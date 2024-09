Campus-Projekt 2024: Tan Dunova Oda miru

U mirnom Weikersheimu, malom gradiću u ljupkoj dolini rijeke Tauber, na probama se, tokom vrelih dana kasnog ljeta 2024., okupilo skoro 200 mladih muzičara između 17 i 27 godina: cijeli Njemački omladinski orkestar i Svjetski omladinski hor, sa preko 84 pjevačice i pjevača iz 41 zemlje.

Weikersheim je, naime, sjedište njemačke sekcije Jeunesses Musicales, svjetske organizacije koja od 1945. godine omogućava mladim ljudima iz cijelog svijeta da zajedno muziciraju - u nadi da ljudi koji zajedno muziciraju kasnije neće voditi ratove jedni protiv drugih.

Natascha Botchway (prva s desna), violinistkinja Njemačkog omladinskog orkestra Foto: Stephan Klein

"Luda atmosfera" i naporan rad

Sedmicu dana radilo se na programu: Beethovenova Deveta simfonija, čija premijera je već imala 200-godišnji jubilej, i novo, samo za ovaj projekat, stvoreno djelo: "Choral Concerto: Nine" od Tan Duna.

Kineski maestro koji živi u Šangaju i New Yorku, već nagrađen Oscarom (za muziku za film "Tigar i zmaj"), komponovao je djelo po narudžbi više međunarodnih institucija, među kojima je i Deutsche Welle. On je lično došao u Weikersheim kako bi sa mladim muzičarima radio na svom najnovijem djelu i Beethovenovoj Devetoj simfoniji.

Kada se skoro 200 ljudi između 17 i 27 godina okupi, a raspored proba uključuje i "šarene večeri" u, za orkestre prilagođenom, party-podrumu, na setu definitivno vlada drugačija atmosfera nego na rutinskoj probi jednog profesionalnog ansambla.

"To što smo svi ovdje zajedno, što se govori mnogo različitih jezika i, prije svega, što smo svi mladi - to je nevjerovatno! Atmosfera je jednostavno luda!", oduševljeno kaže Natascha Botchway, violinistkinja Njemačkog omladinskog orkestra (Bundesjugendorchester), za Deutsche Welle. "Nismo samo dobro raspoloženi, imamo energiju, imamo ogromnu volju da muziciramo! I to se osjeti na probama."

Kineski kompozitor Tan Dun u razgovoru za DW Foto: Stephan Klein

Definitivno se naporno radilo, s zadovoljno konstatuje Jörn Andresen, koji je u svojstvu drugog dirigenta pripremao projekat. "Ono što se ovdje razvilo za samo jednu sedmicu u smislu znanja, inteligentne svirke i pjevanja, te po pitanju intenziteta, zaista je vrijedno pažnje", kaže on.

Tan Dun u dijalogu s Beethovenom

Kompozitor i dirigent Tan Dun, koji je u završnoj fazi proba doputovao iz Šangaja u Weikersheim, nije mogao sakriti svoje oduševljenje tokom razgovora za Deutsche Welle: "Ovi mladi ljudi mi daju više nego što ja njima mogu dati", pohvalio je mlade muzičare. "Prije svega: oni su tako miroljubivi!"

Umjetnost mirnog suživota s drugima i cijelim svijetom je za Tan Duna centralna poruka Devete simfonije - poruka koju on želi dalje razvijati: "Za mene Beethoven govori s duhom, on takođe govori s prirodom i univerzumom - s vazduhom, kišom, olujama, vodom. Moje novo djelo je komponovano iz perspektive Majke Zemlje. Beethoven i Schiller kažu: 'Svi ljudi postaju braća i sestre.' Ja bih pak rekao: Nisu samo svi ljudi braća i sestre; i oblak ili oluja u šumi takođe pripadaju porodici."

Njemački omladinski orkestar i Svjetski omladinski hor Foto: Stephan Klein

Tan Dunova "Nine": Dijalog između Istoka i Zapada

Beethoven je dugo tražio odgovarajući tekst prije nego što je izabrao „Odu radosti" Friedricha Schillera. Slično tome, Tan Dun je svoj put do svoje "Nine" započeo traženjem odgovarajućeg teksta. Izabrao je drevnu kinesku liriku i kombinovao stihove trojice velikih kineskih pjesnika s izborom iz stihova Fridricha Schillera. Tako je već na nivou samoga teksta nastao dijalog između Zapada i Istoka. "Neki stihovi potiču iz taoističkih i budističkih tradicija", kaže Tan Dun, koji se čitav život kulturno kreće između Evrope i Azije. Neke riječi su samo zvuk, skoro pa "besmisao". Za njega najveći zvuk leži u tišini. Tan Dun koristi istu orkestraciju i istu snagu hora kao Beethoven. "Uzimam njegove instrumente, ali razvijam potpuno drugi jezik", kaže kompozitor.

Muzika je "cool" i "pristupačna"

"To djelo je potpuno drugačije od svega što sam do sada svirala", kaže violinistkinja Natascha Botchway. "Mislim da ima mnogo energije, kao i emocija. Na nekim dionicama je takođe veoma pogodno za ples i jednostavno veoma, veoma cool!"

"Ljudi koje često odlaze na koncerte savremene muzike nerijetko imaju određene probleme u percepciji: Dok se razumije jezik nekog kompozitora, djelo je već gotovo, a onda više ne postoji šansa da se ono još jednom čuje", analizira Tan Dunov kolega, Jörn Andresen. "Kod ovog djela će biti drugačije. I pored sve kompleksnosti i višeslojnosti, ono je veoma pristupačno za slušaoca."

Tan Dun sa mladim muzičarima na probi u Weikersheimu Foto: Cem M. Springer/DW

Jörn Andresen u Tan Dunovom djelu prepoznaje određene uticaje Carl Orffove "Carmine Burane" ili ritmički bogatih djela Igora Stravinskog, ali smatra da djelo i njegov autor imaju "sasvim svoj, poseban jezik": "To je uzbudljiva mješavina dalekoistočne religioznosti i evropske orkestralne zvučne kulture - divna sinteza! Takođe, postoji snažna tjelesnost u ovoj muzici: primamljivi ritmovi, prelijepe boje zvuka koje doslovno cvjetaju."

Nakon slavne premijere ovog djela 28. avgusta 2024. u Filharmoniji Tauber, koncertnoj sali u Weikersheimu, uslijedila je evropska turneja na prestižnim pozornicama i lokacijama kao što su Filharmonija na rijeci Elbi (Elbphilharmonie) u Hamburgu, berlinska Crkva sjećanja (Gedächtniskirche) i Concertgebouw u Amsterdamu.

Veliko finale će se održati 7. septembra na Beethovenfestu u Bonnu. Ovaj koncert će biti prenošen uživo na YouTube kanalu DW Classical.

