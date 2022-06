Džonson preživio glasanje o nepovjerenju

Britanski premijer Boris Džonson sačuvao je povjerenje poslanika konzervativaca pošto je za njegovu smjenu glasalo 148, a protiv 211 poslanika.

Povod za glasanje o nepovjerenju bila je takozvana partygate, afera sa posjetama Džonsona i stranačkog vrha zabavama u vrijeme dok je Ujedinjeno Kraljevstvo bilo u strogom lokdaunu zbog pandemije.

Prema izvještačima s lica mjesta, Džonson je pred glasanje iza zatvorenih vrata ubjeđivao poslanike zašto treba da ostane na funkciji, podsjećajući da su pod njegovim vođstvom izbori dobijeni najubjedljivije u posljednje četiri decenije.

Kako je politički preživio glasanje pred 359 torijevaca, Džonson je sada po zakonu godinu dana zaštićen od novog glasanja o nepovjerenju u svom poslaničkom klubu.

Glasanje poplatnom spisku?

Unutarstranački okršaj inicirao je takozvani Komitet 1922, grupa konzervativnih „poslanika iz posljednjih klupa“ (bankbenchers – izraz za poslanike koji nemaju funkciju u izvršnoj vlasti). Oni su uspjeli da okupe više od 15 odsto poslanika, što je uslov da se postavi pitanje o povjerenju.

S druge strane, gotovo polovina Džonsonovih partijskih drugova iz Donjeg doma parlamenta ima neke funkcije u vlasti, recimo uloge državnih sekretara, i njihova privrženost Džonsonu bila je odlučujuća.

Na tu činjenicu se osvrnuo i konzervativac Rori Stjuart, koji je 2019. bio protivkandidat Džonsonu za vrh stranke.

„Precrtajte glasanje po platnom spisku – i pogledajte slobodne glasove poslanika iz zadnjih klupa. Skoro 75 odsto torijevskih poslanika koji nisu pod (Džonsonovim) patronatom, glasalo je protiv njega. Ovo je kraj Borisa Džonsona. Jedino je pitanje koliko će se agonija produžiti“, naveo je Stjuart na Tviteru.

Uoči glasanja poznavaoci političkih prilika navodili su da bi Džonson mogao da podnese ostavku čak i ako dobije tijesno poverenje. Sada ostaje da se vidi kako će premijer tumačiti ovakav ishod koji ugledni Gardijan naziva „neočekivano jakom pobunom“ u partiji. Džonson sam pak govori o "ubjedljivoj pobjedi".

Sveža anketa Ipsosa pokazuje da 58 odsto Britanaca želi da Džonson napusti funkciju.

Istraživači javnog mnjenja ukazivali su da ni rat u Ukrajini, kao ni eksplozija troškova života u Velikoj Britaniji nisu pomogli Džonsonu da se zaboravi partygate i da ponovo čvrsto zajaše u sedlo.

Lider opozicionih laburista Kir Stermer naveo je da Britanci sada imaju izbor između podijeljenih konzervativaca koji su podržali Džonsona ili ujedinjenih laburista koji „imaju plan da riješe krizu s troškovima života i povrate povjerenje u politiku“.

Pedeset funti i veliki politički ceh

Džonson je mjesecima u škripcu zbog učešća u žurkama u kabinetu i rezidenciji tokom protekle dvije godine dok su veća okupljanja u Velikoj Britaniji bila zabranjena.

Krajem maja je u internom izvještaju istraženo šesnaest takvih okupljanja kojima je Džonson prisustvovao, uz ocjenu da su bila nedopustiva i da politički vrh treba da snosi posljedice.

Jedna od takvih zabava bila je proslava premijerovog rođendana, a dvije su održane tokom dana žalosti pred sahranu princa Filipa.

Boris Džonson, jedan od glavnih zagovornika Bregzita, više puta se izvinjavao, ponavljajući da nije bio svjestan da krši pravila. On i njegov tim tvrde da je rođendanska „zabava“ zapravo bila kad je tridesetak saradnika svratilo u kabinet da mu čestita, te da su se tu zadržali desetak minuta.

Policija je u vezi s kršenjem zabrane okupljanja u Dauning stritu 10 kaznila stotinak ljudi. Sam Džonson morao je da plati pedeset funti.

Premijer je na meti kritika i zbog skupog renoviranja rezidencije koje je platio jedan stranački mecena, kao i pokušaja da mijenja pravila kako bi pomogao stranačkom drugu koji parlamentu nije prijavljivao posliće sa strane.

Prema ocjeni lijevo-liberalnog Gardijana, Džonson, nekada velika nada konzervativaca i čovek kojem skandali do skoro nisu mogli ništa, sada je praktično prežaljen.

„Možda će potrajati još nekoliko sedmica ili mjeseci, ali Boris je pečen. Konzervativci će provesti to vrijeme boreći se međusobno do smrti. I to dok je zemlja na koljenima“, komentariše list. „Kakvo nasljeđe. Mora da je Džonson ponosan."

Boris Džonson (57) je na funkciji premijera od jula 2019. godine.

