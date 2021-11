Christian Schmidt: „Blokade moraju prestati“

Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt dao je intervju austrijskom listu Standard čije dijelove prenosimo.

Standard podsjeća da će naredne sedmice Vijeće sigurnosti UN-a raspravljati o rezoluciji o produženju vojne misije EU-a EUFOR.„Rusija bi željela promijeniti tekst i izbrisati ili oslabiti ovlasti Ureda visokog predstavnika i Vaše ovlasti. Hoće li ostale članice Vijeća sigurnosti UN-a popustiti zahtjevima Rusije i Dodika ili će pružiti otpor?", bilo je pitanje Standarda:

„Poznato je stajalište Rusije da dovodi u pitanje izvršnu vlast visokog predstavnika, a to ponavlja i gospodin Dodik. No, kada je riječ o ovoj rezoluciji, ja ne vidim kod drugih stalnih članica Vijeća sigurnosti da se može raditi na jednom takvom limitiranju Daytona. Ukoliko se ne bi produžila misija Eufor-Althea, to bi u svakom slučaju dovelo u pitanje stabilnost u Bosni i Hercegovini. Stoga se sada mnogo poduzima kako bi se došlo do zajedničke rezolucije s Rusijom", rekao je Schmidt.

„Ustavni sud će odlučivati ​​o zakonima za povlačenje iz zajedničkih bosanskohercegovačkih institucija koji bi trebali doneseni u Skupštini Republike Srpske. U kojem slučaju biste iskoristili svoj mandat i intervenirali", pitao je Standard.

Schmidt je rekao: „Međunarodna zajednica mora u ovoj situaciji imati spremne sve instrumente, uključujući i one koje ima visoki predstavnik i one koje su neki već smatrali potpuno suvišnima. Ne smije doći do toga da suverenitet Bosne i Hercegovine bude još samo prazna ljuštura. No imam snažan dojam da neki ljudi već vide da je gospodin Dodik malo pretjerao. Ako pogledate rezultat glasanja o izlasku iz Zajedničke agencije za lijekove, u Skupštini Republike Srpske za to je glasalo samo 43 od 85 zastupnika. Jer ako se postupak odobravanja više ne bi primjenjivao, opskrba lijekovima u RS-u će biti dovedena u pitanje. Ljudi, koji trebaju lijekove, tako postaju objekat u pregovorima koji imaju druge ambicije. Po ovom pitanju može se računati na mene."

Na pitanje šta mislite o politici ohrabrivanja Dodika od strane nekih aktera, primjerice time da bi raspodjela državne imovine trebala ići njemu u prilog kako bi srpski predstavnici mogli nastaviti s radom u institucijama, Schmidt je, između ostalog, rekao: „Ne može biti da neko danas postavlja uvjet, a sutra dolazi sa još više uvjeta. Blokade moraju prestati. Njemački socijaldemokrat Herbert Wehner je njemačkoj oporbi, koja se u njegovo vrijeme iselila iz parlamenta, povikao: "Ko se iseli, mora se opet useliti!" Ja dakle čekam na useljenje. Posljednjih deset godina je pokazalo da nema smisla igrati ovu igru."

Novinarka Standarda je konstatirala da su u trenutnu kriznu diplomaciju uključene i susjedne zemlje Srbija i Hrvatska. „Nije li to miješanje opasno?", glasilo je pitanje.

Schmidt je rekao „to su i ostaju susjedne zemlje". „No ima smisla uključiti ih, ja među partnerima za pomoć računam i sa sadašnjim predsjedavajućim Vijećem EU, slovenačkim premijerom Janezom Janšom. Jer sve te političare iz susjednih zemalja ujedinjuje jedno: Oni ne žele eskalaciju krize. Stoga se dakle potiče na to da se ponovno zajedno sjedne za stol. To se odnosi i na Europsku uniju."

