Da li je njemačka vojska nesposobna za borbu?

Posljednjih dana u njemačkim medijima pojavili su se alarmantni naslovi o stanju vojske u zemlji, sugerirajući da Bundeswehr ima dovoljno municije samo za dva dana intenzivnih borbi - cifra koja je očito procurila iz neimenovanih izvora u krugovima odbrane.

Ako je to tačno (a takva informacija se ne može potvrditi, jer je državna tajna), zalihe njemačke municije su znatno ispod očekivanog NATO- standarda, koji zahtijeva da svaka članica ima zalihe municije za 30 dana borbi. Kako bi nadoknadila samo taj nedostatak, Njemačka mora izdvojiti 20-30 milijardi eura, kažu stručnjaci za odbranu.

Postoji i mnogo drugih nedostataka. Opremljenost Bundeswehra odavno je tema koja izaziva zabrinutost: Priče o tenkovima i helikopterima, koje je trebalo popraviti, puškama koje ne pucaju kako treba i vojnicima koji moraju da treniraju na hladnoći bez donjeg termo-rublja godinama pune stupce u medijima.

Nakon ruske invazije na Ukrajinu, kancelar Olaf Scholz najavio je preokret, koji su mnogi u Njemačkoj i van nje pozdravili kao promjenu u pristupu Njemačke vanjskoj politici i vojnoj strategiji.

Da bi pokazao da misli to što kaže, Šolc je najavio povećanje budžeta za odbranu, koji je time postao najveći u cijeloj Evropi ali i jednokratni "poseban fond" od 100 milijardi eura za modernizaciju vojske.

Proces modernizacije njemačke vojske Bundeswehra otegnuo se u nedogled

Blame game

Devet mjeseci kasnije, neki se pitaju gdje je ta gomila novca. Spor oko municije izazvao je ružnu svađu između vlade i njemačke odbrambene industrije o tome ko je trebao preuzeti inicijativu: da li je industrija najprije trebala povećati kapacitete ili se vlada trebala pobrinuti za brže narudžbe?

"Ono što sada očekujem od industrije naoružanja je izgradnja kapaciteta. Ali sačekati i reći: da vidimo šta nam političari nude — to nije način, kojim možemo smanjiti ove deficite. Ako njemačka industrija nije u stanju da to riješi,... onda moramo vidjeti šta možemo nabaviti iz inostranstva, odnosno kupiti od drugih NATO partnera", rekao je Lars Klingbeil, lider Scholzove Socijaldemokratske partije lijevog centra (SPD), za njemački javni servis ARD.

Klingbeilove izjave su "poprilično pogrešne", bio je brz odgovor čelnika njemačkog Udruženja za sigurnosnu i odbrambenu industriju BDSV Hansa Christopha Atzpodiena. On je za novinsku agenciju DPA rekao da su velike njemačke kompanije udvostručile prozvodne kapacitete u sedmicama nakon izbijanja rata u Ukrajini.

"Smiješan je ovaj teatar između industrije odbrambenog ružja i vlade", rekao je za DW Rafael Loss, analitičar za pitanja odbrane u Evropskom vijeću za vanjsko-političke odnose (ECFR).

Loss je istakao da postoje propisi koji sprječavaju kompanije za proizvodnju oružja da proaktivno proizvode oružje ili traže od banaka kredite bez državnog ugovora.

On je zabrinut što Njemačkoj nedostaje osjećaj hitnosti da reaguje na geopolitičke implikacije ruskog napada na Ukrajinu. "Druge zemlje, posebno u istočnoj Evropi, su se pokrenule mnogo brže i formirale radne grupa sastavljene od predstavnika vlade i industrije", rekao je Loss.

Njemački kancelar Olaf Scholz i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg u Berlinu (1.12.2022.)

NATO-partneri u sjeveroistočnoj Evropi već su zabrinuti da Njemačka neće biti vojni partner na kojeg se mogu osloniti. Na konferenciji u Berlinu krajem oktobra je letonski ministar odbrane Artis Pabriks postavio provokativno pitanje svojim evropskim kolegama: "Mi smo spremni da umremo, a vi?" Potom je, obraćajući se Nijemcima, rekao: "Mnogo toga će zavisiti od vojne moći vaše zemlje. Žao mi je što to moram reći ali vaša vojna moć trenutno ne postoji."

U kontekstu toga, analitičar Loss je izjavio: "Da budemo fer i pošteni prema Scholzu, mislim da je njegova najava preokreta pokazala da je on itekako svjestan ovog izazova", rekao je Loss. "Ali čini se da Ministarstvo odbrane i druge institucije nisu baš dorasle zadatku."

Nabavka je tek počela

Scholz se sada pobrinuo da dođe do većih narudžbi. Njemačka je potpisala ugovor o kupovini 35 američkih borbenih aviona F-35, kojim će zamijeniti zastarjelu Tornado-flotu, po cijeni od 200 miliona eura (208 miliona dolara) po komadu. Ali tek 2027. bi oni mogli biti spremni za upotrebu.

Vojne nabavke su uvijek dugotrajan proces. I druge zapadnoevropske zemlje suočavaju se sa sličnim problemima u ažuriranju svojih mirnodopskih struktura. Bilo da se radi o čarapama ili borbenim avionima, gotovo sve što vojska koristi mora se najprije naručiti, a zatim proizvesti. "Ne možete samo kupiti određene sisteme sa police u DIY prodavnici", rekla je ministrica odbrane Christine Lambrecht tokom rasprave o budžetu, vođene prošle sedmice u Bundestagu.

Njemačka ministrica odbrane Christine Lambrecht

Nedavne priče o nestašici municije proistekle su dijelom zbog postavljenih pitanja o održavanju isporuka oružja, koje se šalje u Ukrajinu. "Da bismo osigurali stalnu opskrbu municijom za oružje koje se isporučuje Ukrajini potrebno nam je otprilike 15 puta više municije", rekao je Loss.

Ali tu postoji i mnogo dugoročnih problema. U posljednjih nekoliko decenija, Bundeswehr je rasprodao mnoga svoja skladišta-bunkere iz doba Hladnog rata - što znači da i ako ima municiju za 30-dnevna borbena dejstva, kako to propisuje NATO, vojska bi morala pronaći skladišta gdje bi mogla da je drži.

Istorija nedostataka

Analitičar Loss smatra da kritike opozicione konzervativne Demohrišćanske unije (CDU) zvuče šuplje. "Stvari nisu bile drugačije ni u posljednjih 16 godina kada je CDU bio na vlasti," kaže on. "Smiješno je vidjeti kako SPD i CDU okrivljuju jedni druge za otužno stanje njemačkih oružanih snaga, ali mislim da su za takvo stanje podjednako krivi i jedni i drugi."

Povjerenica Bundestaga za pitanja odbrane Eva Högl nedavno je za list Die Zeit izjavila da njemački vojnici i dalje moraju da treniraju bez potrebne zaštitne opreme poput termo-rublja i nekih drugih osnovnih artikala. Govorila je o kombinaciji logističke neefikasnosti, postpandemijskog mamurluka i birokratske inertnosti. "Nažalost, ponekad postoji ravnodušnost i apatija u redovima odgovornih zvaničnika Bundeswehra. 'Nemamo, strpite se, nije to velika stvar, uskoro ćemo vam to poslati', eto to je ono što se vojnicima stalno govori", kaže Högl.

Povjerenica Bundestaga za pitanja odbrane Eva Högl

Neke birokratske prepreke se rješavaju: pravila se mijenjaju tako da manje narudžbe ne moraju prolaziti kroz proces odobravanja širom Evrope, a komandantima je dozvoljeno da potroše do 5.000 eura bez prolaska kroz zvanične procedure nabavke.

Vlada je sada obećala da se oprema očekuje do kraja godine. Dakle, uz malo sreće, njemački vojnici će dobiti svoje termo-čarape na vrijeme - za Božić.

Pratite nas i na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu