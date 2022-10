Da li će novo rusko armijsko rukovodstvo učiniti rat brutalnijim?

Napad Rusije na Ukrajinu traje već 229 dana. Čak su i državni mediji u Rusiji priznali da operacije ne idu baš po planu. Uprkos velikim gubicima u ljudstvu i materijalu i izostanku uspjeha u osvajanju teritorija, Kremlj je dugo insistirao na svojim ciljevima. Ali sada, kada je djelimična mobilizacija izazvala masovni bijeg vojnih obveznika iz Rusije, komandu bi trebalo da preuzmu radikalnije snage, kako bi postigle željene uspjehe.

Tako analitičari tumače unapređenje čečenskog vođe Ramzana Kadirova, akciju regrutovanja u zatvorima širom zemlje, koju sprovodi šef Vagnera Jevgenij Prigožin, kao i imenovanje generala Sergeja Surovikina za glavnog komandanta takozvane Specijalne operacije. Ovi potezi bi mogli dovesti do nove brutalnosti u Ukrajini – a pitanje je da li u krajnjem slučaju šef Kremlja Vladimir Putin može da kontroliše ove aktere i da ih u slučaju potrebe zauzda.

Očekuje li Ukrajinu nova i brutalnija ruska agresija?

Surovikin – rigorozni karijerista

Sergej Surovikin je između 2017. i 2019. bio na čelu ruskih vazdušnih i kosmičkih snaga u Siriji i bitno doprinio tome da se Asadov režim održao na vlasti. U Ukrajini je do sada imao komandu nad trupama na jugu, a sada će mu biti potčinjena ukupna ruska vojna sila u Ukrajini.

Američki analitički centar „ Džejmstaun fondacija“ mu pripisuje meteorski uspom u ruskoj vojsci koji zahtijeva rigoroznost i spremnost da se izvrši svako naređenje. On se nikad nije izjasnio o epizodama iz svoje prošlosti, kao što je smrt troje civila u zoni njegove odgovornosti za vrijeme avgustovskog puča u Moskvi 1991. ili o optužbama za nasilničko ponašanje prilikom rasprave sa drugim oficirima.

Jevgenij Prigožin u ruskim zatvorima vrbuje zatvorenike za odlazak na front

Prigožinovo regrutovanje kriminalaca

Prvi čovjek Vagnera Prigožin, čije se jedinice dovode u vezu sa ratnim zločinima, rekao je za Surovikina da je „najkompetentniji zapovjednik ruske armije“. Dodao je da je Surovikin 1991. za vrijeme avgustovskog puča bez oklijevanja sjeo u tenk želeći spas svoje zemlje. Prigožin je priznao da je tada bio „na pogrešnoj strani“ liberalnih demonstranata, a tu grešku Rusija prema njemu plaća sve do danas. Gardijan izvještava da Prigožin u ruskim zatvorima obećava poništavanje zatvorske kazne i platu od 100.000 rubalja (oko 1655 evra) za šestomjesečno angažovanje osuđenih kriminalaca u ratu.

Zatvorenike koji su prihvatili ponudu u Ukrajini očekuje ili smrt ili neograničene mogućnosti kriminalnog djelovanja. Gardijan citira svjedoka „Vladimira“ koji je u međuvremenu slobodan čovjek: „Zatvorenici će znati da tamo sve mogu da rade nekažnjeno. Zatvor te pretvara u životinju, u tebi naraste mnogo mržnje. A tamo se otpuste sve kočnice“.

Kadirov je kritikovao vojni vrh zbog neuspjeha u Ukrajini, a prošle nedjelje je dobio čin general-pukovnika

Kadirov – pomoći ću Surovikinu

Ramzan Kadirov, predsjednik ruske republike Čečenije, koji je u zemlji i inostranstvu inače poznat po teškim riječima za protivnike, pozdravio je imenovanje Surovikina: „U svakom slučaju mogu da kažem da je pravi general i ratnik, iskusan i dalekovid komandant jake volje, za kojeg su pojmovi patriotizam, čast i dostojansvo iznad svega“, rekao je Kadirov. Dodao je da očekuje zaokret nabolje u Ukrajini. „Mi ćemo mu svakako pomoći u rješavanju postavljenih zadataka“, napisao je Kadirov za Telegram. Veliki dio ruskih vojnika u Ukrajini jesu iz Čečenije. Kadirov je podržao i mobilizaciju, najavivši da će trojicu sinova u tinejdžerskom uzrastu poslati u rat. Prije nekoliko nedjelja Kadirov je kritikovao vojni vrh zbog neuspjeha u Ukrajini, a prošle nedjelje je dobio čin general-pukovnika. Taj čin je na trećem mjestu po značaju u ruskoj vojsci. Poslije teških raketnih udara na cijeloj teritoriji Ukrajine, Kadirov je na Telegramu napisao: „E, sada sam stopostotno zadovoljan sprovođenjem vojne specjalne operacije”.

Šojgu u nemilosti?

Sa Surovikinom, Kadirovim i Prigožinom sada su tri ultraradikala na istaknutim mjestima. Te pozicije im omogućavaju usmjeravanje ratnog angažovanja prema njihovoj volji. Sva trojica navodno imaju loš odnos sa ruskim ministrom odbrane Segejem Šojguom. I on je bespogovorno odan Putinu kao i oni, ali za razliku od njih svoje svađe ne iznosi u javnost. Od marta Šojgu nije često u javnosti. Ukrajinska vojna obavještajna služba kao i „Grey zone“, kanal na Telegramu blizak Prigožinu, izvijestili su da su smijenjeni i Šojgu i šef generalštaba Valerij Gerasimov. Navodna imena novih ljudi su guverner Tule Aleksej Djumin i general Aleksandar Matovnikov. Do sada ti navodi nisu potvrđeni.

Vladimir Putin i Sergej Šojgu

Gardijan piše da nisu samo ruski vojni blogeri nezadovoljni izostatkom vojnih uspjeha i za to okrivljuju stare Putinove kadrove kao što je Šojgu. Izgleda da cijela ruska elita moćnika očajnički balansira između sopstvene suzdržanosti i prilagođavanja trenutnim miljenicima. „U vremenu ludaka, moraš se praviti da si jedan od njih“, citira se jedan izvor iz krugova bliskih vlasti. Gardijan navodi da bi Šojgu svoje pomjeranje sa sadašnje pozicije doživio kao olakšanje, pošto „traži izlaz iz ove bijede“.

Nije sigurno da li će novi kadrovi u vojnom vrhu donijeti preokret u ratu. „Institut za studije rata“ u svom izvještaju od 9. oktobra procjenjuje to ovako: "Putinu ne polazi za rukom to što njegovi tvrdolinijaški birači zahtijevaju – da pobjedi u ratu. Rotacija visokih oficira neće riješiti sistemske probleme, koji su od početka invazije paralizovali ruske operacije, logistiku, vojnu industriju i mobilizaciju. Žrtveni jarci mogu za izvjesno vrijeme odvratiti pažnju od kritike njegove ličnosti, a to da ona raste i među njegovim pristalicama vjerovatno je predznak i budućih nezadovoljstava u tom lageru“. Napokon, duhovi koje je Putin prizvao, mogli bi mu napraviti sasvim nove probleme: Na Telegramu je organizacija „Gulagu.net“, koja se bori protiv mučenja i nehumanih uslova u ruskim zatvorima, izvjestila da se na frontu desio „niz izgreda“, navodeći da je u oblasti Donjecka borac Vagnera ubio potpukovnika ruske vojske. To navodno nije prvi incident takve vrste.

dd/tagesschau

