Džej Di Vens - novi potpredsjednik SAD

Kada ga je Donald Tramp u julu ove godine imenovao za svog potpredsjednika, mnogi su to vidjeli kao dokaz uspona Džej Di Vensa unutar Republikanske partije. Nakon ovih izbora, mnogi posmatrači Vensa vide kao nasljednika u Trampovom pokretu „Učinimo Ameriku ponovo velikom” (Make America great again) – i stoga i kao obećavajućeg kandidata Republikanske stranke 2028.

No, kontrasti se takođe ističu: njujorški preduzetnik Tramp se više od četiri decenije javno predstavljao kao veoma moćna ličnost, sa političkim stilom koji uz to ide. 40-godišnji Džej Di Vens, pak, predstavlja sasvim drugu Ameriku.

Vens je tek kasnije uzeo to prezime od svoje bake i djeda po majci. Oni su preuzeli brigu o Džejmsu Dejvidu Boumenu (prethodno Vensovo ime), kada je njegova majka zapala u probleme s drogom i alkoholom. Nakon što je završio srednju školu, Vens je napustio industrijski gradić Midltaun u Ohaju i prijavio se u vojsku. Kao reporter bez direktnog učešća u borbama, proveo je 2005. godine šest mjeseci u Iraku. Nakon povratka u Sjedinjene Države, diplomirao je na Državnom univerzitetu u Ohaju i na kraju na Pravnom fakultetu Univerziteta Jejl (Yale). Zatim je osnovao firmu koja je ulagala rizični kapital u tehnološku industriju u Kaliforniji.

Na Jejlu je upoznao i svoju buduću suprugu: 2014. Vens se oženio Ušom Čilukuri, koja je indijskog porijekla. Par ima dva sina i ćerku.

Vens sa suprugom Ušom Foto: Carolyn Kaster/dpa/AP/picture alliance

Od Trampovog protivnika do MAGA senatora

Vens je iznenada postao poznat 2016. godine, kada je objavljena njegova autobiografska knjiga: "Gorštačka elegija”. U to vrijeme bestseler je hvaljen kao prozor u realni život ljudi koji su radili u industriji čelika, koja je pak bila u opadanju. U novembru iste godine, tijesna većina u regionu o kojem je pisao Vens – tačnije u državama Viskonsin, Mičigen i Pensilvanija - pomogla je Donaldu Trampu da pobijedi na izborima.

Vens je bio pozivan u televizijske i radio emisije kako bi govorio o svom rodnom regionu. U intervjuu za javni radio NPR prije izbora, on je rekao da ne podnosi Trampa i da će vjerovatno glasati za Hilari Klinton. Istovremeno, on je predvidio da će fenomen-Tramp podržati bijela radnička klasa, koja „nije nužno siromašna, ali se osjeća kulturno izolovano i pesimistično po pitanju budućnosti. To je jedan od najvećih, ako ne i najveći faktor zašto neko podržava Donalda Trampa".

“Gorštačka elegija” dobila je mnogo pohvala i od suosnivača platnog servisa PayPal-a Pitera Tila. Američki milijarder, rođen u Njemačkoj, bio je i dugogodišnji Vensov mentor i jedan od prvih istaknutih Trampovih pristalica iz Silicijumske doline. Njujork tajms je ovog jula objavio da je Til dogovorio prvi sastanak njih dvojice 2021. Sljedeće godine, Džej Di Vens je promijenio svoj javni stav o Trampu – i ušao u američki Senat kao republikanski kandidat za Ohajo.

Vensova "Gorštačka elegija" je ekranizovana - Glen Klouz u glavnoj ulozi Foto: Netflix/ZUMA Press/imago images

Kontroverze u kampanji i uglađeni nastupi

Tokom predizborne kampanje, Vens je važio za važnog ambasadora kampanje - i to ne bez kontroverzi. Ubrzo nakon što je postao kandidat Donalda Trampa za potpredsjednika, ponovo se pojavio intervju iz 2021., u kojem je opisao Sjedinjene Države kao zemlju koju vode „dame bez djece s mačkama". Mnoge demokrate, ali i pop zvijezde poput Tejlor Svift, osudile su tu izjavu.

Vens je izazvao dodatni gnjev, kada je na društvenim mrežama lažno tvrdio da imigranti sa Haitija jedu pse u Springfildu, njegovoj matičnoj državi Ohajo. Tramp je kasnije ovu lažnu tvrdnju čak pomenuo u TV debati sa demokratkinjom Kamalom Haris.

U sopstvenoj debatiprotiv Tima Volca, Džej Di Vens je, prema navodima kritičara, postigao tek tijesnu pobjedu. Mediji su njegov nastup ocijenili kao „uglađen“ (Politico), „jasan“ i „dominantan“ (New York Times) i „glatko odrađen“ (CNN). Ipak, Vensov nastup imao je jednu slabost: on se nije dao navesti na to da prizna kako je Tramp izgubio izbore 2020. godine od Džoa Bajdena – što je tema kojom je Valc uspio da zada udarac Vensu.

Od neprijatelja do saradnika - Tramp i Vens Foto: William Volcov/ZUMA Press Wire/IMAGO

Vens - budućnost republikanaca

Na poziciji potpredsjednika, Džej Di Vens imaće veliku administrativnu moć. Kao predsjedavajući Senata, potpredsjednik može dati odlučujući glas u slučaju kada je broj senatora koji glasaju 'za' i 'protiv' izjednačen, sa po 50 glasova. Takođe, potpredsjednik može privremeno preuzeti sve predsjedničke dužnosti u slučaju kada je predsjednik SAD privremeno nesposoban za rad.

Bilo kako bilo Džej Di Vens je stigao u centar moći Republikanske stranke - njegovi stavovi o ključnim pitanjima kao što su pravo na abortus, imigracija i spoljna politika biće pod pažljivom prismotrom. Jer, njegove pozicije mogle bi oblikovati smjer Republike stranke u eri poslije Trampa.

