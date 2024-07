COVID-19: maske sumnjive kvalitete

Radi se o ozbiljnoj sumnji. Početkom 2021. godine u jednu ustanovu za njegu starijih osoba kod Neumünstera u saveznoj zemlji Schleswig-Holstein „ušao" je koronavirus. Preminulo je petero stanara. Savezna vlada je tom domu poklonila takozvane polumaske za filtriranje čestica (PfH) radilo se o modelu KN95 iz Kine. Iako su te maske bile „provjerene", na nekima od njih su uočene znatne manjkavosti po pitanju kvalitete.

Državno odvjetništvo u Kielu je pokrenulo istragu zbog sumnje u kršenje odredbi Zakona o medicinskim proizvodima. No, ono nije uspjelo nedvojbeno saznati jesu li te neispravne maske koje je nabavilo Savezno ministarstvo zdravstva (BMG) bile doista uzročnik širenja infekcije. Istražni postupak je zato bio obustavljen.

No, i Ministarstvo zdravstva savezne zemlje Schleswig-Holstein u Kielu je imalo određene dvojbe oko maski, te je u veljači 2021. na svojoj web-stranici objavilo upozorenje u vezi tog modela: ne koristiti! Ne može se isključiti da maske ne ispunjavaju svoju funkciju, odnosno da se tako utječe na prijenos infekcije, stajalo je u tom upozorenju.

Tadašnji ministar zdravstva Schleswig-Holsteina, Heiner Garg, prisjeća se kako je na početku pandemije vladalo kaotično vrijeme, nije bilo dovoljno maski, a ustanove za njegu starijih osoba i bolnice su, kaže, očajno od vlasti na razini njemačkih pokrajina tražile pomoć: „Mi smo to naravno prebacili na saveznu razinu", kazao je FDP-političar za ARD-Hauptstadtstudio.

Poruka upućena tadašnjem saveznom ministru zdravstva Jensu Spahnu (CDU) je glasila: „Nabavi nam što god možeš dobiti. To se mora reći da je tako bilo. Ali čim se riješila ta situacija u kojoj je vladala nestašica maski, mora se naravno ljudima dati dobar materijal."

Uzročno-posljedična veza?

U ustanovi kod Neumünstera to očito nije bilo tako. Tragičan slučaj, koji je narušio povjerenje u maske koje je nabavila savezna vlada. Prije svega zbog toga što je Ministarstvo zdravstva otprilike godinu dana prije toga snizilo kriterije za provjeru kvalitete uvoznih zaštitnih maskišto se primjerice odnosilo i na efikasnost filtera na maskama.

Ministar zdravstva Njemačke u vrijeme korone Jens Spahn Foto: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Jedan za sada neobjavljeni izvještaj Saveznog ureda za reviziju, u koji je uvid imala redakcija ARD-Hauptstadtstudio, skicira procese koji su se tada odvijali u Saveznom ministarstvu zdravstva. Sudeći po tim navodima, Ministarstvo je u travnju 2021. odlučilo skratiti proces provjere kvalitete uvoznih maski kako bi ubrzalo cijeli proces, odnosno uštedjelo (dragocjeno) vrijeme.

Taj postupak je na samom početku pandemije bio opravdan, smatra Savezni ured za reviziju, i to iz straha od toga da stanovništvo neće biti opskrbljeno dovoljnom količinom maski protiv koronavirusa. Njemački revizori ipak naglašavaju da je Ministarstvo s takvom praksom trebalo prekinuti od lipnja 2020.

U izvještaju stoji: „Za Savezni ured za reviziju je neshvatljivo i neprikladno da je BMG nastavio prakticirati skraćeni postupak provjere i nakon što je u akutnoj medicini u ljeto 2020. bila otklonjena moguća kriza s opskrbom maskama.” Ministarstvo je od srpnja 2020. počelo s planiranjem opskrbe zaštitnim maskama više od 30.000 ustanova za njegu ljudi isporuka maski je bila planirana za zimu 2020./2021. Ministarstvo je za svaki slučaj ujedno isključilo bilo kakav oblik svoje odgovornosti za isporučene maske.

Ogroman gubitak povjerenja

Političarka Zelenih Paula Piechotta to ne može shvatiti. Ona je tijekom pandemije koronavirusa radila kao liječnica u Sveučilišnoj klinici u Leipzigu. Za ARD-Hauptstadtstudio je rekla „da je to prije svega rezultiralo ogromnim gubitkom povjerenja među građanima, što je bio jedan od razloga za to da je nekoliko milijardi maski ostalo neiskorišteno, te da ih se sad na skup način mora spaljivati.”

FDP-ova političarka Kristine Lütke sličnog je mišljenja. Njezina obitelj u blizini Nürnberg vodi jedan dom za skrb o starijim i nemoćnim osobama. Početak pandemije je za politiku i društvo bila izvanredna situacija u kojoj se moralo brzo donositi odluke, kaže ona. I dodaje: „Najkasnije od lipnja 2020. Savezno ministarstvo zdravstva se moralo vratiti regularnoj proceduri provjere maski."

Tijekom zime 2020. u BMG-u su se očito pojavile sumnje oko toga može li se uopće maske provjerene po toj skraćenoj proceduri uopće staviti u promet. Retrospektivna promjena pravne regulacije trebala je na koncu otkloniti te sumnje.

Savezni ured za reviziju je na novinarsko pitanje ARD-a u tom kontekstu odgovorio: "Cilj promjene zakona je bio retroaktivno osiguravanje korištenja maski koje je BMG nabavio i onda po vlastitim kriterijima provjerio njihovu kvalitetu.” Ta pomalo komplicirana formulacija ustvari znači da se BMG naknadno htio osigurati da su maske bile u dovoljnoj mjeri sigurne da bi ih se moglo dijeliti građanima.

Aktualni savezni ministar zdravstva Karl Lauterbach priznao da je bilo nepravilnosti Foto: Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopress/picture alliance

Taj pokušaj retroaktivnog „korigiranja" zakonske regulacije FDP-ova političarka Lütke je nazvala "posebno zastrašujućim”. I u Saveznom ministarstvu zdravstva u to je vrijeme bilo također određene skepse. Na koncu se ipak tadašnja velika koalicija stranaka Unije CDU/CSU i SPD-a uspjela dogovoriti oko toga da maske koje je provjerio BMG završe u nacionalnim rezervama, u odjelu za zdravstvenu zaštitu.

Na koncu konca, kako tvrdi Savezni ured za reviziju, uvjerljivo najskuplje maske iz uvoza uglavnom nisu bile ni (is)korištene. Većina uvoznih maski koje nisu dobile odgovarajući certifikat u međuvremenu su uništene.

Ministarstvo odbacuje kritike

BMG je Saveznom uredu za reviziju najprije predbacio da krivo prikazuje proces nabave i provjere uvoznih maski, te je izrazio načelnu sumnju oko toga je li taj Ured uopće nadležan za provjeru procesa nabave maski. Ministarstvo se u odgovoru na upit ARD-s referira na „vlastiti postupak ispitivanja". A taj postupak se, kako se dodaje, „primijenio više od 9.000 puta, kako bi se osigurala visoka razina zaštite od infekcije uz pomoć nabavljenih medicinskih zaštitnih maski". I to je BMG-u i uspjelo, tvrdi se iz Ministarstva.

No dan kasnije je savezni ministar zdravstva Karl Lauterbach (SPD) priznao da je bilo nepravilnosti i za ARD izjavio: „U to vrijeme je stvarno postojao nizak standard. U upotrebu su došle i loše maske, to je neupitno. Ali toga danas više nema." Istovremeno je odbio kritizirati tadašnjeg ministra zdravstva Jensa Spahna: „Ja ne ocjenjujem rad svog prethodnika. Mogu samo reći da je tada bilo tako."

Savezna zemlja Schleswig-Holstein je, uzgred, maske koje je nabavilo Savezno ministarstvo zdravstva sama provjerila, te većinu maski vratila zbog manjkave kvalitete. Od 3,5 milijuna maski tipa FFP2 koje je isporučio BMG na koncu je pošiljatelju vraćeno 3,2 milijuna neiskorištenih maski koje su u međuvremenu vjerojatno uništene.

Iris Sayram, Nadine Bader (ARD Berlin)

