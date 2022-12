Da li je posao u Njemačkoj atraktivan za strance?

Jessici James (Džesiki Džejms) je 31 godina. Ona je diplomirani inžinjer poslovne administracije i ima devet godina profesionalnog iskustva u raznim bankama. Možda bi Jessica bila dobrodošla u Njemačkoj, s obzirom na manjak kvalifikovane radne snage i prazno tržište rada? Ova mlada žena trenutno živi u Islamabadu, glavnom gradu Pakistana. I želi da napusti svoju domovinu. "Ja sam hrišćanka, a Pakistan je muslimanska zemlja. To je glavni razlog zašto želim da idem u Evropu", rekla je ona u telefonskom razgovoru za DW.

Možda bi ona mogla doći u Frankfurt, jedan od najvažnijih svjetskih finansijskih centara? Ne, kaže Jessica James, Njemačka ne dolazi u obzir. Da biste tamo našli posao, morate naučiti njemački – a to je teško. "Također, Njemačka je prilično stroga kada je u pitanju izdavanje viza. Čula sam da su Nijemci prilično oštri prema ljudima sa tamnijom bojom kože i prema imigrantima općenito." Mlada bankarka stoga želi da emigrira u Holandiju.

Jessica James ne želi da dođe u Njemačkoj

OECD vidi veliki potencijal

Ljudi su neljubazni, jezik je težak, teško možete dobiti vizu? Zvuči kao da Njemačka nije zemlja koja privlači kvalifikovane radnike iz inostranstva. Nije tačno, kaže Thomas Liebig, Njemačka je privlačna za radnu snagu. Ekspert za migracije u Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) vidi "veliki potencijal u visokokvalifikovanim i dobro obrazovanim ili obučenim ljudima u inostranstvu, koji su zainteresovani za Njemačku".

Liebig i njegove kolege anketirali su skoro 30.000 ljudi, koji su posjetili internet portal njemačke vlade za kvalifikovane radnike iz inostranstva. Riječ je o ljudima, koji su već zainteresovani za posao u Njemačkoj. Većina može zamisliti da dođe u Njemačku jer tu za njih postoje dobre mogućnosti za posao i karijeru. Dva od tri ispitanika kao razlog svog interesovanja navodi visok standard i kvalitet života u Njemačkoj.

Jedan od njih je Adrian Oku. "Tražim posao u vašoj zemlji jer bih volio da živim u Njemačkoj", rekao je on za DW. "Sviđa mi se Njemačka. Njemačka je moj san." Oku dolazi iz grada Kavaja u Albaniji, koji se nalazi 20 kilometara zapadno od glavnog grada Tirane. Po završetku školovanja tamo je radio kao instalater za vodu, grijanje i klimatizaciju.

Mladi instalater iz Albanije stigao u Njemačku: kaže kako jako voli ovu yemlju i njen jezik

24-godišnji Oku je u međuvremenu stigao u Welcome Center u Hessenu, punkt za davanje informacija stručnoj radnoj snazi iz inostranstva, koji je smješten u Frankfurtu na Majni. Oku sjedi u teksas jakni i ne skida sa glave vunenu kapu, jer trenutno je u njemačkim uredima grijanje smanjeno, pa tako i u službenim prostorijama ovog Centra - sa neonskim svjetlom, sivim tepisima i zidovima obojenim u žuto, Welcome Center na prvi pogled izgleda hladno – kao većina njemačkih ustanova, ali Alberto Coronado zna kako da razbije taj utisak. Coronado, jedan od tri konsultanta, ide nasmijan od ureda do ureda. On želi učiniti sve što je u njegovoj moći da stranim kvalifikovanim radnicima omogući da što prije dođu do posla i uđu na njemačko tržište rada. „U stranoj zemlji je na početku uvijek sve novo", kaže on. "Čak i najpametnijim ljudima je u početku svega previše. A mi smo tu da im olakšamo i pomognemo da se snađu."

Njemački: "Težak ali lijep"

Coronado pregledava i ocjenjuje Okuovu biografiju odnosno CV. "Ovdje treba da napišete i da ste radili kao električar u ovoj firmi”, objašnjava mladiću. Odmah mu na pamet padaju dvije kompanije u regiji, koje bi mogle biti zainteresirane za mladog Albanca. Uostalom, potreba za instalaterima je velika. Njemačka želi intenzivirati ugradnju toplotnih pumpi i potrebni su joj profesionalci za to. „Prvo im moramo poslati tvoj CV", kaže Coronado, gledajući u Okua. "Ne brini, imaš dobre izglede."

Najveća prepreka za mladog instalatera iz Albanije je vjerovatno njemački jezik. On polako izgovara riječi, pažljivo razmišljajući o tome šta želi da kaže. "Njemački je zaista veoma težak", kaže konačno izgovarajući rečenicu. "Ali i veoma lijep."

U studiji OECD-a, četiri od deset ispitanika navode njemački jezik kao prepreku koja ih sprječava da se zaposle u Njemačkoj. U radionicama i konferencijskim salama u ovoj zemlji ljudi uglavnom govore njemački. To je ono što većina Nijemaca uzima zdravo za gotovo. Da li je to faktor koji slabi Njemačku kada se radi o međunarodnoj konkurenciji u vrbovanju stranih radnika?

Ako pitate Chrisa Pyaka, odgovor na ovo pitanje je sasvim jasan i glasi: "Da!" Pyak u Düsseldorfu radi ono što Coronado radi za pokrajinu Hesen - savjetuje strance koji traže posao u Njemačkoj, Pyak vodi firmu za savjetovanje strane radne snage u pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija, u kojoj je on jedini zaposleni. 25.000 međunarodnih stručnjaka pretplatilo se na njegov bilten, kaže on u telefonskom razgovoru za DW. "Glavna prepreka za međunarodne kvalificirane radnike da dođu u Njemačku nisu pravila o useljevanju ili priznavanje kvalifikacija već jezik", objašnjava on. "Činjenica je da se samo četiri posto svih poslova u Njemačkoj oglašava na engleskom."

Alberto Coronado, jedan od tri konsultanta u Welcome centru Hessen

"Moramo pokušati"

"Većina poslova, za koje postoji najveća potražnja, može se raditi na engleskom", kaže on, navodeći kao primjer posao programiranja softvera. "U hiljadama kompanija širom svijeta, to je sasvim normalno i prirodno."

Njemačkoj je potrebna nova kultura ophođenja prema useljenicima, kaže Pyak. "Ako želimo da nam dođu oni najbolji, onda se moramo potruditi da ih privučemo. Inače će doći samo oni koji nemaju drugog izbora." "Podešavanje u detalj" zakona o imigraciji nije toliko važno, kaže Pyak. On samo treba omogućiti kandidatima da započnu raditi u Njemačkoj bez priznate kvalifikacije, za koju će se priznanje dobiti naknadno", pojašnjava Pyak.

Hamdi Zerguine - inžinjer iz Alžira koji je dobio posao u Tesla-fabrici kod Berlina

I za Hamdiju Zerguinea iz Alžira su jezik i kultura u Njemačkoj također bili presudni kada je riječ o njegovoj odluci da emigrira. Međutim, ti faktori ga nisu odvratili, već naprotiv, oni su ga doveli u Njemačku. „Sviđa mi se njemački jezik i mentalitet ovdje", rekao je on za DW.

A šta je sa rasprostranjenim mišljenjem, po kojem se Nijemci smatraju pomalo hladnim i previše marljivim? „To mi se sviđa", kaže Zerguine i dodaje: "Kada čujete da je nešto napravljeno u Njemačkoj, to je uvijek sinonim za kvalitet."

Ovaj 38-godišnjak je diplomirani inženjer sa fokusom na elektroniku i automatizaciju. Ima deset godina profesionalnog iskustva. „Veoma sam ambiciozan", kaže on. "Želim da napravim karijeru u Njemačkoj." Zerguine će uskoro imati priliku za to. Nakon nekoliko poslanih aplikacija, dobio je posao, Ako sve bude kako treba, u januaru će početi raditi kao inžinjer u novoj Teslinoj fabrici pored Berlina.

