanja.

Andrea Lindholz, zamjenica predsjedavajućeg Kluba poslanika CDU/CSU već vidi veliku saglasnost u mnogim oblastima. Pri tome, ova političarka bavarskog CSU-a priznaje: "Naravno da smo se kroz debate iz prošlosti, da tako kažem, morali odreći perja čak i kao poslanički klub u prošlom sazivu parlamenta". Sada se, po riječima Andree Lindholz, radi o zbijanju redova. I u vrijeme dok su CDU i CSU još bili na vlasti, stavovi unutar ovih stranaka su se dijametralno razlikovali: od kancelarke Angele Merkel (CDU), koja je 2015. otvorila granice za izbjeglice, do ministra unutrašnjih poslova Horsta Seehofera (CSU), koji je nedugo zatim pozvao da se utvrdi gornja granica za dolazak izbjeglica. CDU i CSU sada traže zajednički kurs koji bi mogao biti u sredini ove dvije oprečne pozicije.

Oštri tonovi ili senzibilniji izbor riječi?

Predsjednik CDU-a Friedrich Merz do sada je upadao u oči svojim oštrijim tonovima u pogledu politike prema migrantima. Prošle jeseni on je optužio izbjeglice iz Ukrajine za "socijalni turizam", zbog čega se naredni dan morao izviniti. Nakon novogodišnjih nereda u Berlinu, Merz je govorio o "malim pašama" i pozvao na ozbiljne konsekvence za mlade ljude,porijeklom iz arapskog svijeta, koji ne poštuju njemački zakon i propise. "Ako se toga ne pridržavate, morate to jasno reći i u tom slučaju nemate šta tražiti u ovoj zemlji", rekao je Merz prije dvije sedmice na ZDF-u, drugom programu njemačke televizije.

Merz dobija veliku podršku iz sopstvenih redova za jasno imenovanje problema. No, njegov ton je izazvao kritike, čak i ako ih je malo ko izrazio tako otvoreno kao Daniel Günther, premijer pokrajine Schleswig-Holstein. Ovaj političar CDU-a je u listu "Tagesspiegel" tražio da njegova stranka bude više kosmopolitska, da na imigraciju gleda pozitivnije i da se izražava senzibilnije. "Slažem se s njim", izjavio je za ZDF i generalni sekretar CDU-a Mario Czaja. On je ukazao na neophodnost useljavanja stranaca odnosno kvalifikovanih radnika, koje treba integrisati na tržištu rada. „Zato se mora „živjeti kultura pripadnosti, inkluzije, u kojoj mi ravnopravno kreiramo integraciju", naglasio je Mario Czaja.

Horst Seehofer (CSU) i Angela Merkel (CDU) na Kongresu CSU-a 2015. godine: oni su imali različite stavove po pitanju dolaska izbjeglica i migranata u Njemačku Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

Neistomišljenici u Klubu poslanika CDU/CSU

Činjenica da demohrišćani još nemaju zajednički stav postala je očigledna u Bundestagu prošlog decembra. Vladajuća koalicija, sastavljena od SPD-a, Zelenih i FDP-a, predstavila je svoje planove da dobro integriranim izbjeglicama, koje se u Njemačkoj „tolerišu“ i najmanje pet godina imaju vizu „Duldung", daju pravo boravka i pristup tržištu rada. Poslanici CDU/CSU su glasali protiv - ali 20 poslanika iz ove poslaničke grupe bilo je suzdržano jer su planove vladajuće koalicije dobrim dijelom smatrali ispravnim. Čak su to potkrijepili crno na bijelo - ličnim potpisom. Desetina grupe je mali dio, ali toliko odstupanja u sopstvenim redovima je neuobičajeno, posebno za demohrišćanske stranke CDU i CSU.

Potpredsjednica Kluba poslanika demohrišćana Andrea Lindholz govori o različitim pogledima. To se mora izdržati, kaže ova političarka CSU: "Samo u našim redovima, kada se radi o migraciji i integraciji, povlači se pitanje: Otvara li se ovdje novi rov? Jesu li ovo različiti tabori?"

Za Lindholz to nisu duboke podjele, jer se u principu svi slažu da je potrebna ciljana imigracija kvalificiranih radnika ali ne i ilegalno i nekontrolirano useljevanje. U narednim sedmicama, CDU i CSU žele da utvrde svoj kurs. U tome će biti odlučujućući detalji ali i pitanje stila, jer se približava naredna proba. SPD, Zeleni i FDP naime na proljeće žele olakšati migrantima useljavanje i sticanje dvojnog državljanstva.

