Boris Džonson ignoriše pandemiju

Neko ko sluša šta priča Boris Džonson mogao bi da stekne utisak da je u Velikoj Britaniji sve u redu. Broj zaraza korona-virusom ne daje povoda za zabrinutost, izjavio je britanski premijer i dodao da nema razloga za pokretanje „Plana B“, koji navodno već mjesecima stoji u fijoci, ali koji bi tamo trebalo i da ostane. Pritom je incidencija u toj zemlji oko 400 novozaraženih na 100.000 stanovnika u zadnjih sedam dana – dakle viša nego u Njemačkoj gdje zvone na uzbunu gotovo jače nego ikad.

U Dauning stritu sigurno nije nepoznato to da je delta-soj broj novih slučajeva u Njemačkoj, Austriji i drugim zemljama otjerao u dosad nepoznate visine. Uostalom, Boris Džonson je prije nekoliko dana upozorio na talas koji preplavljuje kontinent i za koji se, kaže, ne zna da li će zapljusnuti i englesku obalu.

Duge liste čekanja za operacije

„To je pomalo zbunjujuće“, prenosi njemačka agencija ocjenu zdravstvenog stručnjaka Azema Madžida s Kraljevskog koledža u Londonu. Činjenica je da situacija na britanskom ostrvu već mjesecima nije ništa bolja nego na evropskom kontinentu, naprotiv, kaže Madžid: „Od jula nismo imali nikad manje od oko 30.000 novih slučajeva na dan.“

Tek nedavno su Britaniju po broju novih slučajeva pretekle neke zemlje. U posljednje vrijeme je obično bilo 40.000 do 50.000 novih slučajeva dnevno – ali o tome gotovo niko više i ne govori.

Van Britanije se nekako stekao utisak da su se Britanci izvukli i da je najgore prošlo – nakon što su krajem jula proglasili „Dan slobode“ i ukinuli gotovo sve restriktivne mjere. Ali, to je samo djelimično tačno.

Juli u Mančesteru - "Dan slobode"

Tačno je da britanski zdravstveni sistem (NHS) nije do sada bio opterećen onako kao što je to bilo prošle zime bilo. Ipak, ljekari rade na granicama svojih mogućnosti, a liste čekanja za operacije su duže nego ikad. Već dugo u toj zemlji svake nedjelje umire oko 1.000 ljudi. Cijena britanske „slobode“ je to što su se navikli na te brojke, ocjenjuje njemačka agencija.

Mjere kao u Njemačkoj – nezamislive

Pa čak i mjere predviđene „Planom B“, o kojemu Džonson ne želi ni da razmišlja, sve su, samo ne drastične. Plan predviđa samo preporuke da se radi od kuće, da se nose maske u nekim prostorima i da se mora imati potvrda o vakcinaciji ili negativan test za velike priredbe. U Engleskoj su nezamislive mjere koje se u Njemačkoj podrazumijevaju, kao što su „3G“, „2G“ ili „2G plus“ – „3G“ znači pristup samo onima koji su preboljeli kovid, koji su vakcinisani ili imaju svjež negativan test, „2G" znači samo oni koji su preboljeli i vakcinisani, a „2G plus“ je obaveza testiranja i za vakcinisane i za one koji su preležali kovid.

Uvođenje sličnih mjera još prije nekoliko mjeseci naišlo je u Engleskoj na snažan otpor, i one su označene kao diskriminacija. Škotska i Vels, koji samostalno odlučuju o mjerama protiv korone, već odavno su uveli potvrdu o vakcinaciji.

Kolektivni imunitet?

Što se tiče procenta vakcinisanih u Velikoj Britaniji, stanje je slično kao i u Njemačkoj. Gotovo 69 odsto stanovništva primilo je drugu dozu, ali sa trećom ide sporo. Pritom se njena efikasnost vidi ako se uporede starosne grupe. Dok je stopa pozitivnih među starijima koji su već primili treću dozu prilično niska, stopa pozitivnih među školskom djecom je najveća.

„'Plan B’ je odavno trebalo da stupi na snagu“, smatra Madžid, „ali britanska vlada se nije odlučila da djeluje preventivno, već tek onda kad bude već kasno.“ Srećom broj ljudi koji završavaju u bolnicama, zahvaljujući vakcini, nije dramatičan kao prošle zime.

Agencija dpa podsjeća na izjavu njemačkog virusologa Kristijan Drostena koji je nedavno rekao da postoji mogućnost da se situacija u Velikoj Britaniji tokom zime poboljša, jer je velik procenat onih koji su preležali kovid. Britanski stručnjak Madžid kaže da ima razumijevanja za takvu ocjenu, ali je oprezniji: „To lako može ponovo da se otme kontroli.“

