Budistički redovnici na Facebooku – opasni po državu

Pričaju viceve, koriste sleng, puno se smiju - i raspravljaju o Budinom učenju: dva budistička redovnika Paiwan Warawanno i Sompong Talaputt su svakog petka uživo na Facebooku i ćaskaju pred milijunima ljudi. Žele budizam učiniti dostupnim posebice mladima, oslobođenim nerazumljivih rituala i zastarjelih pravila.

Kada se početkom septembra 200.000 ljudi uključilo u njihovo prvo javljanje uživo, redovnici su preko noći postali zvijezde društvenih mreža. Nakon nekoliko sedmics imali su 2,5 milijuna pratitelja. Osobito u vrijeme izolacije, mnogi Tajlanđani su se radovali neobičnim redovnicima.

Kritike establišmenta

Ipak odmah su uslijedile oštre kritike budističkog establišmenta, koji je smatrao da je ton emisije neprikladan: redovnici bi, prema navodima, trebali biti časni uzori i ponašati se kao da se posvećuju isključivo duhovnim pitanjima. Nakon samo sedam dana pozvani su da se pojave pred jednim parlamentarnim povjerenstvom kako bi opravdali svoje ponašanje i dobili ukor. Tada im je propisano koliko se mogu hihotati i koliki postotak svog govornog vremena moraju govoriti o čistoj doktrini. "Smijeh je postao opasan za državu", komentirao je redovnik Paiwan Warawanno.

Konzervativci u zemlji misle ozbiljno. Zato što se državna doktrina Tajlanda temelji na autokratskoj ideologiji koja neraskidivo povezuje naciju, religiju i monarhiju. Kralj – poglavar države i tradicionalno cijenjen kao bog – smatra se zaštitnikom budizma i svećenstva, koji zauzvrat uživaju dalekosežne privilegije koje jamči država. Religija, vlada i monarhija se tako međusobno legitimiraju kao neodvojivi elementi tajlandske nacije.

Pritisak stanovništva

Ali sada su svi elementi ovog trostranačkog saveza izloženi neviđenom pritisku stanovništva. Masovni prosvjedi počeli su početkom 2020., prvotno usmjereni protiv vlade premijera Prayuta Chan-ocha, koja je na vlast došla pučem. Međutim, s vremenom su demonstranti počeli tražiti reformu monarhije – zahtjev koji je bio nezamisliv prije pristupanja relativno nepopularnog kralja Vajiralongkorna prije dvije godine.

A i svećenstvo se kritizira. Izvješća o skandalima u hramovima ili korumpiranim redovnicima gotovo su svakodnevno na naslovnicama. Osim toga - osobito od strane mladih - sve je veća kritika zastarjelih struktura, autoritarnog ponašanja, nerazumljivih rituala i sanskrtskih pjevanja. Bio opravdan ili ne, službeni budistički poredak, sa svojim krutim hijerarhijama i krutim pravilima, suočava se s pritiskom.

Kako bi ponovno ojačali svoju poziciju, vodeći budisti, zajedno s političkim konzervativcima, sve više pokušavaju konsolidirati budističko-nacionalističke ideje kao temelj kolektivnog identiteta u Tajlandu – na štetu vjerskih i etničkih manjina u zemlji. Tenor: Svako ko se usuđuje kritizirati službeno budističko učenje nije pravi Tajlanđanin, on je izdajica.

Gotovo 95 posto ljudi na Tajlandu se izjašnjava kao budisti; za mnoge je to jednostavno pitanje reformiranja struktura koje se smatraju zastarjelima. “Budizam sam po sebi nije zastario, samo su metode podučavanja”, objašnjava Paiwan Warawanno, koji je stoga i počeo raditi Facebook Lives. "Ne možete samo nastaviti sa svojim učenjem kao prije, previše je ograničeno, njime nećete doprijeti ni do koga. Tada će naša religija umrijeti, a ja to ne želim", kaže on.

Popularnost kod stanovništva je ogromna – ali pritisak se ne smanjuje: prije nekoliko dana Paiwan Warawanno je tokom svog Facebook live streama objavio da se želi odreći redovničkog života. On je rekao kako je prouzrokovao previše problema svom opatu i njegovom hramu.

