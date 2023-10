U njemačkom gradu Bottrop počinje šesti Međunarodni filmski festival pod nazivom "Bosna i Hercegovina Looks Around". Ovaj festival nudi priliku da gledaoci uživaju u kratkim filmovima sa fokusom na BiH i širi region.

Ljubitelji filma, ne samo u Botropu, nego i širom svijeta će uživati u filmskim ostvarenjima na festivalu kojim se, kako se to već šest godina ističe, želi pokazati da BiH i region nisu crna mrlja na geografskoj karti. Da nisu bure baruta i mjesto gdje su plodno tlo našli korupcija i kriminal već mjesto na kojem živi i kultura. Filmovi, barem oni iz studentske kategorije moći pogledati i putem interneta, Organizator i ove godine je udruženje „Leben und Lernen in Bosnien“, a biće ponuđene dvije kategorije: glavna i studentska kategorija. Samir Čorkadi, direktor umjetničkog dijela festivala za DW kaže: „Lokalnoj publici želimo ponuditi filmska ostvarenja iz BiH i Zapadnog Balkana i ponuditi prostor za razgovor i razumijevanje. Sa studentnskom kategorijom želimo ponuditi prostor studentima i mladim stvaraocima iz BiH i regiona da svoja djela prikažu široj publici u regionu i svijetu. Uvjereni smo da će festival ispuniti očekivanja i zacrtane cljeve jer u ovim vremenima je festival ovakvog karaktera potrebniji nego ikad."

„Filmovi imaju sposobnost da sruše naše predrasude"

Samir Čorkadi i Herbert Schröer Foto: Bosnia Herzegovina Looks Around Filmfestival

Herbert Schröer, podpredsjednik udruženja „Leben und Lernen in Bosnien" kaže da „filmovi imaju sposobnost da sruše naše predrasude, prošire našu svijest o različitim kulturama, iskustvima i načinima života i daju nam nove ideje i poglede kroz priče i slike koje predstavljaju".

Na festivalu će biti prisutni mnogi predstavnici lokalne i pokrajinske uprave kao i brojne organizacije i udruzenja bh. građana u dijaspori i Udruženja filmskih radnika BiH. Večeras će van konkurencije biti prikazan film “Najsretniji čovjek na svijetu” autorice Elme Tataragić. „Ono što me posebno vezuje za BiHLAFF je posvećenost promociji prije svega bosanskohercegovačkom filmu", kaže Tataragić i dodaje: „ To je nešto što je zasigurno i jedan od glavnih ciljeva Sarajevo Film Festivala, koji uvijek u vidu ima domaći film, pa tako od 2003. godine sa Udruženjem filmskih radnika organizujemo i BH Film program. To je osnovna veza, a tu je naravno i regija koja se nameće kao jedan zajednički prostor koji svi dijelimo."

„Kulturni dogadjaji u dijaspori su bitni iz više razloga"

Filmovi na "Bosnia Herzegovina Looks Around Filmfestival " Foto: Bosnia Herzegovina Looks Around Filmfestival

Na kraju festivala će biti prikazan dokumentarni film “Sonja” rediteljice filma Sanele Prašović- Gadžo, koja će biti prisutna u Bottropu kao i glavni protagonista Haris Hastor. „Kulturni dogadjaji u dijaspori su bitni iz više razloga, a posebno filmski festivali. Prije svega, to je iznimna prilika da se prezentira rad i kreiraju veze osoba koje žive u dijaspori sa onim što se stvara u domovini", kaže Prašović- Gadžo i dodaje: „Ta veza nije individualna već ona predstavlja poveznicu pripadnosti određenom području. Imam prijatelje koji žive izvan BiH i njihova sreća je ogromna kada imaju priliku pogledati neki film domaće produkcije u dvorani u mjestu gdje žive i rade."

Filmovi u glavnom takmičarskom programu će biti ocijenjeni i nagrađeni od strane tročlanog žirija (Jasmina Musić, Alexandra Odić, Alban Ukaj). Filmovi u studentskoj takmičarskoj kategoriji će biti pregledani od strane članova Omladinskog žirija.

Festival je inicijativa volonterske organizacije iz Bottropa, "Aktion Leben und Lernen in Bosnien e.V.", koja se bavi humanitarnom pomoći Bosni i Hercegovini, promocijom međunarodnog razumijevanja i mirnog suživota. Sve projekcije su besplatne.

