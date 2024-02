CPAC 2024: veliki konzervativni show Donalda Trumpa

CPAC (Conservative Political Action Conference) je godišnji sastanak američkih konzervativaca, konzervativnih aktivista i gostiju iz cijelog svijeta. Ovaj put je skup održan u Marylandu, u blizini Washingtona. Mnogi posjetitelji su odjenuli blještavu odjeću, jarke boje, s puno motiva u znaku američke zastave koju se može vidjeti čak i na obući koju nosi Roberta Sikkelee Curtain: "Ja sam ovdje da podržimDonalda Trumpa i Isusa Krista. Mi, narod, mi ne želimo na dužnosti (predsjednika SAD-a, nap. red.) nekoga tko je dio establišmenta.” Na njezinoj crvenoj haljini, velikim slovima stoji natpis: MAGA, skraćenica za slogan "Make America Great Again”, pod kojim je Trump vodio predizbornu kampanju 2015./2016.

Ali nije ona usamljena, taj slogan se može vidjeti posvuda. Na trenutak se može zaboraviti da zapravo još nije pala službena odluka o tome tko će biti predsjednički kandidat Republikanske stranke.

Za MAGA-fanove Trump je već sad pobjednik

Paralelno s održavanjem CPAC-a, ljudi u Južnoj Karolini su izašli na birališta, na tzv. „Primaries" –redizbore na kojima stranački članovi odlučuju o tome tko će biti predsjednički kandidat ili kandidatkinja. Južna Karolina (South Carolina) je domovina Nikki Haley, jedine preostale Trumpove konkurentice u borbi za nominaciju republikanaca. Ali i prije nego što je objavljen rezultat iz J. Karoline, za mnoge delegate CPAC-a je jasno da je Trump pobjednik. No, Haley kaže da ne namjerava odustati od utrke za nominaciju. Tek nešto kasnije tijekom vikenda stiže vijest da je bivši predsjednik u Južnoj Karolini dobio podršku 60 posto birača.

„Ja ću definitivno glasati za Trumpa. Haley ne bi bila dovoljno popularna", kaže Kevin Miller. „Trump je samouvjereniji, on je upravo ono čemu se mnogi ljudi nadaju", dodaje ovaj 19-godišnjak, član Kluba republikanca na kršćanskom Hope Collegeu u Michiganu. On je, dodaje, fan Trumpove vanjske politike, pogotovo po pitanju stava prema granicama: „Dovoljno dugo su bile otvorene, možemo ih zatvoriti."

MAGA-fanovi na CPAC-u Foto: Franziska Wüst/DW

"Globalizam će umrijeti!”

Na glavnoj pozornici CPAC-a za to vrijeme organizator skupa Matt Schlapp "zagrijava” publiku uoči Trumpovog nastupa: „Tko je spreman za spas Amerike? Globalizam će umrijeti!" Ljudi aplaudiraju i skandiraju „SAD". A nakon toga jedan glas iz pozadine najavljuje "budućeg predsjednika Sjedinjenih Država”.

Donald Trump stupa na pozornicu. 77-godišnji desni populist se prezentira kao spasitelj Amerike, Amerike koja je tijekom Bidenovog predsjedničkog mandata skliznula u kaos i kriminal. Teza koju ne potvrđuje službena statistika. Glas za njega je glas za slobodu, kaže Trump. Pritom se referira na vlastitu situaciju: istražni postupak protiv njega, u slučaju Stormy Daniels, kao krajnju posljedicu bi mogao imati zatvorsku kaznu u trajanju od dvije do četiri godine. Trump je, kako se sumnja, porno-glumici platio novac kako bi o cijelom slučaju, odnosno o navodnoj aferi s njim –šutjela i kako bi se sve gurnulo pod tepih.

"Ne možemo pustiti demokrate da pobijede"

Israel Markowitz već na prvi pogled izgleda kao ultra-fan Donalda Trumpa. Nosi majicu na kojoj stoji natpis „Židovi za Trumpa”. Na predizborima bi, kaže Markowitz, radije glasao za Haley: „Mislim da ona ima bolji karakter. Ona je suprotnost Trumpu, on je neugodan čovjek." I svejedno ga sve to ne sprječava da sad glasa za Trumpa, dodaje on. I to nakon što je shvatio da Haley nema šansi za uspjehom: "Moram podržati našeg kandidata, ne možemo pustiti demokrate da pobijede.”

Markowitz ovdje nije jedini koji nije od početka bio uvjeren u Trumpa. I posjetitelj CPAC-a Brandon Weichert je favorizirao izvorno Rona DeSantisa, guvernera Floride. Ali kaže da ga je Trumpov govor uvjerio: "Podsjetio me je na Trumpa iz 2016. Bio je dobro raspoložen, on je borac. On je netko tko stalno nastavlja dalje, bez obzira na to što se dogodi, i ja to poštujem." Osim toga i Trumpova predsjednička bilanca govori njemu u prilog, kaže Weichert. Ljudi koji su došli na CPAC, Nikki Haley povezuju s establišmentom, s korporativnim ljudima i globalistima, dodaje on. "Ovo nije njihovo vrijeme. Trump je pravi izbor", zaključuje Weichert.

Donald Trump i Javier Milei na CPAC-u Foto: Argentine Presidency/REUTERS

Međunarodno umrežavanje konzervativaca

Na CPAC nisu došli samo Amerikanci. Osim Trumpa, na konferenciji je govorio i argentinski predsjednik Javier Milei, koji trenutno svoju zemlju pokušava podvrgnuti ekonomski-liberalnom "tretmanu”, koji po mnogima uključuje i drastična sredstva, na primjer štednje. Na CPAC su došli konzervativci iz cijelog svijeta. Weichert priča da je vidio i sudionike iz europskih zemalja, među njima i zastupnike njemačkog AfD-a. Monica Cotenescu, dopredsjednica Republikanske stranke iz Rumunjske, također je došla na skup kako bi se povezala s konzervativcima iz drugih zemalja – kako bi susrela „Mr. Trumpa".

„On je showman, on motivira ljude na to da mu aplaudiraju, on tjera ljude na to da ga vole”, kaže Cotenescu.

Istovremeno s održavanjem CPAC-a upriličena je i svojevrsna kontra-priredba, to je Principles First Summit, skup umjerenih konzervativaca u Washingtonu. Neki od njih otvoreno su rekli da se protive Trumpovoj kandidaturi, među njima i utemeljitelj prvog skupa Heath Mayo. Dan uoči konferencije on je za DW rekao da se boji kako bi s Trumpovom pobjedom moglo doći do transformacije Republikanske stranke: "To će biti stranka izolacionizma, to će biti stranka teoretičara zavjere o državi unutar države, koja djeluje protiv prosječnih Amerikanaca.” Ali i dodaje kako vjeruje u to da će njegova zemlja spriječiti da Trump pobijedi.

Trump je ciljano odabrao mjesto na kojem će održati svoj govor. Za njega CPAC, kako je rekao, nije samo konferencija konzervativaca, već skup njegovih istomišljenika: "To je skup ljudi sa zdravim ljudskim razumom, to je zajednica.”