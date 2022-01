Bundestag – sve bliža odluka o obaveznom cijepljenju

Pitanje je vrlo sporno, složeno. Za mnoge je to izlaz iz pandemije, za druge lišavanje slobode: uvođenje opće obveze cijepljenja protiv korona virusa. Zapravo, ta obveza do sada postoji samo u nekoliko zemalja. U Europi se, primjerice, na to konačno odlučila jedino Austrija. Tamo bi pravilo trebalo stupiti na snagu od 1.02.2022 godine. U Njemačkoj je tek do sada odlučeno da od sredine marta cijepljenje bude obvezno za zaposlenike u zdravstvenim ustanovama poput bolnica ili staračkih domova.

No, opća obveza cijepljenja mogla bi biti uvedena i u Njemačkojako Bundestag to odluči. Parlament je o tome prvi put raspravljao u srijedu. No odluka još nije donesena. Evo kako je u najkraćem izgledalo mišljenje prisutnih.

Bärbel Bas: "Ljudi od nas očekuju orijentaciju"

Plenarna sala je puna, barem na početku četverosatne rasprave. Tu je kancelar Olaf Scholz (SPD), ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock (Zeleni), ministar zdravstva Karl Lauterbach (SPD).

Raspoloženje je napeto, ispred Bundestaga su prosvjedi, helikopteri prelijeću iznad zgrade.

Na početku je predsjednica parlamenta Bärbel Bas (SPD) pozvala na objektivnu raspravu. Ljudi su iscrpljeni koronom, rekla je ona i upozorila: "Imamo na umu da u ovim napetim vremenima ljudi od nas prije svega očekuju orijentaciju."

Stopa cijepljenja je preniska

Dugo vremena od početka korona krize većina političara u Njemačkoj je odbacivala obvezno cijepljenje, ali nova vlada pod kancelarom Scholzom sada je za to. Dobrovoljno se do sada nije cijepilo dovoljno građana, u srijedu je stopa iznosila 73,6 posto (potpuno cijepljeno bez booster cjepiva).

Problem je sljedeći: to tako ne vide svi zastupnici iz SPD-a, Zelenih i FDP-a. Nova vlada, koja je na vlasti tek od decembra, nikako nije sigurna u vlastitu većinu u Parlamentu po tom pitanju.

Kritika zbog oklijevanja vlade

Zbog toga je Vlada predložila da se saborski zastupnici oslobode ograničenja koja proističu iz tzv. partijske discipline u Klubovima poslanika, kako bi se okupile međustranačke grupe na osnovu toga ko je za ili protiv obveznog cijepljenja. Dakle glasanja na osnovu pripadnosti klubu poslanika nema.

Ekspert za zdravstvo CDU-a Tino Sorge to zamjera: "Volio bih da smo barem imali nacrt kada je u pitanju način vođenja ove rasprave. Nažalost, nemamo ga." Andrea Lindholz iz CSU-a još oštrije kaže da vlada tu odbija raditi svoj posao.

Grupni prijedlozi u Bundestagu: kako to funkcionira?

Partijska disciplina? Izuzeće od toga? Naravno, da je svaki parlamentarac slobodan u donošenju svih odluka. No, prilikom izglasavanja se od parlamentraca uglavnom očekuje da se pridržavaju kursa ili političke linije, koju zastupa njihov Klub poslanika. I to se obično i događa.

No, u Bundestagu je već često vođena rasprava oko pitanja, u kojoj je taj neformalni pritisak uklonjen od samog početka. Zastupnici su službeno ohrabrivani na otvorenu raspravu i traženje saveznika za vlastiti stav u drugim klubovima poslanika. To je bio slučaj, na primjer, s glasovanjem o temama kao što su eutanazija ili o temi pobačaja – dakle o nekim pitanjima savjesti. Tu se formiraju posebne grupacije mimo pripadnosti stranci. Sasvim na kraju se ispostavi koji prijedlog koje grupacije je dobio većinu.

AfD napada druge

U Bundestagu se trenutno naziru tri takve skupine, mada je sliuka dosta nepregledna. Uz to, Klub poslanika "Alternative za Njemačku" (AfD) kategorički je ne samo protiv obveznog cijepljenja, već i protiv svih mjera ograničenja uvedenih zbog korone.

Klub poslanika AfD-a je protiv obveznog cijepljenja i protiv korona-mjera

Čelnik stranke i Kluba poslanika AfD Tino Chrupalla žestoko se obrušio na sve druge stranke: "Došli smo do tačke u kojoj cjepiva gotovo dobivaju vjerski status. Oni bi trebali biti povezujući element za sve građane kako bi mogli biti dio društva." Obvezno cijepljenje, instrument podjele društva? Alice Weidel, čelnica Kluba poslanika AfD-a, provokativno govori o "autoritarnom masovnom ubojstvu".

Wolfgang Kubicki: "Sami ponovo snosite životni rizik"

Protiv obveznog cijepljenja je i skupina koju je pokrenuo potpredsjednik Bundestaga Wolfgang Kubicki iz FDP-a. Ali iz sasvim drugih razloga. Kubicki naglašava da je i sam cijepljen.

Wolfgang Kubicki je cijepljen, ali je ipak protiv uvođenja obveznog cijepljenja

On zahvaljuje proizvođačima cjepiva, ali podsjeća da su dugo vremena gotovo sve strane bile protiv obveznog cijepljenja: "Ideja je bila temeljna: da se državna intervencija mora završiti u određenom trenutku kada svi dobiju ponudu za cijepljenje. I da svako snosi sam individualni rizik za život."

Karla Lauterbacha za obvezu od 18 godina

Druge dvije skupine u Bundestagu zalažu se za obvezno cijepljenje - a većina parlamentaraca za govornicom ove srijede, čini se, naginje jednoj od te dvije skupine. Jedna grupa želi da se cijepe svi stariji od 18 godina.

Ministar zdravstva Karl Lauterbach pripada ovoj skupini, kao i kancelar Olaf Scholz. Lauterbach upozorava da je potrebna brza reakcija: On kaže: "Nećemo napredovati tako što ćemo odgurnuti problem od sebe. Potrebno nam je najmanje pet do šest mjeseci da provedemo obvezu cijepljenja. To znači: ako odlučimo i provedemo to sada, onda ćemo na jesen biti naoružani." Dakle onda, kada bi mogući novi val korona mogao dovesti do ponovnog porasta infekcija.

Obvezno cijepljenje za osobe starije od 50 godina kao kompromis?

Treća skupina zalaže se za obvezno cijepljenje za osobe starije od 50 godina. Paula Piechotta iz Zelenih, liječnica iz Leipziga u Saskoj, jedna je od njih. Da li se ljudi doista cijepe kada se uvede obvezno cijepljenje? Je li tada gotova iscrpljujuća, osuđujuća debate, sve svađe oko toga? Piechotta kaže: "Niko ne može reći hoćemo li zaista imati smirujući učinak u svim saveznim državama i neće li opet ipak biti tendencija ka radikalizaciji."

Paula Piechotta je dio skupine koja se zalaže za obvezno cijepljenje za osobe starije od 50 godina

Obvezno cijepljenje za osobe starije od 50 godina, koje su posebno ugrožene, je dakle svojevrsni kompromis. To je Piechottin prijedlog. Cilj je, kako kaže, konačno stati na kraj pandemiji. A društvo ne dijeliti dodatno.

Kako dalje

Ukoliko od svih ideja i prijedloga na kraju jedan od prijedloga o uvođenju obvezong cijepljenja dobije većinu, onda bi, prema navodima Vlade, do kraja marta mogao biti donesen odgovarajući zakon.

Mnogi detalji su još uvijek nejasni: Kolike bi bile kazne da ako se ljudi ne budu cijepili? Koliko dugo treba trajati obveza? Kako to možete formulirati na pravno ispravan način? Bit će to težak put, to je sigurno.

