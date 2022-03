Bundeswehr kupuje borbene avione F-35

Biće to prvi veliki projekt nabavke vojnih aviona otkako je Rusija započela rat i prvi put napala Ukrajinu 2014. godine. Planirana je kupovina do 35 aviona tipa F-35 američkog proizvođača Lockheed Martin, javljaju novinske agencije dpa i reuters, pozivajući se na krugove bliske vladi. Još nije objavljeno koliko bi to trebalo da košta.

Borbeni avion, osposobljen za atomsku bombu

Avioni, kojima će se zamijeniti zastarjeli bombarderi tipa Tornado - posebno su važni kada se radi o njemačkom nuklearnom sudjelovanju. Ovdje se radi o konceptu odvraćanja NATO-a, u okviru kojeg će njemački borbeni avioni, kojima bi u budućnosti raspolagao Bundeswehr, moći nositi nuklearne bombe. Iako nikada nije službeno potvrđeno, smatra se javnom tajnom da je u američkoj bazi u Eifelu pohranjeno 20 termonuklearnih bombi. Za transport i - u slučaju nuklearnog rata - upotrebu tih bombi do sada su bili zaduženi avioni tipa Tornado. No, oni su u međuvremenu postali „oldtimeri". Zato bi ovaj zadatak u budućnosti trebali preuzeti najmoderniji, nevidljivi bombarder F-35. Jedan od razloga je i što se 40 godina stari mlaznjaci tipa Tornado trenutno moraju održavati i modernizirati po sve skupljim cijenama kako bi mogli ići ukorak sa zahtjevima današnjice.

Tornado, star 40 godina, smatra se "oldtimerom", koji guta ogromne sume novca za održavanje i moderniziranje

Cijena modernizacije Bundeswehra

Bombarder F-35 se smatra najmodernijim borbenim avionom na svijetu. Zbog svog posebnog oblika i specijalne farbe kojom je premazan izvana, on odbija radarsko zračenje tako da ga neprijateljski radarski sistemi teško mogu prepoznati i stoga je gotovo nevidljiv za protivnika. Njemačka vlada je prethodno planirala zamijeniti avione tipa Tornado američkim bombarderom tipa F-18, koji je skromniji i jeftiniji model od F-35 ali ipak ima mogućnost uočavanja neprijateljskih radara i napada na njih. Ali ovi bombarderi bi se tek morali certificirati za transport atomskih bombi, dok avioni tipa F-35 već imaju takav certifikat.

Planirana je i nabavka Eurofightera

Osim u svrhe „nuklearnog sudjelovanja", Bundeswehr je bombardere tipa Tornado do sada koristio i za elektronsko ratovanje i izviđanje: ometanje, presretanje i napad na položaje neprijateljske protivzračne odbrane. Prema informacijama dpa, za ispunjavanje ovih zadataka, Bundeswehr namjerava kupiti još 15 Eurofightera. No, proizvođač Airbus ih narednih godina mora tehnički nadograditi i opremiti, što se smatra vrlo zahtjevnim poduhvatom. S druge strane, bombarderi F-35 su već opremljeni za ograničeno elektronsko ratovanje.

Bundeswehr namjerava kupiti još 15 bombardera tipa Eurofighter

Ranija zabrinutost vlade u Berlinu da bi kupovina američkih bombaredera F-35 mogla biti u suprotnosti sa zajedničkim francusko-njemačkim planovima izgradnje evropskog "borbenog aviona budućnosti" (FCAS/ Future Combat Air System) sada je stavljena u drugi plan i, sa stanovišta Berlina, ovaj argumenat više ne stoji.

Koalicijskim sporazumom dogovoren nasljednik Tornada

Zbog Putinove agresije na Ukrajinu planira se značajno noružavanje i modernizacija njemačke vojske Bundeswehra. Kancelar Scholz najavio je otvaranje jednokratnog "posebnog fonda" od 100 milijardi eura i značajno povećanje godišnjih izdataka za odbranu. Ubuduće će se u odbranu svake godine ulagati više od dva posto bruto domaćeg proizvoda. Nabavku borbenih džetova, koji će naslijediti Tornado, dogovorile su tri vladajuće stranke SPD,Zeleni i Liberali (FDP) još u svom koalicionom sporazumu.

Glasnogovornica FDP-a u oblasti odbrane Marie-Agnes Strack-Zimmermann je, s obzirom na ruski napadački rat na Ukrajinu, krajem februara izjavila: "Kao prvi korak na stolu se mora naći nabavka nasljednika Tornada. Sada moramo nabaviti F-35 - najmoderniji borbeni avion na svijetu, koji koriste mnogi naši partneri. Jer, napadi se izvode iz zraka i stoga se moraju priječiti ili se na njih mora adekvatno odgovoriti".

ARD-Tagesschau/agencije/jr

Pratite nas i na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu