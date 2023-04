BRIKS – centar svijeta nije na Zapadu

Vlada Južnoafričke Republike sa velikim očekivanjima gleda na samit zemalja BRIKS koji se održava od 25. do 27. jula u Johanesburgu. To je deseti takav susret šefova država ili vlada Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južnoafričke Republike.

Diskutuje se o čitavom nizu ambicioznih planova. Ove godine grupom predsjedava Južnoafrička Republika koja se nada da će kroz saradnju sa partnerskim zemljama ojačati svoju privredu.

Ramafosa hoće da povrati povjerenje

Za novog predsjednika Južnoafričke Republike Sirila Ramafosu, samit je prilika da prezentira svoje ambiciozne reformske planove. Za vrijeme vladavine njegovog prethodnika Džejkoba Zume, Južnoafrička Republka je i pored svojih velikih potencijala izgubila svoj ekonomski primat u Africi i zbog teških korupcionaških skandala i zloupotreba vladajućih funkcija skliznula u političku krizu.

Sastanak u Johanesburgu na kojem učestvuju i predsjednik Rusije Vladimir Putin, premijer Indije Narendra Modi i predsjednik Kine Si Đinping, Ramafosa koristi da bi ojačao povjerenje stranih investitora u Južnoafričku Republiku i demonstrirao promjenu političkog kursa.

„Južnoafrička Republika je proteklih godina izgubila priključak na spoljnopolitičkom planu", kaže Filani Matembu, direktor trusta mozgova Institut za globalni dijalog: „I domaća privreda je oslabila. Novi predsjednik sada može da objasni šta su mu prioriteti na planu unutrašnje i spoljne politike", kaže Mutembu za DW. On smatra da će Ramafosa podvući važnu ulogu grupe BRIKS za Južnoafričku Republiku u oblastima finansija, infrastrukture i industrije. No, to ne znači da će ta zemlja da se udalji od svojih tradicionalnih partnera – EU i SAD: „Južnoafrička Republika je uvidjela da spoljni odnosi moraju biti bolje korišćeni za rješavanje lokalnih problema. Zato je privredni razvoj kroz investicije i trgovinu na prvom mjestu".

Pokazati više inicijative

Upravo tome bi trebalo da doprinese BRIKS. Tih pet zemalja hoće da formiraju sopstvene institucije, jer smatraju da tradicionalnim globalnim institucijama dominira Zapad. Nova Banka za razvoj osnovana 2014. trebalo bi da oslobodi te zemlje zavisnosti od Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Sjedište Banke za razvoj je u Šangaju i ona odobrava kredite za nove projekte o kojima se diskutuje na samitu. Brazil je najavio da će raditi na jačanju te banke i potpomagati projekte koji se finansiraju preko nje.

No, na samitu se ne raspravlja samo o ekonomskim pitanjima. „Tu se diskutuje i o dobrom vođenju države, kao i o mogućnostima saradnje na projektima u oblasti nauke i vaspitanja", kaže stručnjak Južnoafričke Republike za BRIKS Ari Sitas, dodajući da njegova zemlja tako želi da odgovori na kritike da nije dovoljno politički agilna.

Rad na novim serumima

Južnoafrička Republika na samitu prezentira i svoje prijedloge o gradnji zdravstvenog centra u Africi u kojem bi trebalo da se radi na serumima protiv malarije, side i tuberkuloze. Na dnevnom redu su i energetska i ekološka pitanja - na primjer smanjenje korišćenja fosilnih goriva. „Ramafosa je donio novu energiju, ali još nije imao šanse da prezentira ideje koje nose njegov rukopis", kaže Sitas za DW.

Odnosi snaga u grupi BRIKS su vrlo različiti. Privredna snaga Južnoafričke Republike nije velika. Kina je pokretačka snaga. „Kina ima važnu ulogu i tokom proteklih deset godina je mnogo učinila za infrastrukturu u Africi", kaže Mutembu. Po njegovim riječima, Kina trenutno nosi dvije trećine ukupne privredne snage ove zajednice: „Kada bi Kina napustila tu grupu, to bi imalo ogromne posljedice po druge zemlje. No, odluke se donose zajednički".

To je jedan od razloga zbog kojeg postoji jaka volja za daljom saradnjom, smatra Jaki Silijers sa Instituta Južnoafričke Republike za bezbjednosne studije: „Svi pokušavaju da profitiraju od posebnog odnosa sa Kinom". Silijers kaže da je grupa BRICS zato posebno važna za njegovu zemlju: „Naš doprinos bruto društvenom proizvodu grupe BRIKS je oko tri procenta, ali naši partneri nas video kao vodeću naciju u Africi". Sljedeći samit bi trebalo da bude održan 2019. godine u Brazilu koji od 2016. ima novog predsjednika. „Test za BRIKS je to što mora da preživi političke promjene koje donose novi ljudi na vlasti", kaže Ari Sitas.

