Britance prošla želja za slavljem

„Oprezno, ali nepovratno" – tako je britanski premijer Boris Džonson najavio postupno ukidanje mjera protiv širenja korone u svojoj zemlji. Zatim su 19. jula ove godine u Velikoj Britaniji ukinuta i poslednja ograničenja, kao što su držanje razmaka i nošenje maske. Mladi željni noćnog provoda slavili su „dan slobode", „Freedom Day" – opušteno, u diskotekama i klubovima. Ali sada, sto dana kasnije, mnogima nije do slavlja.

Velika Britanija danas ima jednu od najvećih stopa novih infekcija na svijetu. Sedmodnevna incidencija iznosi oko 485, uz tendenciju rasta. Kampanja vakcinisanja slavljena kao „čudo", jer je na početku išla brže nego u većini članica Evropske unije, zapada u poteškoće, posebno kada je riječ o nastojanjima da se starijim osobama i mladima da dodatna doza vakcine.

Strah od preopterećenja zdravstvenog sistema

U poslednje vrijeme se broj novozaraženih popeo na gotovo 50.000. Više od hiljadu ljudi svakodnevno završi u bolnici, više desetina svakodnevno umre. Nova mutacija korona-virusa, koja je možda malo zaraznija od dosadašnjih, za sada ipak ne izaziva zabrinutost. Na stranačkom kongresu u Mančesteru početkom oktobra, Džonsona su još slavili zbog toga što Velika Britanija „već mjesecima ima jedno od najotvorenijih društava, kao i privredu".

„Oprezno, ali nepovratno" – tako je britanski premijer Boris Džonson najavio postupno ukidanje mjera protiv širenja korone u svojoj zemlji.

Ali stručnjaci, ljekari i ostali, upozoravaju da bi sada zbog pandemije moglo da bude ugroženo obavljanje ljekarskih intervencija u bolnicama. „Dosegli smo limit, a tek je sredina oktobra. Bilo bi nam potrebno veoma mnogo sreće da se nakon tri mjeseca ne nađemo u novoj teškoj zdravstvenoj krizi", kaže Metju Tejlor, direktor Saveza organizacija vlasnika bolnica Nacionalnog zdravstvenog sistema NHS u razgovoru za novine „Gardijan". Savez ljekara BMA (British Medical Association) optužuje vladu da „svjesno djeluje neodgovorno".

Tejlor, kao i mnogi drugi, zahtijeva da vlada aktivira svoj „plan B", najavljen prije nekoliko nedjelja. To bi značilo, recimo, ponovo uvođenje obaveze nošenja maske u pretrpanim prostorima i obavezu pokazivanja potvrde o vakcinaciji pri ulasku na velike priredbe.

Ekonomski interesi

I šef Saveza ljekara BMA Čand Nagpol zahtijeva da se odmah uvedu mjere zaštite od korone. Vlada je, podsjeća, obećala da će aktivirati „plan B" ako bude prijetila opasnost da Nacionalni zdravstveni sistem bude preopterećen. „Kao ljekari koji se nalaze na prvoj liniji fronta, apsolutno možemo da kažemo da je ta tačka sada dostignuta", kaže Nagpol.

Ali, vlada još ne želi da odustane od svoga obećanja velike slobode. Ministar zdravlja Sajid Džavid nedavno je izjavio da još nije vrijeme za aktiviranje „plana B". On je, istina, upozorio da bi broj novih infekcija ubrzo mogao da dosegne i 100.000 dnevno, ali umjesto uvođenja ograničenja, ministar se zalaže da se ljudi snažnije pozovu da se vakcinišu. Džavid je ujedno uz vidno zadovoljstvo objavio da je više od šest miliona ljudi u Velikoj Britaniji dobilo dodatnu dozu vakcine.

Stručnjaci, ljekari i ostali, upozoravaju da bi sada zbog pandemije moglo da bude ugroženo obavljanje ljekarskih intervencija

Kako je objavio onlajn-portal „Politiko", to što vlada istrajava na dosadašnjem kursu moglo bi da ima svoje finansijske razloge. Interna dokumenta iz kojih je „Politiko" u utorak citirao dijelove, pokazuju da su privredu Britanije petomjesečne mjere ograničenja koštale oko 18 milijardi funti (oko 21,4 milijarde evra).

Ubrzati vakcinaciju

Ima više razloga zbog kojih bi Velika Britanija ponovo mogla da zapadne u tešku situaciju kada je riječ o pandemiji. Možda se sada sveti britansko „čudo sa vakcinama", jer dejstvo cjepiva popušta, kako pretpostavlja novinar „Fajnenšel tajmsa" Džon Bern-Mardok koji se bavi analizom podataka. To se dogodilo i u Izraelu. Uporedna statistika različitih zemalja pokazuje takođe da bi okupljanje većeg broja ljudi u zatvorenim prostorima bez ikakvih mjera ograničenja moglo da bude jedan od glavnih razloga za rast broja infekcija, napisao je Bern-Mardok na Tviteru.

Do sličnih zaključaka došao je i epidemiolog Najl Ferguson s Kraljevskog koledža u Londonu. On sa zabrinutošću prije svega gleda na veliku stopu zaražavanja među mladima. Djeca od 12 do 15 godina u Engleskoj za sada dobivaju samo jednu dozu vakcine, a procenat vakcinisanih u toj populaciji je nizak. Ferguson se zato zalaže za vakcinaciju mladih i drugom dozom i ubrzanje ukupne kampanje vakcinisanja.

Za to vrijeme, u Njemačkoj je stanje daleko bolje. Sedmodnevna incidencija je oko 110. Ministar zdravlja Jens Špan želi da krajem novembra okonča, odnosno da ne produži stanje epidemije na nacionalnom nivou, što je osnova za uvođenje mjera ograničenja. To, istina, nije „Freedom Day", jer mjere kao što su držanje razmaka i higijene ostaju na snazi, ali neki upozoravaju da bi ljudi to mogli da shvate i kao kraj svih mjera ograničenja. Da li je to dobar put? U to se s pravom može sumnjati, s obzirom na iskustva iz Velike Britanije.

Pratite nas i na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu