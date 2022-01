Deltakron: Nova varijanta korone ili kontaminirani uzorci?

Čak i ako ste pomalo otupili zbog konstantnih vijesti o kovidu, ovo bi moglo da vam privuče pažnju: Istraživač sa Univerziteta Kipra rekao je da je otkrio novi soj koronavirusa koji kombinuje karakteristike delte i omikrona.

Leonidos Kostrikis i njegov tim identifikovali su 25 slučajeva onoga što profesor bioloških nauka i šef Laboratorije za biotehnologiju i molekularnu virusologiju naziva „deltakron".

- pročitajte još:Da li se omikronom više inficiraju vakcinisani?

Omikron je veoma zarazan i postao je dominantna varijanta SARS-CoV-2 u mnogim zemljama. Delta je prošlog ljeta bila dominantna varijanta širom svijeta. Zaraženi pacijenti su imali značajno veći rizik od hospitalizacije od onih sa alfa varijantom virusa.

Prema Kostrikisu, deltakron, ima genetske potpise slične omikronu unutar delta genoma.

- pročitatje još: Covid: Zašto se ne smijemo opustiti?

„Vidjećemo u budućnosti da li je ovaj soj patološkiji ili zarazniji i da li će prevladati" nad deltom i omikronom, rekao je u petak Kostrikis za kiparski TV kanal Sigma TV.

Razvoj nove varijante sa potencijalnom sposobnošću da se širi jednako brzo kao omikron ili dovede do težih slučajeva izazvala je isprva zabrinutost. Ali stručnjaci su u međuvremenu doveli u pitanje istinitost Kostrikisovih nalaza.

Tvrdnje o kontaminaciji

„Sekvence kiparskog 'Deltakrona' o kojima je izvještavalo nekoliko velikih medija izgledaju sasvim jasno kao kontaminacija", napisao je u subotu Tomas Pikok, naučni saradnik u Barkli laboratoriji Imperijal koledža u Londonu, koja se fokusira na istraživanje koronavirusa. U drugom tvitu, on je dodao da „to nema veze sa 'kvalitetom laboratorije' ili nečim sličnim – ovo se bukvalno povremeno dešava svakoj laboratoriji za sekvenciranje!

Potom je Kostrikis u nedjelju branio svoje nalaze za američku TV Blumberg. Identifikovani slučajevi „ukazuju na evolucioni pritisak na soj predaka da mutira što ga je navelo da vjeruje da je došlo do kombinacije delta i omikrona, rekao je on u saopštenju putem elektronske pošte. On je dodao da ova kombinacija nije rezultat nečega što se desilo samo jednom - kao što je, na primjer, kontaminacija uzoraka u laboratoriji.

Prema Kostrikisu, uzorci koje je analizirao obrađeni su u višestrukim postupcima genetskog sekvenciranja u nekoliko zemalja.

Deltakron 'gotovo sigurno nije' prava kombinacija dvije varijante

Takozvani rekombinantni oblici virusa, kao što je Kostrikisov navodni deltakron, poznati su fenomen. Mogu nastati kada istovremeno cirkuliše nekoliko varijanti virusa, što se trenutno dešava sa SARS-CoV-2.

Međutim, stručnjaci su istakli da sve otkrivene mutacije slične omikronu u delta genomu leže u jednom dijelu genetske sekvence - dijelu za koji se zna da je problematičan u određenim procedurama sekvenciranja.

Džefri Baret, direktor Inicijative za genomiku Kovida-19 na Institutu Vellkom Sanger sa sjedištem u Velikoj Britaniji, ukazuje na istraživanje koje je njegov institut uradio na tu temu, što ga navodi da vjeruje da navodna varijanta deltakrona „gotovo sigurno nije biološki rekombinant delte i omikrona."

Dakle, možemo li jednostavno ignorisati kiparsko otkriće? Malo je rano za to.

Timo Volf, ljekar i šef odjeljenja za izolaciju za visokopatogene bolesti Univerzitetske bolnice u Frankfurtu, kaže da je optimista, ali da je za sada oprezan.

„Mislim da ne postoji jak pokazatelj da će ovo izazvati veliki problem", rekao je Volf za DW.

Uz to, Volf je priznao da podatke kao one koje iznio Kostrikis i dalje treba temeljno proveravati: „Mislim da ćemo morati da sačekamo još nekoliko nedelja da bi bili sasvim sigurni."

Pratite nas i na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu