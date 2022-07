Borba za život bivšeg premijera Japana

Prema izjavama svjedoka, bivši premijer Japana je s najmanje dva hica ustrijeljen dok je držao govor na predizbornom mitingu u regiji Nara na zapadu zemlje. „Držao je govor i jedan čovjek mu je prišao s leđa“, kaže jedna žena koja se zatekla na mjestu zločina. „Nakon drugog hica su ljudi okružili (Abea) i pružili mu srčanu masažu.“

Drugi svjedoci kažu kako se bivši premijer držao za prsa, ali i kako je krvario na vratu. Službenik lokalne vatrogasne službe Makoto Morimoto kaže kako Shinzo Abe nije disao, niti mu je kucalo srce već kad je prebačen u vozilo hitne pomoći. U regionalnoj bolnici se bore za njegov život.

Mediji u Japanu objavljuju kako je uhvaćen i počinitelj, 41-godišnji Japanac, a nađeno je i oružje kojim je ustrijelio bivšeg premijera. Kako jutros javljaju tamošnji mediji, njegov motiv je bilo „nezadovoljstvo“ politikom bivšeg premijera, a otkrivaju i kako je neko vrijeme služio u mornarici te zemlje.

Već na mjestu atentata su mu pokušali pružiti hitnu pomoć

„Neoprostiv" napad

Sadašnji premijer Japana Fumio Kishida, također član liberalno-demokratske stranke LDP kao i Abe, najoštrijim riječima je osudio ovaj „bezočan i barbarski“ atentat i da je već i zato što je zločin počinjen tijekom predizborne kampanje, što je temelj demokracije, „apsolutno neoprostivo“. Slično je izjavio i glavni tajnik vlade Hirokazu Matsuno: „Ovakav barbarski čin je apsolutno neoprostiv, bez obzira koji bi razlozi mogli biti i najoštrije ga osuđujemo.“

Atentat je šokirao Japan, zemlju koja se smatra među najsigurnijom na svijetu i s najoštrijim propisima protiv posjeda vatrenog oružja. Isto tako, to je jedna od malobrojnih razvijenih zemalja koja nikad nije ukinula smrtnu kaznu.

Napadač je uhićen, a kako mediji javljaju, njegov motiv je bilo "nezadovoljstvo" politikom bivšeg premijera

Shinzo Abe je još uvijek važna osoba u svojoj stranci i bio je premijer od 2006. do 2007. i onda od 2012. do 2020. kad je odstupio iz zdravstvenih razloga. Sam je priznao kako još od mladosti pati od kroničnog ulceroznog kolitisa, ali je i dalje bio politički aktivan. Iako je po nazivu stranke „liberalna", njegovo predsjedavanje vladom Japana je označilo značajni zaokret prema desnici i izrazito nacionalističkim stavovima. Zbog revizionističkog viđenja ratnih zločina počinjenih za vrijeme Drugog svjetskog rata je u njegovo doba došlo do pogoršanja odnosa i s Kinom i s Južnom Korejom. Isto tako je gorljivi zagovornik promjene ustava Japana, gdje se u članku 9. Japan „za sva vremena" odriče rata i nasilja u međunarodnoj politici – samim time Japan, doduše, ima "obrambene jedinice", ali zapravo nema strukturu oružanih snaga kakve imaju druge zemlje.

Brojne izjave podrške i zaprepaštenja

Ove nedjelje se u Japanu održavaju izbori za Gornji dom parlamenta koji također treba podržati promjenu ustava. Usprkos ovom atentatu se očekuje da će stranka LDP osvojiti dovoljan broj mjesta kako bi se i omogućila promjena ustava. I u gospodarstvu je Abe gorljivi zastupnik liberalnog kapitalizma – ironično se to naziva „Abenomika“ povoljnog novca i potpore japanskim tvrtkama. No time je i došao kraj tradiciji potpune vjernosti zaposlenih tvrtki u kojoj rade i sad već otprilike trećina zaposlenih nema stalno radno mjesto.

Shinzo Abe je bio jedan od čelnika zemalja sa najdužim stažom kao predsjednik vlade

Reakcije na atentat Abea stižu i iz čitavog svijeta: smjesta je reagirao i američki ministar vanjskih poslova Antony Blinken koji se nalazi na sastanku zemalja G20 u Indoneziji i nazvao to „veoma, veoma tužnim trenutkom“ gdje su i SAD „duboko zabrinute". Američki veleposlanik u Japanu, Rahm Emanuel je za Abea rekao kao je „izuzetni čelnik Japana i nepokolebljiv saveznik Sjedinjenih Država“. I bivši američki predsjednik Trump je Abea nazvao „doista velikim čovjekom i vođom“ i „mojim iskrenim prijateljem i mnogo važnije, Amerike“.

I premijer Australije Anthony Albanese je poručio kako je „šokiran“ i kako su „njihove misli uz njegovu obitelj i narod Japana". I premijer Indije Narenda Modi je na socijalnoj mreži poručio kako je „duboko uznemiren zbog napada na mog dragog prijatelja Shinzo Abea“ i kako su njihove molitve usmjerene na njega, njegovu obitelj i narod Japana.

